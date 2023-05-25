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好睡好起｜昇女郎三缺一黃靖婷去咗邊？網民發現原來已過檔隔籬台

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由方東昇主持的節目《好睡好起》由5月25日起逢周四及周五晚10點半於翡翠台播出，不過今次「昇女郎」只得黃曉瑩及李曉欣，有不少網民都瘋狂追問黃靖婷去咗邊？網民發現原來她早在今年初已過檔隔籬台。

好睡好起 去年《尋人記2》沿用《尋人記》原班人馬，繼續由方東昇帶領3位「昇女郎」黃靖婷左一）、黃曉瑩及李曉欣做主持。
去年《尋人記2》沿用《尋人記》原班人馬，繼續由方東昇帶領3位「昇女郎」黃靖婷（左一）、黃曉瑩及李曉欣做主持。（圖片來源：TVB.com）
好睡好起 今年方東昇再拍新節目《好睡好起》，「昇女郎」已三缺一，少了黃靖婷。
今年方東昇再拍新節目《好睡好起》，「昇女郎」已三缺一，少了黃靖婷。（圖片來源：《好睡好起》預告截圖）
好睡好起 拍攝《尋人記2》時的黃靖婷左下）。
拍攝《尋人記2》時的黃靖婷（左下）。（圖片來源：[email protected]黃亞保 Chef Paul）

黃靖婷 樹仁大學畢業

現年30歲的黃靖婷曾就讀香港樹仁大學新聞與傳播系，之後再到香港中文大學修讀政治與行政學系碩士課程。早在大學二年級時，她已參加「青少年主播大專賽」，並入圍16強，2015年她自樹仁大學新聞與傳播系畢業，2017年加入無綫，初時擔任無綫財經台專題節目記者，主持過節目《升學無疆界》及《最強生命線》，到後來成為新聞主播，2020年首次與方東昇合作主持節目《這麼遠，那麼近》，成為「昇女郎」，之後又主持了《尋人記》系列節目。

好睡好起 尋人記2 黃靖婷曾主持過多個不同節目。
黃靖婷曾主持過多個不同節目。（圖片來源：無綫影片截圖）
好睡好起 黃靖婷去年仍有報道新聞。
黃靖婷去年仍有報道新聞。（圖片來源：無綫影片截圖）
好睡好起 黃靖婷自2017年加入無綫，有指已在2022年尾離巢。
黃靖婷自2017年加入無綫，有指已在2022年尾離巢。（圖片來源：無綫影片截圖）

疑已過檔nowTV主持《經緯線》

2022年11月，有網民發現黃靖婷已離巢無綫電視，但由於黃靖婷一直保持低調，少有更新社交網，網民都未能得知她的最新近況。到今年1月，黃靖婷的名字首次出現在now新聞台的專題節目《經緯線》中，不過未有出現在採訪鏡頭中，只有聲音旁述，因此網民指她已過檔nowTV，並疑似轉型做幕後。

好睡好起 今年1月初次製作《經緯線》節目，黃靖婷未有出鏡，只擔任記者、編輯及旁述。
今年1月初次製作《經緯線》節目，黃靖婷未有出鏡，只擔任記者、編輯及旁述。（圖片來源：《經緯線》截圖）
好睡好起 最新一集《經緯線》採訪金像童星林諾，黃靖婷依然係旁述。
最新一集《經緯線》採訪金像童星林諾，黃靖婷依然係旁述。（圖片來源：《經緯線》截圖）
好睡好起 去年12月，黃靖婷中）曾與主播黃珊右）等一同出席好友婚禮。
去年12月，黃靖婷（中）曾與主播黃珊（右）等一同出席好友婚禮。（圖片來源：[email protected]_wct）
好睡好起 網民都指黃靖婷清減了不少。
網民都指黃靖婷清減了不少。（圖片來源：[email protected]_wct）
好睡好起 網民都好關心黃靖婷的近況。
網民都好關心黃靖婷的近況。（圖片來源：網民留言截圖）
好睡好起
（圖片來源：網民留言截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_wct、TVB.com、《好睡好起》預告截圖、[email protected]黃亞保 Chef Paul

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