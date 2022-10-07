她和她的戀愛小動作｜吳家忻林千渟ANSONBEAN擔正爆笑演出

Viu Original原創劇《#她和她的戀愛小動作》將於今日（10/07）中午正式在「黃Viu平台」上架！由Kayan9896（吳家忻）、林千渟和ANSONBEAN（陳毅燊）擔正，劇情以「10個戀愛小動作」為主題，講述兩位女生意外同居，朝夕相對之下發現對方很多秘密；而飾演Kayan的男友ANSONBEAN是一個「忠犬系男友」，相信必定爆笑連場！