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女遊日本｜《賭命夫妻》Luna孖余潔滢轉戰 HOY TV 狂浸10款溫泉

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憑ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》彈起的李⽉兒（Luna）近日孖住余潔滢（Zoe）轉戰HOY TV，主持新旅遊節目《女遊日本》，這個節目由本周一（27日）起逢星期一至五晚上9時播出，首次合作做主持的Zoe及Luna今次逗留日本足足50日，浸過多達10次溫泉，二人大讚旅程難忘，直呼「好過癮」！

女遊日本 Luna左）因拍ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》而為人認識，Zoe右）亦曾因演出ViuTV《男排女將》而人氣急升，不過之後都後繼無力，久未有新演出。
Luna（左）因拍ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》而為人認識，Zoe（右）亦曾因演出ViuTV《男排女將》而人氣急升，不過之後兩人都後繼無力，久未有新演出。（圖片來源：[email protected]_yuying）

《女遊日本》Luna、Zoe處女做旅遊節目主持

今次既是Zoe和Luna首次合作，又是她們首次擔任旅遊節目主持，事前兩位都十分擔心會不 習慣，但慶幸兩位一拍即合，令今次日本之旅不會因尷尬而互相扣分。Luna更笑指：「第一日 到達酒店休息時，我就知係佢（Zoe）喇，之後兩個⽉唔會有問題！」

女遊日本 今次節目是Zoe和Luna去年年底趁著日本剛剛開放的時候，飛到日本進行拍攝。
今次節目是Zoe和Luna去年年底趁著日本剛剛開放的時候，飛到日本進行拍攝。（圖片來源：[email protected]_yuying）

50日行程非常神秘

《女遊日本》顧名思義就是女生遊日，為甚麼特意找兩個女生主持日本旅遊節目呢？Luna笑着猜測：「我猜因為很多女生都喜歡去日本吃喝和逛街，所以（製作組）今次湊合我和Zoe同行。」Zoe得知自己能到日本拍攝近兩個月時都深感興奮：「但又很神秘的，我們未知行程怎樣，只知道我們要去兩個月，要帶多點衣服，因為會轉涼，所以要帶多些冬天衣物。」

女遊日本 除了邊浸溫泉邊享受日本美景，製作組亦為兩位安排了不同挑戰。
除了邊浸溫泉邊享受日本美景，製作組亦為兩位安排了不同挑戰。（圖片來源：[email protected]_yuying）

親身體驗滑翔傘

二人大讚行程豐富，長達50天的拍攝，滿足了她們的「旅遊癮」！她們品嚐各樣美食、發掘近郊好去處外，更親身體驗滑翔傘，Zoe讚嘆不絕：「一生人可能真係得今次嘅機會可以一次過見識到咁多嘢！」；本身有少許畏高的Luna慶幸自己有把握今次機會：「飛出去之前都有啲手足無措，但一出到去見到個景，直情俾佢震撼到出唔到聲。」二人更在半空中看到了飄雪， 相當幸運。

女遊日本 體驗滑翔傘當日正是Luna老公匡仔生日，她豁出去在高空中同老公大聲講生日快樂。
體驗滑翔傘當日正是Luna老公匡仔生日，她豁出去在高空中同老公大聲講生日快樂。（圖片來源：[email protected]
女遊日本 Luna同老公匡仔。
Luna同老公匡仔。（圖片來源：[email protected]

雪下玩飛傘激動到流淚

Luna憶述：「我們登上山，當日還要是零下很冷，我們還看見雪呢！我們在雪下玩滑翔傘。」Luna坦然自己有點害怕，但還是很心動很想嘗試飛行傘，因為平日外遊，尤其是去日本，自己不會想到玩滑翔傘：「若非為節目，可能畢生都不會嘗試。」

Zoe亦很享受滑翔傘的活動：「我很享受，但沒有想過會如此大風，跑下去準備起飛時，猛風已經開始撲面。面部沒有保護，正面迎風，我也不知自己是激動到流淚，還是被風吹到流淚！但這是一次很棒的體驗！」

女遊日本 Luna同Zoe都好難忘今次玩滑翔傘的體驗。
Luna同Zoe都好難忘今次玩滑翔傘的體驗。（圖片來源：[email protected]_yuying）

難忘瀨戶內海溫泉

Zoe和Luna認為旅程最難忘的地方一定是溫泉之旅，原來她們在接近兩個⽉的旅程中，一共體驗了10款各式各樣的溫泉，包括公眾錢湯、溫泉主題樂園及天然溫泉等。問到兩位最印象深刻的溫泉，二人不約而同說出那個可以一望無際地欣賞瀨戶內海的溫泉。Zoe謂：「一邊望著波濤洶湧的海，一邊身處在溫暖平靜的溫泉，形成嘅反差令人覺得好正，如果有機會的話， 我一定會再去！」

女遊日本 Zoe和Luna在今次旅程中，一共體驗了10款各式各樣的溫泉。
Zoe和Luna在今次旅程中，一共體驗了10款各式各樣的溫泉。（圖片來源：HOY TV提供）
女遊日本 Zoe直言最喜歡的就是在兵庫縣那個望着大海的溫泉：「那個海是瀨戶內海，可以見到日本很多山景，一邊浸在那海天一色的溫泉裏，一邊看着海浪拍上岩石。」
Zoe直言最喜歡的就是在兵庫縣那個望着大海的溫泉：「那個海是瀨戶內海，可以見到日本很多山景，一邊浸在那海天一色的溫泉裏，一邊看着海浪拍上岩石。」（圖片來源：[email protected]_yuying）

被群魚食腳皮似電擊

Luna亦分享了在另一個溫泉的有趣體驗：「那個溫泉不只舒服，泉中還有吃腳皮的魚兒，我和Zoe剛把腳放進溫泉，魚兒便瘋狂地湧過來，牠們好像很餓，因為那天我們很早到達，可能是牠們的第一餐。我和Zoe手捉着手，忍不住尖叫，因為好像被電擊那樣。」

女遊日本 Zoe左）今次為節目獻出多個第一次，包括第一次去東京、浸溫泉、睇雪及玩滑翔傘。
Zoe（左）今次為節目獻出多個第一次，包括第一次去東京、浸溫泉、睇雪及玩滑翔傘。（圖片來源：HOY TV提供）
女遊日本 談到在日本必做的活動浸溫泉，Zoe和Luna都說：「浸了很多很多！」
談到在日本必做的活動浸溫泉，Zoe和Luna都說：「浸了很多很多！」（圖片來源：HOY TV提供）
女遊日本 拍完節目，Luna又同Zoe一齊出席活動，她說在日本和Zoe一齊食了大約200餐飯，又形容對方的性格為「少少man少少cool」。
拍完節目，Luna又同Zoe一齊出席活動，她說在日本和Zoe一齊食了大約200餐飯，又形容對方的性格為「少少man少少cool」。（圖片來源：[email protected]

26歲Zoe 余香凝細妹兼Tiger緋聞女友

余香凝細妹余潔滢（Zoe）修讀大專時裝設計畢業，自2015年入行，成為模特兒兼演員，曾為ViuTV演出過《男排女將》，飾演男主角顧定軒細妹「安安」張競安，更同Ian（陳卓賢）有感情線，因為這部劇集她還與Tiger（邱傲然）傳出過緋聞。

女遊日本 其實余潔滢今年都只係得24歲，只比Tiger大了兩歲多，但已被網友指係「姐姐」。
Zoe比Tiger大兩歲多，兩人有傳已秘戀至今近3年，不過二人均否認緋聞。（圖片來源：[email protected]_yuying）
女遊日本 Zoe曾透露當初是受到比她大四歲的姐姐余香凝影響而入行。
Zoe曾透露當初是受到比她大四歲的姐姐余香凝影響而入行。（圖片來源：[email protected]_yuying）

2021年，Zoe又挑戰參加《全民造星4》，並打入40強，但最終未能進入決賽。

女遊日本 Zoe前年曾參加《全民造星4》。
Zoe前年曾參加《全民造星4》。（圖片來源：[email protected]_yuying）
女遊日本 入行8年，余潔滢首次挑戰做主持。
入行8年，余潔滢首次挑戰做主持。（圖片來源：[email protected]_yuying）

27歲Luna 被封「唔沖涼人妻」

現年27歲的人妻Luna身兼瑜伽導師及模特兒、演員、KOL多職，自封為「Slash」（斜棟），2021年她和老公匡仔（伍俊匡）一同參加ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》彈起，當時兩人獲讚為顏值最高的一對夫妻，家住東涌複式豪宅的Luna，更被冠上一個「唔沖涼人妻」的名號，原因係因為唔想「擒出浴缸」 ，並親身示範有幾容易仆親：

女遊日本 示範過程連浴簾都扯跌，相信如此論盡唔係節目效果咁簡單。
示範過程連浴簾都扯跌，相信如此論盡唔係節目效果咁簡單。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》截圖）
女遊日本 Luna在節目中拍攝水著寫真，最搶眼係一對長腿。
Luna在節目中拍攝水著寫真，最搶眼係一對長腿。（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》截圖）
女遊日本 Luna透露她目前正在考日文N1試，她表示日本是她的最愛之一。
Luna擁有瑜珈導師證書及日 N2程度，她表示日本是她的最愛之一。（圖片來源：[email protected]

考獲瑜伽導師證書

Luna畢業於理大的酒店管理學，由於熱愛瑜伽，考讀了200小時的「認證瑜伽老師」證書，並同時拿到「瑜伽輪」及「空中瑜伽」證書。

女遊日本 Luna擁有瑜伽導師證書。
Luna擁有瑜伽導師證書。（圖片來源：[email protected]
女遊日本 此外Luna亦經常大玩戶外運動。
此外Luna亦經常大玩戶外運動。（圖片來源：[email protected]

曾演科幻網劇

Luna曾演出過港產科幻網劇《異數者》，飾演角色「阿曉」，這部劇集由Luna和徐澤銘（Marcus）、馮浩宸等一班演員生力軍，夥拍邵仲衡及「鬼王」潘紹聰主演，已於2021年5月在「黃Viu煲劇平台」上架。

女遊日本 《異數者》講述未來世界，人類被機器操控的故事。
《異數者》講述未來世界，人類被機器操控的故事，Luna在劇中飾演角色「阿曉」。（圖片來源：[email protected]
女遊日本 Luna在節目中被匡仔踢爆不愛沖涼。
Luna在節目中被匡仔踢爆不愛沖涼。（圖片來源：[email protected]
女遊日本 疫情前經常去旅行。
疫情前Luna經常去旅行。（圖片來源：[email protected]
女遊日本
（圖片來源：[email protected]
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常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：HOY TV提供、[email protected]_yuying、[email protected]、ViuTV《賭命夫妻》截圖

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