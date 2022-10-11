姊妹們的國際市場｜5位港女介紹：將與5位國際型男戀愛配對

ViuTV推出戀愛配對節目《姊妹們的國際市場》，由阿正（黃正宜）、余德丞擔住主持，節目組邀請5位國際型男與5位港女進行配對，包括193前緋聞女友Isabella（陳海寧）、ViuTV知性女神Mishy（李昭南）、可愛日系Sica（何洛瑤）、香港溜冰女神Maisy（馬曉晴）及IG女神Kaying（王嘉盈），馬上逐一介紹！