《女神配對計劃》爆冷登Yahoo榜首 力壓王牌神劇 ViuTV僅剩1人上榜
廣告
TVB戀綜節目《女神配對計劃》爆冷跑出，成功登上2025年Yahoo搜尋「十大熱搜本地電視劇／串流平台劇集及節目」排行榜榜首，打敗眾多劇集及收視王牌《東張西望》。節目播出以來話題不斷，觀眾見證一眾女藝員與男藝員或素人的戀情發展，成功引起全城熱議。與此同時，ViuTV在今次榜單中全軍覆沒，未有任何節目成功入榜，反映兩台實力差距進一步拉開。
《女神配對計劃》爆冷奪冠擊敗《東張西望》
《女神配對計劃》這個戀愛綜藝節目自播出以來持續製造話題，觀眾緊貼一眾女藝員與男藝員或素人的戀情發展，節目熱度一直高企。今次能夠力壓去年排名第九位的收視王牌《東張西望》，以及其他熱門劇集登上榜首，證明戀愛綜藝節目在香港觀眾心目中的吸引力不容小覷。節目成功結合真人騷元素與明星效應，為TVB在綜藝節目市場開拓新路向。
《新聞女王2》打破續集魔咒排第二
由視后佘詩曼率領原班人馬演出的《新聞女王2》成功打破續集魔咒，在排行榜中位列第二。劇集延續第一輯的新聞行業加權鬥隱秘劇情，繼續奏效吸引觀眾追看。佘詩曼的精湛演技配合緊湊劇情，令這部職場劇集在眾多作品中脫穎而出。排名第三的則是不停添食的唱歌比賽《中年好聲音3》，支持度依然不減，顯示音樂類節目在香港仍有穩定觀眾群。
姜濤繼續力守Yahoo熱搜榜
再翻查過往紀錄，根據「Google香港搜尋榜」數據，TVB早於2023年已開始明顯拋離ViuTV。當年ViuTV尚有劇集《那年盛夏我們綻放如花》打入搜尋榜第二位，但踏入2024年後，ViuTV再無任何劇集成功上榜，差距持續擴大。
至於「十大熱搜娛樂人物榜」，無綫藝人曾展望憑藉參與《女神配對計劃》而話題度急升，成功躋身十大；相反，ViuTV方面僅有MIRROR成員姜濤續守第五位，成為榜單中唯一一位ViuTV出身藝人。
網民替ViuTV抱不平
榜單公布後，網民紛紛討論兩台實力差距問題。有網民表示「ViuTV真係完全跟唔上TVB」，亦有人認為「TVB始終係香港電視龍頭，ViuTV要追上仍有一段距離」。部分觀眾則為ViuTV抱不平，指出「ViuTV都有好節目，只係宣傳唔夠」。