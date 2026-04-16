女神配對計劃 2｜25歲郭珮文擇偶要研究骨相？陳若思驚爆：識男友先睇八字！
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戀愛真人騷《女神配對計劃 2》找來五位單身女神，其中25歲的郭珮文（Juliana）與30歲的陳若思（Amber）的擇偶條件最為奇特，一個要研究骨相，另一個竟要先看八字才考慮發展，這種「玄學式戀愛」震驚全城！究竟現代女性的擇偶標準，是否已經進化到要靠命理玄學來引路？
25歲郭珮文另類嗜好研究骨相
作為五位女神中年紀最輕的一位，25歲的郭珮文為節目帶來全新衝擊。這位身高168cm的獅子座女神，單身9個月，拍拖4次卻「未試過同香港人拍拖」。除了希望對方能與自己一齊欣賞美食外，她最令人驚訝的嗜好竟是「研究骨相」，似乎想從面相骨骼中窺探未來對象的端倪。這種非傳統的擇偶方式，讓她甫出場便充滿神秘感。
30歲陳若思拍拖前必睇八字
近日憑劇集《正義女神》中「癲瘋」演出而人氣急升的陳若思，擇偶觀同樣令人嘖嘖稱奇。單身一年的她，對於開展新戀情極為謹慎，竟公開表示「識男友先要睇八字」，將傳統命理學說視為感情路上的重要指標。她的嗜好更是直接與「風水命理」相關，可見她對此深信不疑。這種獨特的戀愛門檻，未知會否嚇退一眾追求者。
INFP女神共通點揭秘 玄學戀愛有跡可尋
有趣的是，郭珮文與陳若思兩位女神的MBTI人格測試結果同為「INFP」（調停者）。INFP類型的人通常內心世界豐富、充滿理想主義，並喜歡探索事物背後更深層的意義。她們不滿足於表面觀察，而是尋求一種更玄妙、更具宿命感的連結，這或許解釋了為何她們會不約而同地傾向於用「研究骨相」和「睇八字」這種方式，來尋找自己心目中的靈魂伴侶。
網民傻眼：拍拖好似見工咁！
兩位女神的奇特擇偶觀引發網民熱烈討論，反應相當兩極。
有網民表示難以理解：「研究骨相？睇八字？而家啲女仔諗咩㗎？」
但亦有人表示支持：「幾得意呀！好過淨係睇錢睇樣啦！起碼有自己一套標準。」
不少男網民開玩笑說：「我骨相唔靚，八字唔夾，係咪冇機會了？要搵師傅睇睇先。」
有熟悉MBTI的觀眾分析：「兩個都係INFP，難怪諗法咁天馬行空，追求靈魂感應！」
更有網民表示期待：「想睇下咩男仔先過到佢哋嗰關，過程一定好搞笑！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期