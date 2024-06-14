盤點11大靚女YouTuber滄海遺珠 柿柿呼聲最高 港姐冠軍都有上榜！
盤點11大靚女YouTuber滄海遺珠：
1.柿柿（[email protected]）
擁有約7.8萬訂閱人數的YouTuber柿柿。其頻道首支影片在2021年10月13日發布，內容正正是當時爆紅的Netflix韓劇《魷魚遊戲》的影集分析。之後柿柿在YouTube上發布的影片都多為生活類以及影視類別，都相當多元化。去年更有份參與Edan呂爵安《Again!》MV，躋身成為「E女郎」之一。
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2. 馮盈盈（IG@crystalfyy）
港姐冠軍馮盈盈都算係「半隻腳」踩入YouTube界，近期多上傳正能量短片、美腿保養、營養素食等等，題材夠晒正面！
3. Santis Chan 陳映影（IG@santis_chan）
今年24歲嘅Santis（陳濬樺）自2021年初自薦加入Youtube 平台「FHProductionHK」後，隨即憑藉清純仙氣外表一鳴驚人，成功竄紅，IG粉絲量激增10幾萬。現時，Santis在自己channel 主打健身、飲食、旅行片為主，都有唔少支持！
4. J Lou（IG@jlouofficial）
本月就踏入27歲的J Lou，自2015年讀大學時開始做YouTuber，2019年，她憑「激親媽咪」系列影片爆紅，IG Followers更高達70萬人。J Lou去年更登上大銀幕，在電影《1人婚禮》中，飾演酒店老闆Charles的助理Kitty，不少網民大讚她的表現令人眼前一亮！
5.叻叻（IG@natnat_is_me）
YouTuber叻叻於2022年加入「100毛」 ，一亮相就因為相貌甜美身形標青而引起網民關注。叻叻加入100毛前是一名大學生兼模特兒，期間主持過《圍爐取戀》及《呢啲Lady》等節目，又做過《國家級任務》、《驗新報告》等節目的嘉賓，現時她除了拍片外，也有經營網店。
6. 卡姐（IG@becalouest）
卡姐IG粉絲已逾16萬，身材出眾，經常有「福利」放送！卡姐曾經係YouTube頻道HIFIVE台柱之一，現時已轉到另一人氣YouTube頻道熊仔頭（FHProductionHK）做生招牌，無論係同「近南哥」拍拖、「男女法庭」、「FHFamily」劇場片等等，都經常見到卡姐出現，唔少網友大讚除咗樣靚之外，亦相當有喜感，形象夠曬入屋！
7. Heidi李靜儀（IG@heidibibe ）
上回提到，前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）加入「試當真」，在YouTube界亦係靚樣代表之一！唔少網友就投訴，點可以唔計埋Heidi李靜儀，同樣係前Super Girls成員，同樣顏值高，近年亦有經營自家channel，絕對佔YouTube界女神一席位啦！
8. Pinky Lee（IG@pinkytszyan）
在YouTube擁有10萬訂閱者的「Pinky Talks」Pinky外表可愛之餘，在介紹科技產品是講嘢有文有路，獲得大批IT迷的支持。
9. K.A.T.（IG@kat_tingli）
移居韓國的人妻「K.A.T.」樣靚身材好，介紹自封「想變得更大膽更厚臉皮的香港女生，目標是走遍韓國的每個角落」，經常在YouTube頻道介紹和分享韓國日常生活、最新美食和景點等。
10.雞蛋妹（IG@maviskuku）
同為IT YouTuber的雞蛋妹一臉清純，同樣獲得網民們激讚。
11. 俏容容（IG@icqmetonight）
YouTuber俏容容平時雖然經常以無厘頭形象示人，但其實以外表嚟講，唔少網友都推薦佢係女神之一！