姊妹們的國際市場｜余德丞驚見黑線大叫 水着李昭南自爆：我平時裸泳㗎！
李昭南出招贏盡全場
李昭南在節目中穿上性感泳衣登場，其泳衣設計有兩條黑繩由心口掛上頸，即時引來黃宜正（阿正）同余德丞（Dickson）兩位主持尖叫，其中阿正忍不住說：「我係女仔都唔知隻眼可以望邊！我想問你今日算係進擊定係防守？」李昭南即時笑笑口反駁話：「平時我唔著泳衣，我裸泳㗎 ！」余德丞在旁表示：「從男士個角度睇，嗰兩條黑色嘅線好尷尬，驚我睇唔到佢條線咁，佢已經好明顯，佢仲要擺條黑色線喺度，我唔知可以望邊度啊！」當下搞到李昭南非常尷尬，即時要用手上的禮物遮掩心口，場面搞笑。
李昭南暗示吳浩康大男人
李昭南不單衣著大膽，言論出位亦成為《姊妹們的國際市場》的焦點人物，之前她曾在節目中與中法混血型男黃寶漳(Mixson)分享戀愛觀，自爆鍾意大男人：「我已經做過兩次兵，所以我唔想再做兵。」之後她更大談自己與前男友情史：「我可以錫男朋友錫到冇咗自己。」李昭南被黃寶漳反問經歷如此多，戀愛觀是否有改變？李昭南說：「坦白講我係不婚主義，我由頭到尾都好清楚。」她的經歷令眾人想起她之前和吳浩康的一段情。
嘉賓表現出色
ViuTV真人騷《姊妹們的國際市場》除了台柱李昭南外，還有陳海寧、何洛瑤、王嘉盈及馬曉晴，另外還找來五位外籍人士，和五位女嘉賓作配對，看看他們會否擦出愛火花。節目播出後，王嘉盈曾以「男仔無可能鍾意平胸」的言論成為熱話。
常見問題
節目中五位男士都是香港人嗎？
節目組邀請5位來自不同國籍的型男與5位港女進行配對，當中有足球員，有演員，有咖啡師⋯⋯詳見：5位國際型男起底
節目中五位港女都是單身嗎？
ViuTV推出戀愛配對節目《姊妹們的國際市場》，由阿正（黃正宜）、余德丞擔住主持，節目組邀請5位國際型男與5位港女進行配對，包括知性女神Mishy李昭南、日系文青Sica何洛瑤、香港溜冰女神Maisy馬曉晴、「Dee姐」Isabella 陳海寧、新一代宅男女神嘉盈BB
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