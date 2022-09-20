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好聲好戲｜阿姐汪明荃連珠爆發狠評 陸浩明中得最應：你都係做番主持好啲

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無綫聲演真人騷《好聲好戲》第三輪出賽藝人有李佳芯（Ali）、袁文傑、陸浩明（6號）及黃俊豪，爭奪晉身決賽的最後一張入場券。但今輪撞正出名嚴厲嘅評判阿姐汪明荃，6號慘被揶揄「你都係做番主持好啲！」

好聲好戲 唔通真係正如佢咁講「我留喺度都冇意思」!?
唔通真係正如佢咁講「我留喺度都冇意思」!?（圖片來源：TVB提供）

6號被阿姐狠批：你都係做番主持好啲！

今次6號挑戰聲演《溏心風暴》阮兆祥被逐出家門的場口，做開司儀工作的6號咬字發音方面保持水準，惟配音時「戲味」欠奉，遭阿姐狠評：「係進步咗好多，但做戲就唔同囉，尤其用把聲嚟做戲，你兩樣都未到，你都係做番主持好啲！」6號事後受訪時坦言心都裂埋：「鏡頭後阿姐都有教我如果要學配音或者演戲，真係要搵個人或者實物練會好啲囉，其實阿姐好窩心嘅。」

好聲好戲 阿姐果然係阿姐，明明畀綠燈都可以寸到6號應一應！
阿姐果然係阿姐，明明畀綠燈都可以寸到6號應一應！（圖片來源：TVB提供）
好聲好戲 6號話喺個台上面個心裂開咗。
6號話喺個台上面個心裂開咗。（圖片來源：TVB提供）

視后李佳芯Ali表現最亮麗

表現出色的Ali於首回合比賽保持亮眼演出，Ali選擇聲演《執到寶》黃韻詩被兩隻鬼上身的場口，今次同樣一人分飾兩角的Ali挑戰高難度大玩「雌雄同體」，分別要聲演「唱大戲男鬼」及「重口音女鬼」，貴為視后的Ali輕鬆駕馭兩鬼，配起女聲時更分外嬌俏，最終獲得11盞綠燈滿分佳績，龍天生大讚：「你第一粒音已經似黃韻詩，有嗰種味道。」連出名要求高的黃鳳英都大表認同，凌晞則說：「好鍾意你扮個老婆，個口音好正，同埋嗰啲『嗯（嬌嗲聲）』，好正！」

好聲好戲 Ali選擇聲演《執到寶》黃韻詩被兩隻鬼上身的場，一人分飾兩角的Ali挑戰高難度大玩「雌雄同體」。
Ali選擇聲演《執到寶》黃韻詩被兩隻鬼上身的場，一人分飾兩角的Ali挑戰高難度大玩「雌雄同體」。（圖片來源：TVB提供）

TVB 綜藝
TVB 綜藝

好聲好戲 熱身階段表現麻麻的黃俊豪於今回合再度失準，一眾評判睇到「鞋鞋聲」，阿姐狠批「有懶音又甩嘴」，大受打擊的黃俊豪一度哽咽直指「壓力大」。
熱身階段表現麻麻的黃俊豪於今回合再度失準，一眾評判睇到「鞋鞋聲」，阿姐狠批「有懶音又甩嘴」，大受打擊的黃俊豪一度哽咽直指「壓力大」。（圖片來源：TVB提供）
好聲好戲 第三輪的選手仲有袁文傑。
第三輪的選手仲有袁文傑。（圖片來源：TVB提供）

圖片來源：TVB提供資料或影片來源：TVB 綜藝、TVBUSA

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