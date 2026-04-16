女神配對計劃 2｜《正義女神》陳若思人氣急升！自爆擇偶要先夾八字 網民：夠玄學！

憑劇集《正義女神》中「癲瘋」演出而人氣急升的陳若思（Amber），今日證實加盟戀愛真人騷《女神配對計劃 2》！正當事業得意之際，她卻自爆已單身一年，更公開超獨特的擇偶要求，竟然是「識男友先要睇八字」，玄學程度震驚網民！究竟這位講求命理的女神，能否在節目中找到命定之人？