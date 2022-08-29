好聲好戲2｜馮盈盈「正式解凍」後首個節目 戴耀明聲演柴惡鬥丁蟹？
馮盈盈扭計成功離開雪櫃
盛傳因為唔聽話被雪藏的馮盈盈，已有一年時間無劇拍，早前她親自透露已成功通過CFA Level 1考試，疑似想轉行做金融之花，為離巢另謀後路，而TVB似乎都有意挽留馮盈盈。目前馮盈盈在《好聲好戲2》亮相，疑證實終於走出雪櫃；此外日後的新劇《妳不是她》（暫名），仲可以夥拍25歲上位小生丁子朗擔正做女一。
資深配音員繼續坐鎮
賽制方面，12 位參賽藝員將分成 3 輪作賽，每輪比賽共有 3 個回合。每一輪競賽，4 位 參賽者藝員先要通過自選及指定技巧片段接受配音考驗，之後再接受資深專業配音導師 龍天生及黃鳳英調教，提升技能後再返回舞台爭取出線席位，並於最終回舞台爭奪總冠軍殊榮。今季的畢業作品亦別具份量，據知除了是全港電視首播外，更屬荷里活鉅製級 電影，期待指數爆燈。 首周出賽藝人分別為蘇韻姿、戴耀明、姜麗文及袁偉豪，主席評判有汪明荃、金牌監製潘嘉德及專業配音員林國雄，其他評判團成員有配音員張頌欣、李凱傑、曹啟謙、陸惠玲、龍天生、黃鳳英、宋宛穎及楊潮凱，宋宛穎及楊潮凱更是首輪打氣團藝人。
戴耀明惡鬥袁偉豪
在首回合的自選聲演環節中，可謂已經「戲」聲四起，兩位外國回流女將更出乎意料地先聲奪 人。自指中文水皮的蘇韻姿挑戰高難度、聲演楊茜堯於經典劇集《宮心計》中爆 Seed 一幕；姜麗文聲演《銀樓金粉》，特別之處是會與爸爸秦沛隔空罵戰。賽前被睇高一線的實力甘草演員戴耀明，將聲演《巾幗梟雄》柴九一角、並重現經典對白「人生有幾多個十年」；袁偉豪則會化身神劇《大時代》中的丁蟹角色大晒歪理。
好友拍檔助陣
次回合的指定技巧配音環節，袁偉豪、戴耀明負責聲演「食飯傾偈戲」，蘇韻姿、姜麗文則聲演「哨牙妹冧豬戲」；而曾為動畫《進擊的巨人》「米卡莎．阿卡曼」配音的張頌欣、及曾為劇集《機智女法醫》「安郡王」配音的李凱傑將在相關環節中作示範表演、 大晒驚人實力，贏得全場掌聲。第三回合的「拍檔聲演」同樣精彩，4 位參賽藝人將分 別邀請好友「坐陣」，單是合作陣容已令人十分期待。到底最終誰人能脫穎而出成為第 二季首輪出線者，敬請密切留意周一（29 日）晚首播的《好聲好戲》第二季！
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