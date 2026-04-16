女神配對計劃 2｜30歲何沛珈硬撼35歲阮嘉敏！兩大E人女神爭做賢妻震驚網民

最新一季戀愛真人騷《女神配對計劃 2》陣容曝光，其中30歲的何沛珈（Roxanne）與35歲的阮嘉敏（Mandy）竟被歸類為「賢妻之選」，兩人同為外向的E人代表，卻擁有令人意想不到的持家特質，隨即引發熱議。究竟是鍾意照顧另一半的何沛珈更勝一籌，還是熱愛洗碗做家務的阮嘉敏更具魅力？