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姊妹們的國際市場｜余德丞驚見黑線大叫 水着李昭南自爆：我平時裸泳㗎！

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ViuTV的配對真人騷《姊妹們的國際市場》播出至今不斷引來熱話，相信今晚一集（18日）更是另一高潮位，這集設定為 PoolSide Party 為題，去得游泳池拍節目，泳裝自然成為最養眼衣著，為了搶鏡眾女出盡渾身解數，當中以李昭南（Mishy）最為矚目，「肉」壓一眾女參加者，令余德丞大開眼界。

李昭南 今晚《姊妹們的國際市場》中，一身戰鬥格的李昭南絕對係亮點之一。
今晚《姊妹們的國際市場》中，一身戰鬥格的李昭南絕對係亮點之一。 (圖片來源:ViuTV截圖）
李昭南 李昭南的泳衣設計真係好大膽。
李昭南的泳衣設計真係好大膽。（圖片來源：ViuTV截圖）

李昭南出招贏盡全場

李昭南在節目中穿上性感泳衣登場，其泳衣設計有兩條黑繩由心口掛上頸，即時引來黃宜正（阿正）同余德丞（Dickson）兩位主持尖叫，其中阿正忍不住說：「我係女仔都唔知隻眼可以望邊！我想問你今日算係進擊定係防守？」李昭南即時笑笑口反駁話：「平時我唔著泳衣，我裸泳㗎 ！」余德丞在旁表示：「從男士個角度睇，嗰兩條黑色嘅線好尷尬，驚我睇唔到佢條線咁，佢已經好明顯，佢仲要擺條黑色線喺度，我唔知可以望邊度啊！」當下搞到李昭南非常尷尬，即時要用手上的禮物遮掩心口，場面搞笑。

李昭南 李昭南完全把身邊的女嘉賓比下去。
李昭南完全把身邊的女嘉賓比下去。（圖片來源：ViuTV截圖）
李昭南 第一眼望見李昭南出場，黃宜正阿正)同余德丞Dickson)即時被嚇一嚇。
第一眼望見李昭南出場，阿正同余德丞即時被嚇一嚇。 (圖片來源:ViuTV截圖）
李昭南 二人隨即尷尬大叫起來，究竟現場是否如此碧波蕩漾？
阿正同余德丞隨即尷尬大叫起來，究竟現場是否如此碧波蕩漾？ (圖片來源:ViuTV截圖）
李昭南 全場男士都睇得好開心。
全場男士都睇得好開心。（圖片來源：圖片來源:ViuTV截圖）

李昭南暗示吳浩康大男人

李昭南不單衣著大膽，言論出位亦成為《姊妹們的國際市場》的焦點人物，之前她曾在節目中與中法混血型男黃寶漳(Mixson)分享戀愛觀，自爆鍾意大男人：「我已經做過兩次兵，所以我唔想再做兵。」之後她更大談自己與前男友情史：「我可以錫男朋友錫到冇咗自己。」李昭南被黃寶漳反問經歷如此多，戀愛觀是否有改變？李昭南說：「坦白講我係不婚主義，我由頭到尾都好清楚。」她的經歷令眾人想起她之前和吳浩康的一段情。

李昭南 在節目中，李昭南暗示和吳浩康拍拖時自己是做「兵」。
在節目中，李昭南暗示和吳浩康拍拖時自己是做「兵」。(圖片來源:[email protected]
李昭南 除了愛不停大晒身材，李昭南言論都幾出位，夠膽對鏡頭講：「平時我唔着泳衣，我裸泳㗎 ！」
除了愛不停大晒身材，李昭南言論都幾出位，夠膽對鏡頭講：「平時我唔着泳衣，我裸泳㗎 ！」 (圖片來源:[email protected]
李昭南 有樣有身材李昭南，從來不會吝嗇其驕人身材。
有樣有身材李昭南，從來不會吝嗇其驕人身材。 (圖片來源:[email protected]

嘉賓表現出色

ViuTV真人騷《姊妹們的國際市場》除了台柱李昭南外，還有陳海寧、何洛瑤、王嘉盈及馬曉晴，另外還找來五位外籍人士，和五位女嘉賓作配對，看看他們會否擦出愛火花。節目播出後，王嘉盈曾以「男仔無可能鍾意平胸」的言論成為熱話。

李昭南 入行5年多，李昭南已熟習娛樂圈所有規則，想出鏡見報率高性感打扮絕對是必須。
入行5年多，李昭南已熟習娛樂圈所有規則，想出鏡見報率高性感打扮絕對是必須。 (圖片來源:[email protected]
李昭南 現時仍單身的李昭南，表示自己喜歡大男人。
現時仍單身的李昭南，表示自己喜歡大男人。 (圖片來源:ViuTV截圖）
李昭南 《姊妹們的國際市場》節目中的女嘉賓有李昭南、陳海寧、何洛瑤、王嘉盈及馬曉晴，另外還找來五位外籍人士，和五位女嘉賓作配對。
《姊妹們的國際市場》節目中的女嘉賓有李昭南、陳海寧、何洛瑤、王嘉盈及馬曉晴，另外還找來五位外籍人士，和五位女嘉賓作配對。 (圖片來源:ViuTV截圖片）

常見問題

節目中五位男士都是香港人嗎？

節目組邀請5位來自不同國籍的型男與5位港女進行配對，當中有足球員，有演員，有咖啡師⋯⋯詳見：5位國際型男起底

節目中五位港女都是單身嗎？

ViuTV推出戀愛配對節目《姊妹們的國際市場》，由阿正（黃正宜）、余德丞擔住主持，節目組邀請5位國際型男與5位港女進行配對，包括知性女神Mishy李昭南、日系文青Sica何洛瑤、香港溜冰女神Maisy馬曉晴、「Dee姐」Isabella 陳海寧、新一代宅男女神嘉盈BB

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、ViuTV截圖

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