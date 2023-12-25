妳不是她｜馮盈盈丁子朗首集劇情超火辣 蔡嘉欣性感造型女人味爆燈
妳不是她｜首集即入戲肉 火辣場面好養眼
《新聞女王》完結之後，接續播放的劇集原來是馮盈盈的「復出作」，以「聖誕驚喜限定，爆發戀愛共鳴」作宣傳招徠的《妳不是她》，以 50%奇幻懸疑+100%貼地角度探討「何謂真愛」，是百分百純港式現代愛情小品。以林信 （丁子朗 飾）及夏莉（馮盈盈 飾）超浪漫愛情線做主打的《妳不是她》，首集即入戲肉，丁丁與盈盈將上演「甜度超標」床戲，二人除了極度入戲地甜蜜對望兼攬攬，更化身接吻魚連環啜，加上Soft Lens畫面，勁浪漫又唯美，劇組亦拍出了情侶在家打情罵俏的日常甜蜜感。除了連環啜，丁丁更會除衫展現結實胸肌，問到丁丁有冇為該幕刻意操弗？他笑言:「因為拍呢套劇時間都好 Chur，少咗時間做 Gym，但埋位前都會谷一谷胸肌，希望唔好太失禮，始終香港先生嚟架嘛。」
妳不是她｜蔡嘉欣「戰鬥格」攻陷丁子朗
首集另一亮點是靚女雲集，除了首演 Bitch 的郭柏妍會在超意想不到的情況下、 以亮眼造型亮相外，蔡嘉欣唔止一款的超貼身女人味造型亦絕對是話題所在。 在劇中飾演賣車經紀的蔡嘉欣，對丁丁角色一見鍾情，並以連番進擊招數企圖攻陷丁丁「芳心」，包括「戰鬥格」造型+步姿，以及電力十足眼神。另邊廂以型 男見稱的袁文傑，雖然只是飾演盈盈熟客，身邊亦女友如云，但仍時不時會有意 無意向盈盈發放「愛的暗號」。以上一男一女的介入，將令「丁盈 CP」驚現情海 翻波，二人激烈爭拗兼一度鬧分手，並因而發生嚴重車禍…第一集便玩撞車，到底之後劇情又會點發展？
妳不是她｜馮盈盈升呢女一全因夠港女?
《妳不是她》是監製之一的April升呢監製後首部作品，曾參與《白色強人》系列拍攝的 April，笑談鎖定盈盈為女主角原因全因盈盈夠「港女」:「因為我想拍一部有香港味道嘅劇，所以我就搵盈盈，喺我心目中佢好代表到『港女』，加上佢嘅外在條件，我覺得佢係男士們唔介意拍一次拖嘅女朋友類型。」談到丁丁劇中角色滑頭、口花、貪玩又胡亂花錢，完全符合「激死女友系列」男友，April 笑言:「所以先搵丁丁演，因為佢會係嗰種幾跩都好，但大家會嬲佢唔落嘅類型， 好Carry到林信嘅特質，我有少少覺得佢係不二之選。」
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