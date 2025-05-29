女神配對計劃︱搶先睇13位極品參賽者 羅毓儀自認係「外貌協會」 李芷晴揚言最憎1種人

TVB戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》自招募參加者以來話題不斷，節目除咗有TVB 5大女神：「東張女神」梁敏巧（Maggie）、「愛回家女神1號」葉蒨文（Sophie）、「愛回家女神2號」李芷晴（Stephanie）、「扮嘢女神」關嘉敏（Carman），及「童顏女神」羅毓儀（Yuki）外，更會由有「金牌媒人」之稱的林盛斌（Bob）做主持。TVB更會率先播出《女神配對計劃花生搶先看》，為節目預熱！