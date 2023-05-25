好睡好起｜昇女郎三缺一黃靖婷去咗邊？網民發現原來已過檔隔籬台
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由方東昇主持的節目《好睡好起》由5月25日起逢周四及周五晚10點半於翡翠台播出，不過今次「昇女郎」只得黃曉瑩及李曉欣，有不少網民都瘋狂追問黃靖婷去咗邊？網民發現原來她早在今年初已過檔隔籬台。
黃靖婷 樹仁大學畢業
現年30歲的黃靖婷曾就讀香港樹仁大學新聞與傳播系，之後再到香港中文大學修讀政治與行政學系碩士課程。早在大學二年級時，她已參加「青少年主播大專賽」，並入圍16強，2015年她自樹仁大學新聞與傳播系畢業，2017年加入無綫，初時擔任無綫財經台專題節目記者，主持過節目《升學無疆界》及《最強生命線》，到後來成為新聞主播，2020年首次與方東昇合作主持節目《這麼遠，那麼近》，成為「昇女郎」，之後又主持了《尋人記》系列節目。
疑已過檔nowTV主持《經緯線》
2022年11月，有網民發現黃靖婷已離巢無綫電視，但由於黃靖婷一直保持低調，少有更新社交網，網民都未能得知她的最新近況。到今年1月，黃靖婷的名字首次出現在now新聞台的專題節目《經緯線》中，不過未有出現在採訪鏡頭中，只有聲音旁述，因此網民指她已過檔nowTV，並疑似轉型做幕後。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_wct、TVB.com、《好睡好起》預告截圖、[email protected]黃亞保 Chef Paul