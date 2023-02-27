女遊日本｜《賭命夫妻》Luna孖余潔滢轉戰 HOY TV 狂浸10款溫泉

憑ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》彈起的李⽉兒（Luna）近日孖住余潔滢（Zoe）轉戰HOY TV，主持新旅遊節目《女遊日本》，這個節目由本周一（27日）起逢星期一至五晚上9時播出，首次合作做主持的Zoe及Luna今次逗留日本足足50日，浸過多達10次溫泉，二人大讚旅程難忘，直呼「好過癮」！