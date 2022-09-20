好聲好戲｜阿姐汪明荃連珠爆發狠評 陸浩明中得最應：你都係做番主持好啲
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無綫聲演真人騷《好聲好戲》第三輪出賽藝人有李佳芯（Ali）、袁文傑、陸浩明（6號）及黃俊豪，爭奪晉身決賽的最後一張入場券。但今輪撞正出名嚴厲嘅評判阿姐汪明荃，6號慘被揶揄「你都係做番主持好啲！」
6號被阿姐狠批：你都係做番主持好啲！
今次6號挑戰聲演《溏心風暴》阮兆祥被逐出家門的場口，做開司儀工作的6號咬字發音方面保持水準，惟配音時「戲味」欠奉，遭阿姐狠評：「係進步咗好多，但做戲就唔同囉，尤其用把聲嚟做戲，你兩樣都未到，你都係做番主持好啲！」6號事後受訪時坦言心都裂埋：「鏡頭後阿姐都有教我如果要學配音或者演戲，真係要搵個人或者實物練會好啲囉，其實阿姐好窩心嘅。」
視后李佳芯Ali表現最亮麗
表現出色的Ali於首回合比賽保持亮眼演出，Ali選擇聲演《執到寶》黃韻詩被兩隻鬼上身的場口，今次同樣一人分飾兩角的Ali挑戰高難度大玩「雌雄同體」，分別要聲演「唱大戲男鬼」及「重口音女鬼」，貴為視后的Ali輕鬆駕馭兩鬼，配起女聲時更分外嬌俏，最終獲得11盞綠燈滿分佳績，龍天生大讚：「你第一粒音已經似黃韻詩，有嗰種味道。」連出名要求高的黃鳳英都大表認同，凌晞則說：「好鍾意你扮個老婆，個口音好正，同埋嗰啲『嗯（嬌嗲聲）』，好正！」
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