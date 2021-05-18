61cf19da-44fb-405d-abe3-cf8d9142fbac

女神channel｜又抄！張曦雯出自肥片 cover設計抄足ERROR 精選13位無綫水著女星任睇

東方新地 - 娛聞

《ERROR自肥企画》播出以來大受歡迎，每集都有驚喜。曾志偉入主無綫首項大工程是改革綜藝科，不過卻被指雷聲大雨點小。無綫以女作賣點的YouTube頻道「女神channel」，最新一集主角張曦雯，cover版面設計與《ERROR自肥企画》九成相似，連字眼都跟得好貼，被網民狂轟抄得就抄。

文：東方新地 ｜圖：YouTube頻道《女神channel》截圖

女神channel
女神channel最新一條片，主角張曦雯，cover設計跟《ERROR自肥企画》。

《女神Channel》最新一集主角張曦雯，輯錄她之前《3日2夜》時的飲食片段，cover設計黑底紅字寫上「自食可肥 但很好味」、「極正無預算」與《ERROR自肥企画》的經典對白「自肥可恥 但很有用」、「極秘無制限」字肥都好類同。有網民即聲討大鬧無綫「抄襲可恥」，「好心啦，連格式都一樣」、「直接寫抄襲可恥但很有用」、「兩位『高』層唔係好把炮㗎咩？唔再出口術直接copy﹗」、「以前抄亞視，依家抄ViuTV」。

女神channel
真係抄得好足﹗

女神channel｜又抄﹗張曦雯出自肥片 cover設計抄足ERROR 精選13位無綫水著女星任睇《ERROR自肥企画》近排大hit，更造成蝴蝶效應，網民紛紛追睇番ERROR昔日節目，ERROR人氣同MIRROR一樣高企。

張曦雯成箭靶

 

《女神channel》刻意標榜與無綫無關，只以重女作賣點，不過所有片都是無綫女藝員拍過的節目甚至獨家訪問，心水清網民一定知這是無綫的旗下channel。最新一集張曦雯，是她多年前拍攝的《3日2夜》片段，片段中張曦雯大歎美食，但大標題不但用 「自食可肥｜但很好味」，內容又寫「有人話獨食難肥 但其實食得多就肥㗎啦 自己食好多嘢咪肥囉，咪自肥囉 不過好味咪得囉」繼續食正近排大熱《ERROR自肥企画》﹗

女神channel｜又抄﹗張曦雯出自肥片 cover設計抄足ERROR 精選13位無綫水著女星任睇
片段是取自18年張曦雯拍攝《3日2夜》。
女神channel｜又抄﹗張曦雯出自肥片 cover設計抄足ERROR 精選13位無綫水著女星任睇
此片只輯錄張曦雯的食相。

網民留言鬧無綫，同時又遷怒於張曦雯，在其社交網留言鬧﹗

女神channel｜又抄﹗張曦雯出自肥片 cover設計抄足ERROR 精選13位無綫水著女星任睇
張曦雯一向身材弗爆，食多多都無有怕。

女神channel｜又抄﹗張曦雯出自肥片 cover設計抄足ERROR 精選13位無綫水著女星任睇

女神channel｜又抄﹗張曦雯出自肥片 cover設計抄足ERROR 精選13位無綫水著女星任睇

張曦雯在IG晒美照，卻被網民狙擊抄ERROR節目。

改頭換面重女channel

無綫早前開設YouTube頻道《女神channel》，趁機幫一班新晉小花宣傳。頻道內除了有簡單Q&A環節外，更精挑細選各位小花以往在《3日2夜》的火辣水著鏡頭重新剪輯播出，大玩噴血驚喜！當中有13位水著女星最有睇頭……

女神channel｜精選13位無綫水着女星 傅嘉莉鄺潔楹火辣大解放

 

女神channel｜精選13位無綫水着女星 傅嘉莉鄺潔楹火辣大解放

精選最有睇頭13位無綫水著女星

1）傅嘉莉36歲

模特兒出身的傅嘉莉（Kelly）擁有德國血統，近年來參與不同劇集，而Kelly早前錄影《3日2夜》率先大晒泳衣照，身材火辣的她，更自爆現已手握多層樓，首次置業更是22歲時的事了！

女神channel
傅嘉莉18歲由做模特兒入行，曾有翻版「徐子淇」之稱。
女神channel
大展美好身段。
女神channel
擁有34C「Big爆」上圍。
女神channel
傅嘉莉近年獲無綫重用，靠拍劇成功入屋。

2）鄺潔楹28歲

鄺潔楹因拍攝旅遊節目《3日2夜》大晒誘人身材而爆紅，雖然僅得155cm身高，但有32B上圍，獲巴打評為「廟細燈籠大」，擁有天使面孔以及惹火Body，高度無阻女神受歡迎，被宅男追捧封佢做「仙氣女神」。

女神channel
鄺潔楹生得靚又身材好，原來仲好有米，父母經營傢俬生意，28歲的她與家人同住大埔淺月灣獨立屋，個人名下更擁有一個跑馬地豪宅物業。
女神channel
身材豐滿的鄺潔楹毫不吝嗇經常大晒身材派福利，真係紅得有道理！
女神channel
獲巴打評為「廟細燈籠大」！
女神channel
好有仙氣！

3）朱智賢34歲

2013年落選港姐朱智賢(Ashley)因為主持J2節目第一輯《3日2夜》時大晒身材，成功跑出，成為宅男新寵！回顧2013年選港姐時，Ashley又的確高幾班，絕對唔比同屆的陳凱琳、蔡思貝和劉佩玥輸蝕。

女神channel
入行之前為空中服務員的朱智賢，在笑容儀態方面當然經過千錘百煉。
女神channel
有著32C上圍
女神channel
不過因爆出車廂私會人夫偷食事件，朱智賢的前途似乎危危乎。
女神channel
一雙長腿好有睇頭！

4）陳庭欣33歲

2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），被網友譽為「史上最搏、最大方港姐」，以32.5C「蜜桃胸」聞名。在節目《3日2夜》中穿泳衣騷身材，網友大讚這位無綫咪神，身材變幻莫測「應有則有」。

女神channel
著三點式是常識吧！
女神channel
貴為港姐冠軍，Toby肯搏肯露，從不吝嗇晒32.5C「蜜桃胸」。
女神channel
完美身材示範。

5）張秀文33歲

2010年香港小姐亞軍張秀文（Sammi）被封「 無綫新一代咪神」，擁有34D 強勁胸器 ，Big爆身材，其4吋事業線成為最強事業線，令觀眾眼前一亮，成功俘虜無數宅男！

女神channel
張秀文性感程度令人咋舌，被封「 無綫新一代咪神」。
女神channel
擁有34D 強勁胸器 ，Big爆身材。
女神channel
張秀文毫不吝嗇經常大晒身材派福利。

6）林泳淘31歲

在無綫工作長達七年的「東張女神」林泳淘（Wingto），索爆32D身材加22吋小蠻腰，早已攻陷一班宅男，前年被無綫解約亦不愁出路，除了做KOL，早前更過檔ViuTV拍劇，為博機會去到盡。

女神channel
林泳淘美好身段呼之欲出。
女神channel
好搶眼。
女神channel
林泳淘雖然已經離開咗無綫，不過好多網民都表示十分懷念。

7）陳婉衡30歲

陳婉衡（Alycia）於12年參選港姐入行，雖然三甲不入，卻憑激凸身材迅速成為網友焦點。曾是130磅肥妹的她，靠運動及健康飲食終練成36E導彈好身材，被網民冠上「無綫咪神」封號。

女神channel
陳婉衡在《3日2夜》中展現其36E豐滿的好身材而為人所認識。
女神channel
身材好的她亦不吝嗇，穿上比堅尼晒身材！
女神channel｜精選13位無綫水着女星 傅嘉莉鄺潔楹火辣大解放
身兼健身教練的她，身型fit爆。

8）陳偉琪29歲

陳偉琪有名你叫「TVB彈彈波」，由港姐岀身的陳偉琪，除了擔起《3日2夜》的主持大Show 34E勁爆身材外，不時客串劇集中豪放女角色，難怪看到一眾網友暈陀陀！

女神channel
晒得一身古銅色肌膚的陳偉琪，大騷其34E巨乳。
女神channel
近年憑無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》「細龍太」一角相當入屋，甚受歡迎。
女神channel
大解放！

9）李旻芳33歲

擁34C驕人上圍的藝人李旻芳，曾參加《2012年度香港小姐競選》首輪面試，之後修讀第26期無綫電視藝員訓練班入行，2016年憑旅遊節目《3日2夜》彈起，節目中穿上火辣三點式，俘虜不少宅男！

女神channel
李旻芳擁有34C驕人上圍。
女神channel
李旻芳去年下嫁黃耀英，咪以為做咗人妻就會收收埋埋，李旻芳仍不時在IG大騷4吋事業線，令唔少網友嘩然！
女神channel
半祼上身享受按摩，睇見都舒服。

10）歐陽巧瑩28歲

歐陽巧瑩於13年參加港姐並獲得友誼小姐入行，外形甜美又有34C火辣身材，曾獲封一代咪神，不過擁有34C姣好身材的她在TVB並沒有大紫大紅，去年約滿後離開無綫。

女神channel
歐陽巧瑩（左）外型甜美又有34C火辣身材，有好多巴打Fans。
女神channel
18年歐陽巧瑩宣布與拍拖4年嘅木偶哥林師傑結婚，正式升呢做幸福人妻。
女神channel
即使影後都好有睇頭。

11）林伊麗32歲

參選2013年港姐出道有「翻版張鈞甯」之稱的林伊麗（Michelle）破格以泳裝出鏡，雖然不是咪神級，不過勝在談吐大方、樣貌甜美、身材夠均勻。

女神channel
林伊麗（Michelle）有「翻版張鈞甯」之稱。
女神channel
林伊麗成功兩年抱兩，現在已育有一子一女。

12）陳詩欣28歲

陳詩欣（Eunice）選過校花，以歌手身份入行，自從加入TVB後，長駐《娛樂新聞台》擔任主播，之後拍攝《3日2夜》而人氣急升！早前解放尺度，以比堅尼上陣晒fit爆身材，成功融化唔少宅男心。

女神channel
陳詩欣被稱宅男女神。
女神channel
有好嘢唔怕晒，水著大放送狂騷事業線。

13）周佩婷28歲

周佩婷（Angel）曾主持無綫節目《Ben Sir學堂》和J2台節目《3日2夜》，原來亦是言語治療師。Angel以前是肥妹仔，入行後努力節食減肥，結果由138磅減到只有109磅，上圍就由D cup跌到C cup，不過驟眼睇依然豐滿。

女神channel
周佩婷甜美形象早已成功俘虜一眾宅男，更有「Girlfriendable」女神的稱號。
女神channel
上圍由D cup跌到C cup，但驟眼睇依然豐滿。

讀者留言

熱門文章

 