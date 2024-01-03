妳不是她｜緬因貓「Nana」爆紅惹網民熱議真實性別 演技好戲過男女主角
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《妳不是她》劇中除了丁子朗、馮盈盈的感情線吸引之外，他們所養的愛貓「Nana」同樣更是「老是常出現」，「男扮女裝」身份惹來網友瘋狂關注，究竟這隻可愛喵星人有甚麼來頭呢？
Nana 真身原來係貓公唔係貓乸？
盈盈劇中愛貓 Nana 亦成功彈出。事緣 Nana 不但樣子可愛漂亮，而且相當乖巧，有網民發現 Nana 在多個場口均表現淡定，尤其早前播出的沖涼場口，更引發大量貓奴熱議，大讚 Nana 異於常「貓」：「啲貓沖涼通常發晒癲，呢隻竟然坐定定任你舞，係咪用咗特技？」、「貓好多都怕水，我養嗰幾隻，一沖涼就同你死過」、「竟然咁乖沖涼，我屋企嗰啲沖涼會嘈到拆天」，並笑指 Nana 已成追劇動力之一。更搞笑的是，由於 Nana 太吸睛，有網民開始對佢真實性別進行推測，不少眼利網民直指根據 Nana 的耳朵形狀及毛色，應該是貓公並非貓乸。
現場零扭計好專業
對此監製之一的 April 笑著承認 Nana 確實「男扮女裝」，並透露沖涼場口全是Nana 本尊親身上場，絕非特效，又大讚 Nana 真的很乖，在拍攝現場零扭計，並應要求公開 Nana Profile。
網民激讚：好戲過男女主角
不少電視迷見到「Nana」都留言大靚：「佢對眼又大又靚」、「Nana可愛到暈」、「 super cute!」、「我覺得好戲過男女主角」似乎「Nana」的專業演出已得到觀眾認可！
Nana 小檔案
真名：Kiddo 年齡：三歲
品種：紅虎紋緬因貓
性別：男仔 性格：外向及喜歡親近人類
演出經驗：《寵愛 Pet Pet》及一次廣告拍攝
最愛食物：雞柳
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圖片來源：圖片來源：TVB