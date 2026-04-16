女神配對計劃2｜五大女神名單曝光 起底懶人包一文睇曬！MBTI大解構 平均年紀29.6歲

林盛斌主持的《女神配對計劃2》今日正式公布五大女神名單，當中最年輕的25歲郭珮文竟然鍾意「研究骨相」，而《正義女神》人氣急升的陳若思更要求「睇八字先拍拖」，加上俞可程自稱「獨立得嚟好黐身」的矛盾性格，五位女神的MBTI性格分析配合獵奇擇偶條件，絕對是單身男士脫單必看的理想型特質大解構！