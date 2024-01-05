妳不是她｜34歲彭慧中首演「媽咪」入行13年有靚樣有長腿 獲封連登女神
彭慧中演「媽咪」自爆最大挑戰係喊戲
彭慧中第一次演有戲份和名字的角色，就已被派演「媽咪」，雖然Phoebe以往亦會偶爾拍劇，但她直指敏兒是其入行以來最難忘角色，皆因多內心戲之餘，更有大量喊戲，對此，Phoebe坦言壓力大：「其實以往每個角色都有獨特之處，但敏兒確係最難忘嘅角色，因為有幾個scene都係好重內心戲，所以係一個好好嘅挑戰。但因為我始終拍劇經驗唔太多，所以壓力一定有，特別係面對大量喊戲嘅情況下。」
彭慧中感激馬貫東支持
Phoebe又感激拍檔馬貫東及監製April的支持及幫忙：「監製除咗同我討論角色同劇本，仲會幫我培養情緒同進入狀態，所以好多謝佢，佢係我嘅精神支柱。同埋有時我都會問我劇入面嘅老公（馬貫東），佢哋都畀到我好多支持同啟發。」談到身形獲讚，Phoebe大方自爆增磅：「其實我比之前肥咗，所以要喺着衫方面畀多啲心思，遮住自己冇咁好睇嘅地方，同展露自己優秀嘅地方。」
網民：齋做主持唔拍劇好浪費
現為《流行都市》主持的彭慧中Phoebe，2010年透過參選港姐入行，由於擁有修長美腿，是《流行都市》人氣主持之一。之前曾在綜藝節目《吃貨橫掃曼谷》中坦言希望事業有所突破的Phoebe，終憑《妳不是她》如願以償。不但飾演人母維肖維妙，更演活了角色充滿心事及煩惱一面，大量喊戲場口亦處理得宜，獲網民盛讚演技自然討好：「齋做主持唔拍劇好浪費」、「呢套彭慧中真係做得好」；港姐出身的彭慧中，顏值與身形亦同樣獲網民點讚。
彭慧中煞食美腿獲封「連登女神」自爆最欣賞1女星
彭慧中在《流行都市》中常常在節目中展示她的美腿，並穿著小背心示範運動，不僅成功吸引男觀眾目光，連登網友更開了專屬帖子分享她的福利圖片，並將她封為「連登女神」。然而，這位女神彭慧中卻謙虛地表示：「我一點也不認為自己是女神，特別是在加入TVB之後，看到了許多又瘦又漂亮的女藝人。」她補充心目中真正的女神是靚媽陳凱琳，認為她非常全能。
彭慧中剖白未彈起原因：我個性比較隨遇而安
在過去的13年，彭慧中主要從事主持工作，但網友痛批TVB「大材小用」。對此，她表示：「我會想為什麼我的工作機會不如其他人多呢？但第二天醒來後就忘記了，繼續過我的生活。」她又講到自己好容易調節心態，儘量從正面思考。彭慧中深信性格決定命運，自覺自己的被動性格和缺乏機心可能阻礙了她的事業發展。她解釋道：「我從來沒有計劃過，我的個性比較隨遇而安，事情來了就接受。除非碰到我的底線，否則我會拒絕。」
彭慧中留學英國攬啜男女 遭父迫回港
雖然彭慧中在婦女節目中一向形象專業，但她卻曾被揭當年到英國讀大學時不少荒唐事跡，既有坐仔仔大髀相流出，更有男女通殺啜面迷離相片曝光，當年就有指彭慧中的父親，因為眼見彭慧中讀大學時生活懶散愛夜蒲，因此為她報名參選港姐，迫她回港，怎料成為她的事業第一步。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！