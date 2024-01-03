27歲KOL陳海兒騷世界級身材極吸睛 索爆獲封「世一」女高音

現年27歲的陳海兒（Hedy），於倫敦皇家音樂學院碩士畢業，更師出名門，是位人氣極高的港產女高音兼KOL。陳海兒除了實力出眾而備受關注外，她世界級的身材同樣獲大量網民留意！早前陳海兒就在社交平台大騷極豐滿身材迎接新一年，再獲大批網民激讚！