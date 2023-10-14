陳家樂《紮職2》由忠變奸演技大獲好評 盤點7位歷代電影大奸角！
《紮職2》陳家樂由忠變奸 為求逼真搏到盡
由黃宗澤、張繼聰、陳家樂等主演的《紮職2》，故事講述阿齊（黃宗澤飾）、金仔（陳家樂飾）及阿貓（張繼聰飾）三個從小玩大的好兄弟的黑道故事。其中陳家樂所飾演的「金仔」在戲中由忠變奸，由小人物爭上位變做大佬，為了撇去平時斯斯文文的形象，陳家樂特意剃頭剷青填邪氣。為求逼真的陳家樂在戲中掌摑戲更親身上陣，被摑差唔多五十巴，面頰被摑得又紅又腫，認真搏命！
盤點歷代7位電影大奸角！
1.《新宿事件》（2009年）：吳彥祖黑化令人超心寒
向來官子骨骨的吳彥祖，在《新宿事件》中飾演的「阿傑」原本單純怯懦，之後因為誤得罪黑社會而被毀容又被剁斷右手。受到嚴重心理打擊的「阿傑」到最後慢慢黑化，變成殺人不眨眼的大奸角。吳彥祖在《新宿事件》不惜大毁形象，飾演冷血殘酷的大奸角，形象反差太大，令不少觀眾當時看完電影都指睇到好心寒！
2.《野獸刑警》（1998年）：譚耀文奸到攞金像男配
有「御用奸角」之稱的譚耀文在《野獸刑警2》中飾演「㩒釘華」原是「Roy」（張耀文飾演）的手下，為了坐上第一把交椅，殘忍地對方一刀劈死，「你係大佬，我都係大佬，我上咗去，仲點樣落返嚟？」呢句對白更紅到宜家。最後，譚耀文更憑此角色獲香港電影金像獎和香港電影金紫荊最佳男配角殊榮，實至名歸。
3.《98古惑仔：龍爭虎鬥》（1998年）：鄭浩南台詞超經典
鄭浩南出道37年來以演古惑佬和硬漢等角色深入民心，其中在《古惑仔》系列飾演的司徒浩南一角，更成為他的代表作。電影中鄭浩南飾演野心勃勃的「司徒浩南」，一直對陳浩南（鄭伊健飾演）在銅鑼灣的地位虎視眈眈。戲中身為「東星五虎」的鄭浩南霸氣囂張，戲中一句「銅鑼灣只能有一個浩南！」極為經典，至今仍是不少網民經常翻用的台詞。
4.《古惑仔3之隻手遮天》（1996年）：張耀揚「烏鴉」最經典
提及歷代香港電影中的大奸角，張耀揚在《古惑仔3》中飾演的「烏鴉」無疑是其中一位令人難以忘懷的角色。「烏鴉」個性兇殘，為了權力不擇手段，殺人唔眨眼，殺完洪興社的蔣天生後，又親手殺死自己的大佬東星社駱駝，更曾經因為「駱駝」的一巴掌而當場取了他的性命。「烏鴉」在戲中性格囂張任性，喜怒無常，簡直奸到入心入肺！
5.《古惑仔之人在江湖》（1996年）：「靚坤」吳鎮宇惡派巔峰
相信提到吳鎮宇，大多網民唔係諗起《衝上雲霄》的「Sam哥」，就係諗起《古惑仔》的「靚坤」。相對張耀揚在《古惑仔》中飾演的「烏鴉」，「𡃁坤」更加精於權謀詭計，除了曾經餵陳浩南食春藥，陷害他「勾二婦」；又殺死大佬b和其全家包括兩個小孩。吳鎮宇的精湛演技，加上角色陰險無恥的個性，令觀眾們都看到恨之入骨。
6.《喋血街頭》（1990年）：李子雄演奸角一絕
由梁朝偉、張學友和李子雄主演的電影《喋血街頭》，雖然在上映當時票房麻麻，但電影在業界內得到頗高評價，李子雄在電影中中飾演「細榮」一角亦深受觀眾喜愛。李子雄在電影中飾演為了出人頭地，不擇手段，最後更為金錢與兄弟反目成仇。網民都指李子雄在戲中向曾經同自己出生入死的「輝仔」張學友頭上開的那一槍最心寒，一槍爆頭奸到出汁。
7.《江湖情2》（1987年）：萬梓良霸氣壓場
雖然萬梓良曾經在多套電影飾演奸角，但網民都認為萬梓良在《江湖情》系列中飾演「鄧家勇」就最奸。萬梓良在第一部《江湖情》中飾演主角周潤發好吃懶做的手下，第二部就開始就發揮其狠毒個性，親自殺死大佬，逆襲成為黑幫大哥。萬梓良在戲中不但炸死周潤發和劉德華家人，打老豆又殺兄弟，萬惡不作，被堪稱為 「契弟中嘅契弟」。
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