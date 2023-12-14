妳不是她｜郭柏妍超短熱褲大騷長腿 馮盈盈唔執輸玩出浴誘惑
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TVB新劇《妳不是她》將會接替《新聞女王》後於12月25日聖誕節播出！由丁子朗、馮盈盈、姚嘉妮、張頴康、車婉婉、馬貫東、彭慧中、郭柏妍、黃庭鋒等演出。全劇共有15集，早前釋出預告中，仲有唔少養眼福利大放送，一齊睇睇！
妳不是她｜郭柏妍超短熱褲大騷長腿
預告片一開波，郭柏妍與林景程在床上擁抱，被男方熊抱的郭柏妍以小背心及超短熱褲上陣，鏡頭更大特寫她煞食長腿，相當火辣！今年郭柏妍先後在《破毒強人》《新聞女王》有亮相，唔少粉絲已好期待她新劇表現！郭柏妍飾演一名自由服務業者，經常欺騙丁子朗，仲會迷戀黃庭鋒！
妳不是她｜馮盈盈露出香肩派福利
除此之外，主角丁子朗及馮盈盈的床戲部份同樣吸引！馮盈盈會有出浴的戲份露出香肩，畫面十分香艷。另一方面，小鮮肉丁子朗赤裸半身演出，同馮盈盈肉搏值得留意！
妳不是她｜馬國明再客串做的士佬 自爆未有老婆
馬國明在《降魔的》做的士佬入型入格，今次劇集也有他客串，在劇中做返老本行。預告片中，乘客車婉婉同馬國明「你個樣都幾四正呀」，馬國明回應「我未有老婆呀」，非常搞笑！事實上，劇集播出時，馬國明已經啱啱做完新郎哥，有老婆了！
妳不是她劇情｜劇情介紹
林信（丁子朗飾）與夏莉（馮盈盈飾）交往三年，但因價值觀和對未來的願景不同，感情遇到了瓶頸。他們經歷了一場車禍，而夏莉奇跡般地毫髮無傷，甚至從一位平凡無奇的伴侶變成了林信夢寐以求的浪漫情人，讓林信對車禍中發生的事情充滿疑惑。
林信在受傷期間，他的競爭對手駱偉滔（張穎康飾）接管了他負責的項目和團隊，使他被邊緣化。偉滔對自己的上司麥美娜（姚嘉妮飾）產生了好感。美娜在職場上得意，但婚姻卻失敗，與丈夫的關係早已破裂。由於害怕改變現狀，偉滔不敢向美娜展開追求。而夏莉的出現，竟然給這段感情帶來了轉機……
妳不是她劇情｜演員角色人物關係
|演員
|角色
|簡要介紹
|丁子朗
|林信
|阿信，程式設計師，因一次的車禍導致下半生癱瘓，林善之弟，夏莉之男友，馬貫東之好兄弟，黃庭鋒之好兄弟兼情敵，麥美娜之下屬，駱偉滔之天敵，與黃婧靈有感情線
|馮盈盈
|夏莉
|Hailey，名店推銷員，因一次的車禍導致性格大變，因生計而成為兼職女友，並提供性服務給顧客，林信之女友，與黃庭鋒發生了關係
|張頴康
|駱偉滔
|程式設計師，林信之天敵，夏莉之恩客，麥美娜之下屬，並與其有感情線
|車婉婉
|林善
|林信之姐
|姚嘉妮
|麥美娜
|科技公司主任，林信之之上司，駱偉滔之上司，並與其有感情線
|馬貫東
|林信、黃庭鋒之好兄弟，彭慧中之夫
|黃婧靈
|與林信有感情線
|黃庭鋒
|溝女王，健身教練，林信之好兄弟兼情敵，馬貫東之好兄弟，與夏莉，關楓馨及多位女性發生了關係，郭柏姸，葉蒨文之迷戀對象
|關楓馨
|教師，被黃庭鋒追求並與其發生了關係
|彭慧中
|馬貫東之妻
|林景程
|黃建東
|經理人
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圖片來源：TVB