女神配對計劃2｜五大女神名單曝光 起底懶人包一文睇曬！MBTI大解構 平均年紀29.6歲
郭珮文25歲最年輕 研究骨相癖好超另類
今次五位女神中年紀最輕的郭珮文只有25歲，比上一屆所有女神都要年輕，但最令人意外的是她的嗜好竟然是「研究骨相」。作為I人性格的Juliana，外表甜美可人，但內心卻對相學有濃厚興趣，這種反差萌絕對是吸引男士的致命武器。想追求Juliana的男士要注意，可能要先讓她研究一下你的骨相是否合眼緣！
郭珮文Juliana
年齡：25歲
出生日期：2001年8月23日
星座：獅子座
身高：168cm
MBTI：INFP
拍拖次數：4次
單身時間：9個月
戀愛特點：未試過同香港人拍拖、希望對方可以同自己一齊欣賞美食
擅長及嗜好：研究骨相、食嘢
陳若思要求睇八字 玄學擇偶條件超嚴格
近日憑《正義女神》「癲瘋」演出人氣急升的陳若思Amber，同樣是I人性格，但她的擇偶條件更加特別，竟然要求「認識男朋友前要先睇八字」。這位外表溫柔的女神原來內心相當重視玄學配對，相信她會透過八字合盤來篩選心儀對象。想追求Amber的男士記得要準備好自己的出生年月日時，說不定八字不合就直接出局！
陳若思Amber
年齡：30歲
出生日期：1996年4月6日
星座：白羊座
身高：162cm
MBTI：INFP
拍拖次數：5次
單身時間：1年
戀愛特點：識男友先要睇八字
擅長及嗜好：風水命理
俞可程矛盾性格最吸引 獨立黐身兩極化
憑「驚世」魔音及《東張西望》表現極速入屋的俞可程Kanis，雖然外表Lady但內裏竟是男仔頭，更聲稱「能與任何類型男士好好相處」。她自我描述為「獨立得嚟好黐身」，這種充滿矛盾但又極具吸引力的性格，相信會令不少男士為之著迷。作為I人的Kanis既要獨立空間，又渴望親密關係，這種複雜性格絕對是戀愛高手的挑戰。
俞可程 Kanis
年齡：28歲
出生日期：1998年1月2日
星座：山羊座
身高：167cm
MBTI：INFJ
拍拖次數：4次
單身時間：1年半
戀愛特點：獨立得嚟好黐身
因為讀測量，男同學比較多，所以自覺識得同任何類型嘅男仔相處
擅長及嗜好：任何新嘢都想試
何沛珈170cm最高挑 賢妻特質照顧另一半
曾公開承認已單身數個月的何沛珈Roxanne，是五位女神中最高挑的一位，身高達170cm。作為E人性格的她嗜好多多，唱歌、跑步、散步、打坐、睇戲、跳舞樣樣皆能，絕對是動靜皆宜的代表。最重要的是，Roxanne在戀愛特點中表明「鍾意照顧另一半」，展現出賢妻良母的特質，相信會吸引不少希望被照顧的男士。
何沛珈Roxanne
年齡：30
出生日期：1996年8月1日
星座：獅子座
身高： 170cm
MBTI：ENFP
拍拖次數：3次
單身時間：半年
戀愛特點：鍾意照顧另一半、想另一半帶領自己進步
擅長及嗜好：唱歌、跑步、散步、打坐、睇戲、跳舞
阮嘉敏愛做家務洗碗 持家能力滿分
今年年初憑內地微短劇《瘦一斤，賺一斤，虐哭前任不過癮》人氣勁升的阮嘉敏Mandy，單身時間長達1年半。這位E人性格的女神雖然熱愛工作，但她的嗜好竟然是「做家務及洗碗」，與一般女藝人形象形成強烈對比。Mandy絕對擁有持家特質，與Roxanne一樣可列入賢妻之選，相信會吸引不少希望找到居家好女人的男士。
阮嘉敏 Mandy
年齡：35歲
出生日期：1991年6月13日
星座：雙子座
身高：163cm
MBTI：ENFP
拍拖次數：4次
單身時間：1年半
戀愛特點：事業型，容易因為工作而忽略另一半
擅長及嗜好：做家務、洗碗、玩籃球機、同公仔傾偈、整公仔、砌Lego
今午記者會直播公布詳情
《女神配對計劃2》將於今午12點半舉行官方記者會，屆時TVB Official YouTube、娛樂新聞台Facebook及YouTube，以及東張+將進行直播。五位女神的詳細配對要求和參與條件將會全面公開，有意追求女神的男士絕對不能錯過這個千載難逢的機會！