好睡好起

好睡好起｜方東昇再爆金句 首集實測坊間四大「止鼾神器」大公開

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方東昇繼《尋人記》系列後再拍好節目，由無綫新聞及資訊部製作、黃淑明監製、方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》，將由今晚（25 日）起逢周四及周五晚十點半翡翠台播映。

好睡好起 節目中，三位主持將大方公開睡相。
節目中，三位主持將大方公開睡相。（圖片來源：TVB）
好睡好起 方東昇講瞓覺。
方東昇講瞓覺。（圖片來源：TVB）

方東昇再爆「方式金句」

《好睡好起》首周探討兩大睡眠現象，分別是「一人鼻鼾，全家徬徨」及「睡眠負債」。「金句王」方東昇和好拍檔黃曉瑩、李曉欣送上一個「唔教訓你，但教你瞓」的全新節目，代價是經常捱更抵夜採訪，「通宵，我的青春統統報銷」。節目中，觀眾除可再次體驗「方式金句」，三位主持在節目尾聲，還會送上別出心裁炮製的「睡事彩蛋」，務求讓觀眾睡前笑一笑、睡得更美妙。

好睡好起 方東昇再爆金句，記得留意！
方東昇再爆金句，記得留意！（圖片來源：TVB）

實測坊間四大「止鼾神器」

除了金句連連，三位「傳覺士」展現驚人毅力，四出尋訪願意出鏡、兼願意公開整晚「睡相」的個案。經過半年努力，終於找到 67 歲的前賽車手兼餐廳老闆陳先生。臉色紅潤、中氣十足的陳老闆，日睡 10 小時，生活規律，自覺「好睡好起」，但他每晚發出的鼻鼾聲就引發家庭危機。陳老闆實測坊間四大「止鼾神器」，真的治標又治本？團隊跟進個案四個月，請來睡眠專家拆解疑團，最終能否協助陳老闆一家轉危為機？

好睡好起 首集主題係「一人鼻鼾，全家徬徨」，到底陳老闆每晚都發出嘅鼻鼾聲，點樣引發家庭危機呢？
首集主題係「一人鼻鼾，全家徬徨」，到底陳老闆每晚都發出嘅鼻鼾聲，點樣引發家庭危機呢？（圖片來源：TVB）
好睡好起 陳老闆節目中會大方公開整晚睡相，兼且同家人坐定定睇番自己平時瞓覺係點。
團隊跟進個案四個月，請來睡眠專家拆解疑團（圖片來源：TVB）

第三大必睇位，主持化身「白老鼠」，挑戰 24 小時不眠不休，再走入大學睡眠實驗室測試記憶力、專注力及控制負面情緒能力。捱眼瞓還要如常工作甚至出鏡，絕對考驗意志力，觀眾一睹三人激罕「呆萌樣」，從中了解「睡眠負債」的禍害。都市人「一身債」，可以「邊借邊還」？節目請學者分享獨門「補眠秘笈」，齊來「債務重組」！

好睡好起 19 三位主持會教大家如何測試自己是否處於「睡眠負債」。20-22 仲會化身「白老鼠」，挑戰 24 小時不眠不休。23-25 兼走入大學睡眠實驗室測試記憶力、專注力及控制負面情緒能力。大家留意番方東昇個樣係幾咁眼瞓？！
三位主持會教大家如何測試自己是否處於「睡眠負債」，仲會化身「白老鼠」，挑戰 24 小時不眠不休。（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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