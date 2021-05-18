女神channel｜又抄！張曦雯出自肥片 cover設計抄足ERROR 精選13位無綫水著女星任睇
文：東方新地 ｜圖：YouTube頻道《女神channel》截圖
《女神Channel》最新一集主角張曦雯，輯錄她之前《3日2夜》時的飲食片段，cover設計黑底紅字寫上「自食可肥 但很好味」、「極正無預算」與《ERROR自肥企画》的經典對白「自肥可恥 但很有用」、「極秘無制限」字肥都好類同。有網民即聲討大鬧無綫「抄襲可恥」，「好心啦，連格式都一樣」、「直接寫抄襲可恥但很有用」、「兩位『高』層唔係好把炮㗎咩？唔再出口術直接copy﹗」、「以前抄亞視，依家抄ViuTV」。
《ERROR自肥企画》近排大hit，更造成蝴蝶效應，網民紛紛追睇番ERROR昔日節目，ERROR人氣同MIRROR一樣高企。
張曦雯成箭靶
《女神channel》刻意標榜與無綫無關，只以重女作賣點，不過所有片都是無綫女藝員拍過的節目甚至獨家訪問，心水清網民一定知這是無綫的旗下channel。最新一集張曦雯，是她多年前拍攝的《3日2夜》片段，片段中張曦雯大歎美食，但大標題不但用 「自食可肥｜但很好味」，內容又寫「有人話獨食難肥 但其實食得多就肥㗎啦 自己食好多嘢咪肥囉，咪自肥囉 不過好味咪得囉」繼續食正近排大熱《ERROR自肥企画》﹗
張曦雯在IG晒美照，卻被網民狙擊抄ERROR節目。
改頭換面重女channel
無綫早前開設YouTube頻道《女神channel》，趁機幫一班新晉小花宣傳。頻道內除了有簡單Q&A環節外，更精挑細選各位小花以往在《3日2夜》的火辣水著鏡頭重新剪輯播出，大玩噴血驚喜！當中有13位水著女星最有睇頭……
精選最有睇頭13位無綫水著女星
1）傅嘉莉36歲
模特兒出身的傅嘉莉（Kelly）擁有德國血統，近年來參與不同劇集，而Kelly早前錄影《3日2夜》率先大晒泳衣照，身材火辣的她，更自爆現已手握多層樓，首次置業更是22歲時的事了！
2）鄺潔楹28歲
鄺潔楹因拍攝旅遊節目《3日2夜》大晒誘人身材而爆紅，雖然僅得155cm身高，但有32B上圍，獲巴打評為「廟細燈籠大」，擁有天使面孔以及惹火Body，高度無阻女神受歡迎，被宅男追捧封佢做「仙氣女神」。
3）朱智賢34歲
2013年落選港姐朱智賢(Ashley)因為主持J2節目第一輯《3日2夜》時大晒身材，成功跑出，成為宅男新寵！回顧2013年選港姐時，Ashley又的確高幾班，絕對唔比同屆的陳凱琳、蔡思貝和劉佩玥輸蝕。
4）陳庭欣33歲
2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），被網友譽為「史上最搏、最大方港姐」，以32.5C「蜜桃胸」聞名。在節目《3日2夜》中穿泳衣騷身材，網友大讚這位無綫咪神，身材變幻莫測「應有則有」。
5）張秀文33歲
2010年香港小姐亞軍張秀文（Sammi）被封「 無綫新一代咪神」，擁有34D 強勁胸器 ，Big爆身材，其4吋事業線成為最強事業線，令觀眾眼前一亮，成功俘虜無數宅男！
6）林泳淘31歲
在無綫工作長達七年的「東張女神」林泳淘（Wingto），索爆32D身材加22吋小蠻腰，早已攻陷一班宅男，前年被無綫解約亦不愁出路，除了做KOL，早前更過檔ViuTV拍劇，為博機會去到盡。
7）陳婉衡30歲
陳婉衡（Alycia）於12年參選港姐入行，雖然三甲不入，卻憑激凸身材迅速成為網友焦點。曾是130磅肥妹的她，靠運動及健康飲食終練成36E導彈好身材，被網民冠上「無綫咪神」封號。
8）陳偉琪29歲
陳偉琪有名你叫「TVB彈彈波」，由港姐岀身的陳偉琪，除了擔起《3日2夜》的主持大Show 34E勁爆身材外，不時客串劇集中豪放女角色，難怪看到一眾網友暈陀陀！
9）李旻芳33歲
擁34C驕人上圍的藝人李旻芳，曾參加《2012年度香港小姐競選》首輪面試，之後修讀第26期無綫電視藝員訓練班入行，2016年憑旅遊節目《3日2夜》彈起，節目中穿上火辣三點式，俘虜不少宅男！
10）歐陽巧瑩28歲
歐陽巧瑩於13年參加港姐並獲得友誼小姐入行，外形甜美又有34C火辣身材，曾獲封一代咪神，不過擁有34C姣好身材的她在TVB並沒有大紫大紅，去年約滿後離開無綫。
11）林伊麗32歲
參選2013年港姐出道有「翻版張鈞甯」之稱的林伊麗（Michelle）破格以泳裝出鏡，雖然不是咪神級，不過勝在談吐大方、樣貌甜美、身材夠均勻。
12）陳詩欣28歲
陳詩欣（Eunice）選過校花，以歌手身份入行，自從加入TVB後，長駐《娛樂新聞台》擔任主播，之後拍攝《3日2夜》而人氣急升！早前解放尺度，以比堅尼上陣晒fit爆身材，成功融化唔少宅男心。
13）周佩婷28歲
周佩婷（Angel）曾主持無綫節目《Ben Sir學堂》和J2台節目《3日2夜》，原來亦是言語治療師。Angel以前是肥妹仔，入行後努力節食減肥，結果由138磅減到只有109磅，上圍就由D cup跌到C cup，不過驟眼睇依然豐滿。