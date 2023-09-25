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林襄體驗啪骨！遭主持人亂噴精油 畫面超邪惡逐格睇！

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Keith

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台灣女神林襄憑天使面孔和魔鬼身材成為新一代女神，早前她與另一位啦啦隊女神檸檬現身YouTube節目《威廉沈歡樂送》，二人體驗整骨按摩，畫面超邪惡，睇到網民們想入非非！

林襄 從不吝嗇好身材，經常於IG大派福利。
從不吝嗇好身材，經常於IG大派福利。（圖片來源：IG@95_mizuki）

林襄再挑戰整骨療程 不斷發出謎之叫聲

近日《威廉沈歡樂送》最新一集再次安排主持林襄接受整骨療程，穿上一身緊身瑜伽服的林襄在接受整骨過程中，整骨姿勢都能突顯她的傲人身材，林襄更因為在接受整骨過程中難掩疼痛，搞到時不時都忍唔住大叫，發出謎之叫聲。雖然網民都留言大讚場面夠曬養眼，但拍檔沈玉琳卻嘲笑林襄叫聲似大叔，場面非常爆笑。

林襄 林襄在接受療程前接受整骨師檢查，發現原來林襄盆骨不平衡。
林襄在接受療程前接受整骨師檢查，發現原來林襄盆骨不平衡。（圖片來源：Youtube@William Express）
林襄 林襄被另一主持人沈玉琳亂噴精油在身上。
林襄被另一主持人沈玉琳亂噴精油在身上。（圖片來源：Youtube@William Express）
林襄 搞到成肚都係。
搞到成肚都係。（圖片來源：Youtube@William Express）
林襄 林襄在接受整蠱療程時不斷大叫！
林襄在接受整蠱療程時不斷大叫！（圖片來源：Youtube@William Express）
林襄 林襄嚇到失笑！
林襄嚇到失笑！（圖片來源：Youtube@William Express）

啦啦隊女神檸檬被整骨師解開內衣

今次除了​​林襄有份接受整骨之外，同為啦啦隊女神的檸檬亦有份齊齊接受治療。檸檬首先先趴在床上接受拔罐療程，在療程開始之前，整骨師非常貼心地先詢問能否解開內衣，檸檬未回答，主持人沈玉琳笑指「不用問可不可以，要掀就掀，你用問別人怎麼會說好」。沈玉琳更在檸檬身上亂噴精油，連林襄都看不過眼馬上叫停沈玉琳。

林襄 啦啦隊女神檸檬被整骨師掀起內衣！
啦啦隊女神檸檬被整骨師掀起內衣！（圖片來源：Youtube@William Express）
林襄 拔罐到成個背部都紅曬。
拔罐到成個背部都紅曬。（圖片來源：Youtube@William Express）
林襄 檸檬都被沈玉琳搞到成肚都係精油。
檸檬都被沈玉琳搞到成肚都係精油。（圖片來源：Youtube@William Express）
林襄 大曬火辣身材。
大曬火辣身材。（圖片來源：Youtube@William Express）

網民留言大讚賞心悅目

視頻公開後獲不少網民大讚節目「賞心悅目」，大家都紛紛留言大讚林襄和檸檬不吝嗇好身材，夠曬大方又敬業：「檸檬真的好正，上節目效果也不錯」、「兩位都是個性直爽不做作的人」、「檸檬的叫聲真的銷魂」、「這攝影師太專業了吧，必須加薪」等。

林襄 獲網民大讚的檸檬同為台灣啦啦隊女神，效力台北富邦勇士啦啦隊。
獲網民大讚的檸檬同為台灣啦啦隊女神，效力台北富邦勇士啦啦隊。（圖片來源：IG@funkygirls_lemon）
林襄 IG大派福利。
IG大派福利。（圖片來源：IG@funkygirls_lemon）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@funkygirls_lemon、IG@95_mizuki、Youtube@William Express資料或影片來源：Youtube@William Express

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