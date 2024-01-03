27歲KOL陳海兒騷世界級身材極吸睛 索爆獲封「世一」女高音
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現年27歲的陳海兒（Hedy），於倫敦皇家音樂學院碩士畢業，更師出名門，是位人氣極高的港產女高音兼KOL。陳海兒除了實力出眾而備受關注外，她世界級的身材同樣獲大量網民留意！早前陳海兒就在社交平台大騷極豐滿身材迎接新一年，再獲大批網民激讚！
陳海兒好身材密實出鏡都擋唔住
陳海兒早前在社交平台分享新相迎接2024，以白色上衣以及瑜伽褲出鏡。陳海兒雖然包得密實，不過頗為貼身的上衣就將她極豐滿的身材展露無遺！側身企的陳海兒仲大騷完美的S型身材，獲網民激讚：「咁簡單嘅衣著都擋唔住好身材！」、「又靚又有身材，世界真係好唔公平」、「簡直係『世一』女高音啦！」
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陳海兒靚樣被質疑有出入
陳海兒2014年曾為心康會的週年晚會獻唱，大騷超強的歌唱實力！不過網民們的關注點則擺在了陳海兒的樣貌上，更有網民留言表示：「點解IG同YouTube兩個樣」，質疑陳海兒現時靚爆鏡的樣係「再進化」。不過亦有網民為陳海兒解釋：「擺明係箍完牙所以臉型唔同咗」、「IG相唔多唔少都會有啲filter嘅」、「人地行實力派冇必要整啦」。
陳海兒才貌雙全
陳海兒除了於倫敦皇家音樂學院碩士畢業，更擁有香港演藝學院音樂榮譽學士學位。陳海兒十三歲時已考獲皇家音樂學院八級鋼琴考試及八級聲樂考試並獲得優異（Distinction）成績，更於十四歲時在第11屆香港（亞太區）鋼琴大賽奪得冠軍，並於多屆香港校際音樂節中獲得超過十次冠軍，可謂才貌雙全！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@hedy_hoiyi