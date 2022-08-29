好聲好戲2｜馮盈盈「正式解凍」後首個節目 戴耀明聲演柴惡鬥丁蟹？

無綫打造的聲演真人騷《好聲好戲2》載譽歸來，推出第二季並於周一（29 日）起、逢周一至三晚 10 點半翡翠台播出。第二季由阮兆祥及上季殺入三強的馮盈盈擔任主持，評判團方面，製作組除邀得汪明荃擔任固定主席評判外，每輪比賽亦會邀請不同的殿堂級劇集監製、資深電影工作者及配音員擔任評判。