女神配對計劃 2｜30歲何沛珈硬撼35歲阮嘉敏！兩大E人女神爭做賢妻震驚網民
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最新一季戀愛真人騷《女神配對計劃 2》陣容曝光，其中30歲的何沛珈（Roxanne）與35歲的阮嘉敏（Mandy）竟被歸類為「賢妻之選」，兩人同為外向的E人代表，卻擁有令人意想不到的持家特質，隨即引發熱議。究竟是鍾意照顧另一半的何沛珈更勝一籌，還是熱愛洗碗做家務的阮嘉敏更具魅力？
兩大E人女神突變賢妻大比拼
節目組將何沛珈與阮嘉敏定位為「E人代表」，意味著她們性格外向、精力充沛，在社交場合中游刃有餘。然而，她們的「戀愛特點」卻展現出與外在形象截然不同的賢慧一面，這種強烈的反差感讓觀眾大感驚喜。身高達170cm的何沛珈與年初憑微短劇人氣急升的阮嘉敏，兩位事業型女性同時展現傳統持家特質，究竟哪種「賢妻」風格更能擄獲男士們的心，成為本季一大看點。
30歲何沛珈自爆鍾意照顧另一半
身高170cm的何沛珈是5位女神中最高佻的一位，單身半年的她雖然外表好動，擅長唱歌、跑步、跳舞，但戀愛觀卻相當溫柔。她公開表示自己「鍾意照顧另一半、想另一半帶領自己進步」，展現出溫柔體貼、願意為感情付出的一面。作為MBTI中的ENFP，她動靜皆宜，既能享受多姿多彩的戶外活動，也渴望在關係中扮演支持和照顧的角色，絕對是不少男士心目中的理想伴侶。
35歲阮嘉敏奇特嗜好竟是洗碗做家務
另一位賢妻代表阮嘉敏，今年憑內地微短劇《瘦一斤，賺一斤，虐哭前任不過癮》人氣急升，事業得意。單身一年半的她，自認是「事業型，容易因為工作而忽略另一半」，但其嗜好竟然是「做家務、洗碗」，持家程度令人驚訝。這位同樣是ENFP的女神，除了熱愛工作，私下竟享受整理家務的樂趣，與她幕前活潑的形象形成極大對比，這種務實的賢慧特質，讓她成為另一種風格的「賢妻之選」。
網民熱議現代賢妻標準：照顧型定持家型？
節目播出後，網民對兩位「賢妻」的討論極為熱烈，意見各異。
有網民力撐何沛珈：「Roxanne呢種識照顧人嘅女朋友最正！相處起身一定好舒服！」
另一派則欣賞阮嘉敏：「Mandy肯做家務洗碗，呢啲先係真正嘅賢內助！好難得！」
亦有觀眾表示難以抉擇：「一個動一個靜，但都係賢妻，好難揀！」
不過也有人抱持懷疑態度：「事業型話自己係賢妻？信住先啦，睇下節目表現點。」
不少留言都大讚：「兩個都好高質，今季有睇頭！想睇佢哋點樣展現賢妻一面！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期