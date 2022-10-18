姊妹們的國際市場｜余德丞驚見黑線大叫 水着李昭南自爆：我平時裸泳㗎！

ViuTV的配對真人騷《姊妹們的國際市場》播出至今不斷引來熱話，相信今晚一集（18日）更是另一高潮位，這集設定為 PoolSide Party 為題，去得游泳池拍節目，泳裝自然成為最養眼衣著，為了搶鏡眾女出盡渾身解數，當中以李昭南（Mishy）最為矚目，「肉」壓一眾女參加者，令余德丞大開眼界。