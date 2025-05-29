女神配對計劃︱搶先睇13位極品參賽者 羅毓儀自認係「外貌協會」 李芷晴揚言最憎1種人
女神配對計劃︱「星級花生團」見足700位參賽者
《女神配對計劃》將於下周日（8日）晚正式首播，為了預熱「女神配對潮」，TVB將搶先於本周日（6月1日），晚上9點半於翡翠台播出《女神配對計劃花生搶先看》，直擊阿Bob、及首輪「星級花生團」代表江美儀、麥玲玲、陸浩明、陳懿德及製作組面試逾700位參賽者的精彩海選現場；亦會帶觀眾了解五位女神的內心世界，擇偶條件及戀愛幻想！
女神配對計劃︱羅毓儀葉蒨文自認係「外貌協會」
五位女神中，羅毓儀、葉蒨文及李芷晴均為「外貌協會」，羅毓儀表示：「咁第一眼一定係個樣先」，葉蒨文講到明喜歡「眼細男」、李芷晴則喜愛「高大男」；至於梁敏巧及關嘉敏，則分別鍾情「霸道總裁」及「有Feel男」。揚言希望在節目中遇到真命天子的李芷晴，更講到明向「幽默男」說不：「好憎啲搞爛gag嘅人。」
女神配對計劃｜盤點各大極品參賽者！「中二病」參賽者誓要做「BabyFace」對手
無綫喺綜藝節目上玩出新意，早前公布將開拍全新戀愛真人騷《女神配對計劃》，五大女神陣容強大，包括梁敏巧、葉蒨文、李芷晴、關嘉敏和羅毓儀（Yuki）。節目於3月時就舉辦了面試，以下就同大家盤點7大重點參賽者！
「姜大衛仔仔」姜卓文出場即搶fo
「姜大衛仔仔」姜卓文一出場即刻惹來全場評審的歡迎，姜卓文今年30歲，身高178，身兼多職，包括演員、Rapper、廚師等等。姜卓文表示爸爸都知道自己有份參賽，爸爸姜大衛亦好支持仔仔參賽。姜卓文就表示今次五位女神都好想認識，冇話想特定追邊一位女神，但就講明好喜歡外向、有自信、有才華同埋識講英文嘅女仔。
「Baby Face」黃駿濠繼續追梁敏巧
Babyface早前被梁敏巧狠派「檸檬」，不過Babyface唔死心，繼續現身《女神配對計劃》面試。Babyface一開口就直認不諱，話自己目標單一：「我希望追到梁敏巧！」佢喺面試時多次表態，甚至懇求「希望梁敏巧可以重新考慮我」。
主持問佢萬一梁敏巧再拒絕，會唔會轉向其他女神，Babyface即刻反問：「係咪咁絕情？」不過佢都大方承認，如果真係再被拒，佢會「Move on」，而第二人選係關嘉敏，因為佢鍾意比自己年紀細、需要保護嘅女仔。最後更唱出《黑玻璃》，兼將歌詞最後一句改成「情路背後藏 Maggie」，明顯係向梁敏巧示愛！
「震波律師」劉啟進即場騷肌
劉啟進（Matthew）今年31歲，職業為律師，曾經在英國工作超過10年，參加節目最想認識李芷晴。Matthew夠曬搏， 即場除衫曬胸肌玩震波，之後都大唱《記憶棉》，不過就歌喉麻麻！
「醫美集團太子爺」陳衍丞獲麥玲玲大讚
陳衍丞今年30歲，曾經到英國留學，現時為醫美集團太子爺。陳衍丞表示從小開始就已經想追香港小姐冠軍做女朋友或老婆。陳衍丞在面試期間對答有自信又夠直，獲麥玲玲力讚。
「中二病冥夜」吳宇軒誓做Babyface對手
吳宇軒一出場就自信介紹自己的「中二病」網名為「冥夜」，職業為到校數學補習老師，仲話自己最擅長破地獄。吳宇軒指自己最鐘情Maggie，之前亦有加入Maggie的TG Group。吳宇軒最後表演了Talk Show，不過就睇到網民好尷尬，紛紛留言「又話半分鐘，cut佢啦」等等。
「53歲翻版林敏驄」高漢良直言想搵生意
現年53歲的高漢良外形撞樣林敏驄，曾經擔任豪宅地產經紀的高漢良，現時失業，更在面試期間直言其實自己想搵生意：「我都想喺度搵吓生意，識多啲人，我都知自己冇乜希望，如果我加參加啲中介公司會畀人呃，但係呢度唔會。」
「爆肌戀愛腦男」梁景𡺤Jason現場派福利
現年31歲的梁景𡺤Jason，職業為KOL，曾經參加過TVB Plus《我推的野男LIVE》。Jason表示今次參賽並不是為了搏出名，並在5位女神中最想追葉蒨文。Jason在面試期間為了展現魅力，更即場向陳懿德大跳辣身舞，要德德摸自己腹肌，夠曬大膽。
「青筋波袁偉豪」Ray爆肌喂Bob食嘢
報稱體適能教練兼任職猛男餐廳的「青筋波袁偉豪」Ray，除樣子酷似袁偉豪，充滿爆炸力的胸肌及麒麟臂亦相當搶fo。Ray在才藝表演環節學以致用，將猛男餐廳學的「冧女」招式套用在阿Bob身上；除咗以真空狀態步向阿Bob，更親手餵佢食朱古力，兼溫柔叫對方：「唔使望住我，放鬆啲先！」之後又托住已呆掉的阿Bob的下巴、為阿Bob抹嘴，成功引發全場爆笑！
「一陽指奇人」林偉麟功力大消失
自稱有成六、七千萬身家的林偉麟，在現場大展奇異武功，不但360度來回在面試現場大玩「旋風式踢腿」，還大晒「一陽指」兼大談「死穴」理論，即出動「一陽指」直擊阿Bob死穴，不過未知是否留力關係，阿Bob被擊中後安然無恙，「一陽指」孰真孰假相當離奇。
「再版林敏驄」王維燁答非所問勁難傾偈
報稱現職音樂老師的維燁，被問到月入時先是突然表示自己已經冇做；但當花生團追問：「咁之前有做時賺到幾多錢？」王維燁即開始發功：「有多有少，有接show咯」、問：「一個月唱到幾多場？」、答：「有時商演有時夜場」、問：「即係一個月幾多場？」答：「都係等通告」問：「即係大概有幾多場？」王：「多嘅話就會多啲咯。」由於王全程對答極之玄妙，答非所問之餘又答咗等於冇答，最令阿Bob忍不住大嗌投降：「咁點同你傾偈呀？同阿林敏驄傾緊偈呀依家。」