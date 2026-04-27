女神配對計劃 2｜郭珮文親揭另類擇偶條件！自揭「為食」本性望覓得真命天子

真人騷戀綜《女神配對計劃 2》強勢回歸，今日（27日）「幸運女神」郭珮文（Juliana）率先為節目拍片招親，身穿貼身低胸白色仙氣裙的她，竟以「迷糊少女」Tone自爆擇偶全憑「骨相」！她更詳細列出三大條件，畫面極具衝擊性，究竟要具備甚麼特質的男士，才能成功奪得女神芳心？