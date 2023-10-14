陳家樂《紮職2》由忠變奸演技大獲好評 盤點7位歷代電影大奸角！

由黃宗澤、張繼聰、陳家樂等主演的《紮職2》上映中，在戲中飾演由忠變奸的「金仔」陳家樂演技大獲好評，不少觀眾都指睇到好心寒。香港電影中一直有多位奸角奸到深入民心，以下就為大家盤點7位歷代電影大奸角，每位都又狠又霸氣！