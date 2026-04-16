女神配對計劃 2｜25歲郭珮文擇偶要研究骨相？陳若思驚爆：識男友先睇八字！

戀愛真人騷《女神配對計劃 2》找來五位單身女神，其中25歲的郭珮文（Juliana）與30歲的陳若思（Amber）的擇偶條件最為奇特，一個要研究骨相，另一個竟要先看八字才考慮發展，這種「玄學式戀愛」震驚全城！究竟現代女性的擇偶標準，是否已經進化到要靠命理玄學來引路？