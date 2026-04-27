女神配對計劃 2｜郭珮文親揭另類擇偶條件！自揭「為食」本性望覓得真命天子
郭珮文仙氣白裙登場 親揭獨特「骨相」擇偶論
在今日發布的最新宣傳片中，郭珮文以一身純白低胸貼身裙亮相，仙氣十足。當談及擇偶條件時，她竟語出驚人，搞笑地以「迷糊少女」的語氣表示自己相當「迷信」，比起家底或背景，她更看重男生的「骨相」。她隨即詳細解釋：「骨相最好四四正正，眉骨高少少、鼻哥高少少，跟住有 Jaw Line，五官位置整體嚟講比例要唔錯。」這番獨特的「骨相論」讓不少人大感意外，完全顛覆了一般人對女神擇偶的想像。
郭珮文自爆恨入行 搞笑呼籲「為食男」報名
郭珮文坦言，其實在《女神配對計劃》第一季時已經很想參加，可惜當時錯失機會，所以今次能成為五大女神之一感到非常驚喜，直言「有種畀人揀中嘅感覺」。她表明今次參加節目目標明確，就是希望能覓得真命天子，更透露家人對此亦感到相當興奮和期待，並完全相信她的判斷力。除了獨特的「骨相論」，Juliana更自揭「為食」本性，在影片結尾搞笑地向廣大男士呼籲：「如果你同我一樣好鍾意食嘢嘅話，快啲嚟參加《女神配對計劃 2》啦。」
女神配對計劃2載譽歸來 五大女神陣容鼎盛
由「金牌媒人」林盛斌主持的《女神配對計劃 2》自宣布回歸後即引起全城關注，本季的五位「配對女神」陣容強大，包括郭珮文（Juliana）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）、阮嘉敏（Mandy）及何沛珈（Roxanne）。自官方公布女神名單後，大批「求愛勇者」已紛紛湧至官網報名，反應極為熱烈。官方亦提醒，招募行動將於 5 月 31 日晚上 11 時 59 分截止，有興趣的男士要把握最後機會。
網民熱議郭珮文擇偶觀 大讚夠貼地又特別
影片一出，網民反應熱烈，不少人對郭珮文獨特的「骨相論」大感興趣，認為她真誠又可愛，討論區被火速洗版。有網民留言大讚：「Juliana好得意，估唔到佢信骨相，好有反差萌！」、「眉骨高、鼻高、有Jawline，呢個標準好具體，好過講埋啲空泛嘢。」、「原來佢都係為食貓，即刻覺得好貼地，女神都係普通人。」、「終於唔係講錢同家底，呢個擇偶觀好特別，支持！」、「白色裙好靚，仙氣十足，撐你呀Juliana！」