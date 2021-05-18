女神channel｜又抄！張曦雯出自肥片 cover設計抄足ERROR 精選13位無綫水著女星任睇

《ERROR自肥企画》播出以來大受歡迎，每集都有驚喜。曾志偉入主無綫首項大工程是改革綜藝科，不過卻被指雷聲大雨點小。無綫以女作賣點的YouTube頻道「女神channel」，最新一集主角張曦雯，cover版面設計與《ERROR自肥企画》九成相似，連字眼都跟得好貼，被網民狂轟抄得就抄。

文：東方新地 ｜圖：YouTube頻道《女神channel》截圖