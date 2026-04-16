女神配對計劃 2｜《正義女神》陳若思人氣急升！自爆擇偶要先夾八字 網民：夠玄學！
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憑劇集《正義女神》中「癲瘋」演出而人氣急升的陳若思（Amber），今日證實加盟戀愛真人騷《女神配對計劃 2》！正當事業得意之際，她卻自爆已單身一年，更公開超獨特的擇偶要求，竟然是「識男友先要睇八字」，玄學程度震驚網民！究竟這位講求命理的女神，能否在節目中找到命定之人？
《女神配對計劃 2》女神名單正式曝光
無綫今日正式公布備受期待的《女神配對計劃 2》五位女神名單，除了近期人氣高企的陳若思（Amber），還有郭珮文（Juliana）、俞可程（Kanis）、阮嘉敏（Mandy）及何沛珈（Roxanne）。官方資料顯示，現年30歲的陳若思身高162cm，MBTI為INFP，過去曾有5次戀愛經驗，但目前已單身長達一年，似乎對感情事相當謹慎。
陳若思公開獨門擇偶術：夾八字最緊要
在眾多女神中，陳若思的戀愛特點可謂最為獨樹一幟。她坦言自己的擇偶大前提是「識男友先要睇八字」，與她「風水命理」的嗜好不謀而合。這番言論，不但解釋了她單身一年的原因，可能是一直未遇到命格相合的對象，更為她在節目中的配對過程增添了極大的懸念。觀眾都非常好奇，節目組安排的男伴，是否都預先批過八字，以求合乎女神心意。
網民大讚夠真誠：信八字好過信男人！
陳若思「睇八字」的擇偶觀引來網民極大迴響，討論區被瘋狂洗版！不少網民大讚她夠坦白：「好過啲淨係話睇感覺嘅，夾八字實際得多！」、「信八字好過信男人把口啦！」、「終於有啲貼地嘅擇偶條件」。亦有網民搞笑提議：「節目組應該請個師傅坐鎮！」、「唔知Amber會唔會幫埋其他女神睇姻緣？」，看來她「玄學女神」的形象已深入民心，令人更加期待她在節目中的表現。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期