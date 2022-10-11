姊妹們的國際市場｜5位港女介紹：將與5位國際型男戀愛配對
ViuTV戀愛配對節目《姊妹們的國際市場》展開在地異國戀
港女出名缺陷多多，能成為密友已不容易，縱使走上談婚論嫁之路，最終也未必開花結果。如此「蜚聲國際」，難道港女會成為地球瀕危物種？幸好冤豬頭都有盟鼻菩薩，港女被標籤的種種不是，原來在外國人眼中，也可能是難得的優點。世界各地仍有無數痴男勇者，令港女如今仍然大有市場。
一連五集，兩位主持人阿正（黃正宜）、余德丞將化身月老為這班國際有情人牽紅線，希望能在限期內撮合5對國際情侶，10位男女會先進行特色配對，期間他們有機會認識彼此不同的文化、價值觀和禮儀，而萬一刷不出愛火花，他們更可提出與其他參加者交換情人！
姊妹們的國際市場｜5位港女起底
1. Mishy 李昭南｜ViuTV最被低估女主持
李昭南被封「ViuTV女神」，擁有甜美外表及出眾身材，這都是出道後給人第一印象，但原來這一面真係好表面，李昭南的內涵其實深不見底。李昭南家族經營酒樓生意， 她幼時隨家人移民美國，於加州聖利安卓高校畢業後，以全額獎學金入讀加州大學戴維斯分校，以高等榮譽成績畢業於傳播及舞台系，精通兩文三語又精於多種樂器的她，曾贏過西方古典鋼琴獨奏及歌唱比賽，大學畢業後李昭南在美國華盛頓政府總部電視台做主播，後來決定放棄工作回流香港發展。
相關文章：李昭南Mishy高學歷家底厚！自稱「內貌協會」成員、自製浴球籌款賣斷市
2. Sica何洛瑤｜日系文青
《全民造星IV》40強之一，討論度極高的Sica（何洛瑤）出局後人氣反升，她熱愛日本文化，亦曾cosplay不同的動漫角色，IG上的相片都以文青風格為主，亦喜愛cover其他歌手的歌曲。比賽結束後無緣加入女團，簽約ViuTV成為藝人，參與多個節目的拍攝。
3. Maisy馬曉晴｜香港溜冰女神
Maisy（馬曉晴）首位獲得國際比賽獎牌的香港女子花式溜冰運動員，亦有「港版石原聰美」之稱，多次獲得日本媒體報道及介紹她的近況，更大讚她可愛和靚女，並封她為「石原聰美的雙胞胎妹妹」及「香港石原聰美」等稱號。Maisy自小接受花式溜冰訓練，亦曾獲得香港錦標賽冠軍。
於2021年曾現身余德丞在J2主持的《真·女神轉身》，又曾上鍾培生節目《Date With 鍾培生》，教鍾培生溜冰，又陪他到海旁聊天。
相關文章：Maisy馬曉晴花樣溜冰女神被封「港版石原聰美」紅到日本+原來係一名學霸
4. Isabella 陳海寧｜193前緋聞女友
Isabella（陳海寧）出道已有7年，同ERROR成員阿Dee（何啟華）太似樣，所以有個外號叫「Dee姐」，兩人更試過「兄妹檔」上陣主持節目，仲同過193（郭嘉駿）傳過緋聞。
Isabella自2015年在電影《哪一天我們會飛》飾演「蝦頭」楊詩敏角色的少女版入行，曾客串演出ViuTV劇集《仇老爺爺》後，又一連參加了兩輯ViuTV烹飪比賽節目《辣伙頭》和《辣伙頭·開火》而為人熟悉。近期即將上映的《深宵閃避球》中擔任女排隊「大佬」，角色的設定完全發揮到她的個人本色！
相關文章：
Isabella陳海寧被封「Dee姐」 原來係193緋聞女友！
深宵閃避球｜鄭伊健升呢做教練 8位小花集結變邊青
5. Kaying 嘉盈BB｜超性感熊女郎
擁有33E逼爆上圍的嘉盈BB深受一班宅男粉絲愛戴，在「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道上，其率直的個性吸引大班網友支持，嘉盈BB拍片不時會衝口而出爆粗，以致被封為「MK妹」代表。IG粉絲人數一直有增無減，已成功累積超過18萬Followers，非常厲害！獲封新一代網絡女神。
相關文章：嘉盈因發布猥褻相被IG封鎖帳號 身材惹火自爆17歲有人包養問價
姊妹們的國際市場｜高質異地男起底
1. Alex 杜國樑
23歲，為中法混血兒，職業香港足球員和模特兒。哥哥杜國榆同為香港足球員。
2. Mixson 黃寶漳
34歲，為中法混血兒，職業演員和模特兒。曾出演ViuTV劇集《IT狗》，劇中飾演Joesep。
3. Kiva 黎振曦
17歲，來自牙買加，職業模特兒。
4. 鈴木 （鈴木啟介）
27歲，來自日本，現為YouTuber。鈴木早前宣布在港生活第四年了，亦在香港遊覽不少秘境，非常喜愛香港這地方。
鈴木早前曾與香港朋友拍片，分享日本男與香港男對戀愛的睇法，以及文化差異，唔知鈴木今次參加節目會唔會成功配對呢？
5. Kit 王勤傑
29歲，來自泰國，職業咖啡師。
即刻睇《姊妹們的國際市場》預告：
常見問題
節目中五位港女將會與咩人進行戀愛配對？
節目組邀請5位來自不同國籍的型男與5位港女進行配對，預告中首位亮相的是⋯⋯詳情請看
五位港女都是單身嗎？
ViuTV推出戀愛配對節目《姊妹們的國際市場》，由阿正（黃正宜）、余德丞擔住主持，節目組邀請5位國際型男與5位港女進行配對，包括⋯⋯詳情請看
讀者留言