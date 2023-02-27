女遊日本｜《賭命夫妻》Luna孖余潔滢轉戰 HOY TV 狂浸10款溫泉
《女遊日本》Luna、Zoe處女做旅遊節目主持
今次既是Zoe和Luna首次合作，又是她們首次擔任旅遊節目主持，事前兩位都十分擔心會不 習慣，但慶幸兩位一拍即合，令今次日本之旅不會因尷尬而互相扣分。Luna更笑指：「第一日 到達酒店休息時，我就知係佢（Zoe）喇，之後兩個⽉唔會有問題！」
50日行程非常神秘
《女遊日本》顧名思義就是女生遊日，為甚麼特意找兩個女生主持日本旅遊節目呢？Luna笑着猜測：「我猜因為很多女生都喜歡去日本吃喝和逛街，所以（製作組）今次湊合我和Zoe同行。」Zoe得知自己能到日本拍攝近兩個月時都深感興奮：「但又很神秘的，我們未知行程怎樣，只知道我們要去兩個月，要帶多點衣服，因為會轉涼，所以要帶多些冬天衣物。」
親身體驗滑翔傘
二人大讚行程豐富，長達50天的拍攝，滿足了她們的「旅遊癮」！她們品嚐各樣美食、發掘近郊好去處外，更親身體驗滑翔傘，Zoe讚嘆不絕：「一生人可能真係得今次嘅機會可以一次過見識到咁多嘢！」；本身有少許畏高的Luna慶幸自己有把握今次機會：「飛出去之前都有啲手足無措，但一出到去見到個景，直情俾佢震撼到出唔到聲。」二人更在半空中看到了飄雪， 相當幸運。
雪下玩飛傘激動到流淚
Luna憶述：「我們登上山，當日還要是零下很冷，我們還看見雪呢！我們在雪下玩滑翔傘。」Luna坦然自己有點害怕，但還是很心動很想嘗試飛行傘，因為平日外遊，尤其是去日本，自己不會想到玩滑翔傘：「若非為節目，可能畢生都不會嘗試。」
Zoe亦很享受滑翔傘的活動：「我很享受，但沒有想過會如此大風，跑下去準備起飛時，猛風已經開始撲面。面部沒有保護，正面迎風，我也不知自己是激動到流淚，還是被風吹到流淚！但這是一次很棒的體驗！」
難忘瀨戶內海溫泉
Zoe和Luna認為旅程最難忘的地方一定是溫泉之旅，原來她們在接近兩個⽉的旅程中，一共體驗了10款各式各樣的溫泉，包括公眾錢湯、溫泉主題樂園及天然溫泉等。問到兩位最印象深刻的溫泉，二人不約而同說出那個可以一望無際地欣賞瀨戶內海的溫泉。Zoe謂：「一邊望著波濤洶湧的海，一邊身處在溫暖平靜的溫泉，形成嘅反差令人覺得好正，如果有機會的話， 我一定會再去！」
被群魚食腳皮似電擊
Luna亦分享了在另一個溫泉的有趣體驗：「那個溫泉不只舒服，泉中還有吃腳皮的魚兒，我和Zoe剛把腳放進溫泉，魚兒便瘋狂地湧過來，牠們好像很餓，因為那天我們很早到達，可能是牠們的第一餐。我和Zoe手捉着手，忍不住尖叫，因為好像被電擊那樣。」
26歲Zoe 余香凝細妹兼Tiger緋聞女友
余香凝細妹余潔滢（Zoe）修讀大專時裝設計畢業，自2015年入行，成為模特兒兼演員，曾為ViuTV演出過《男排女將》，飾演男主角顧定軒細妹「安安」張競安，更同Ian（陳卓賢）有感情線，因為這部劇集她還與Tiger（邱傲然）傳出過緋聞。
2021年，Zoe又挑戰參加《全民造星4》，並打入40強，但最終未能進入決賽。
27歲Luna 被封「唔沖涼人妻」
現年27歲的人妻Luna身兼瑜伽導師及模特兒、演員、KOL多職，自封為「Slash」（斜棟），2021年她和老公匡仔（伍俊匡）一同參加ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》彈起，當時兩人獲讚為顏值最高的一對夫妻，家住東涌複式豪宅的Luna，更被冠上一個「唔沖涼人妻」的名號，原因係因為唔想「擒出浴缸」 ，並親身示範有幾容易仆親：
考獲瑜伽導師證書
Luna畢業於理大的酒店管理學，由於熱愛瑜伽，考讀了200小時的「認證瑜伽老師」證書，並同時拿到「瑜伽輪」及「空中瑜伽」證書。
曾演科幻網劇
Luna曾演出過港產科幻網劇《異數者》，飾演角色「阿曉」，這部劇集由Luna和徐澤銘（Marcus）、馮浩宸等一班演員生力軍，夥拍邵仲衡及「鬼王」潘紹聰主演，已於2021年5月在「黃Viu煲劇平台」上架。
常見問題
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