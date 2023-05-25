好睡好起｜方東昇再爆金句 首集實測坊間四大「止鼾神器」大公開
方東昇再爆「方式金句」
《好睡好起》首周探討兩大睡眠現象，分別是「一人鼻鼾，全家徬徨」及「睡眠負債」。「金句王」方東昇和好拍檔黃曉瑩、李曉欣送上一個「唔教訓你，但教你瞓」的全新節目，代價是經常捱更抵夜採訪，「通宵，我的青春統統報銷」。節目中，觀眾除可再次體驗「方式金句」，三位主持在節目尾聲，還會送上別出心裁炮製的「睡事彩蛋」，務求讓觀眾睡前笑一笑、睡得更美妙。
實測坊間四大「止鼾神器」
除了金句連連，三位「傳覺士」展現驚人毅力，四出尋訪願意出鏡、兼願意公開整晚「睡相」的個案。經過半年努力，終於找到 67 歲的前賽車手兼餐廳老闆陳先生。臉色紅潤、中氣十足的陳老闆，日睡 10 小時，生活規律，自覺「好睡好起」，但他每晚發出的鼻鼾聲就引發家庭危機。陳老闆實測坊間四大「止鼾神器」，真的治標又治本？團隊跟進個案四個月，請來睡眠專家拆解疑團，最終能否協助陳老闆一家轉危為機？
第三大必睇位，主持化身「白老鼠」，挑戰 24 小時不眠不休，再走入大學睡眠實驗室測試記憶力、專注力及控制負面情緒能力。捱眼瞓還要如常工作甚至出鏡，絕對考驗意志力，觀眾一睹三人激罕「呆萌樣」，從中了解「睡眠負債」的禍害。都市人「一身債」，可以「邊借邊還」？節目請學者分享獨門「補眠秘笈」，齊來「債務重組」！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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