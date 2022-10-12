姊妹們的國際市場｜5位國際型男來頭猛！一文看清10位型男美女介紹
五位國際型男大起底
《姊妹們的國際市場》最新一集五位國際型男全部登場，分別有曾經出演《IT狗》的Mixson黃寶漳、中法混血足球員Alex杜國樑、泰國型男Kit、日本Youtuber鈴木啟介和牙買加模特兒Kiva，等小編為大家逐一介紹！
1. Mixson 黃寶漳 | 中法混血模特兒
中法混血兒黃寶漳（Mixson）為職業演員和模特兒。今年34歲的Mixson由2013年開始出演過多套港台電視的單元劇，今年首次在出演ViuTV劇集《IT狗》出演相對有戲份的Joesep一角。十年前開始，喜愛大自然的Mixson已經開始周遊列國，遊走了大半個地球，更曾經到訪過納米比亞、坦桑尼亞等陌生國家。
2. Kit 王勤傑 | 泰國咖啡師
今年29歲的王勤傑（Kit），來自泰國，是一名職業咖啡師。身材黝黑的他平常喜歡行山和露營。
3. 鈴木啟介 | 日本Youtuber
今年27歲，來自日本的鈴木啟介於中文大學讀書，2019年9月份來到香港，現為YouTuber。雖然鈴木啟介在香港只生活了短短4年，但他已經能夠講出一口流利的廣東話，十分厲害。鈴木亦在香港遊覽不少秘境，他曾在個人YouTube頻道多次表示自己非常喜愛香港這地方。
鈴木啟介早前曾與香港朋友拍片，分享日本男與香港男對戀愛的看法，以及文化差異。唔知鈴木啟介今次參加節目會唔會成功配對呢？
4. Alex 杜國樑 | 中法混血足球員
杜國樑（Alex）為中法混血兒，今年25歲年紀輕輕的他已經是傑志球員。哥哥杜國榆同為香港足球員。Alex身高195cm，加上一身健碩的運動員身形，讓他在空餘時間同時兼任模特兒的工作，現正隸屬知名模特兒公司Elite。
5. Kiva 黎振曦 | 中牙模特兒
來自牙買加的黎振曦（Kiva）今年只有17歲，為所有參賽者中最年輕的一位。首次出場的Kiva因直率的性格引起網民熱烈討論。身為職業模特兒的Kiva雖然年紀輕輕，但已經為Children of the Discordance、Clot等潮牌拍過造型照，前途無可限量。
姊妹們的國際市場｜5位港女起底
1. Mishy 李昭南｜ViuTV最被低估女主持
李昭南被封「ViuTV女神」，擁有甜美外表及出眾身材，這都是出道後給人第一印象，但原來這一面真係好表面，李昭南的內涵其實深不見底。李昭南家族經營酒樓生意， 她幼時隨家人移民美國，於加州聖利安卓高校畢業後，以全額獎學金入讀加州大學戴維斯分校，以高等榮譽成績畢業於傳播及舞台系，精通兩文三語又精於多種樂器的她，曾贏過西方古典鋼琴獨奏及歌唱比賽，大學畢業後李昭南在美國華盛頓政府總部電視台做主播，後來決定放棄工作回流香港發展。
2. Sica何洛瑤｜日系文青
《全民造星IV》40強之一，討論度極高的Sica（何洛瑤）出局後人氣反升，她熱愛日本文化，亦曾cosplay不同的動漫角色，IG上的相片都以文青風格為主，亦喜愛cover其他歌手的歌曲。比賽結束後無緣加入女團，簽約ViuTV成為藝人，參與多個節目的拍攝。
3. Maisy馬曉晴｜香港溜冰女神
Maisy（馬曉晴）首位獲得國際比賽獎牌的香港女子花式溜冰運動員，亦有「港版石原聰美」之稱，多次獲得日本媒體報道及介紹她的近況，更大讚她可愛和靚女，並封她為「石原聰美的雙胞胎妹妹」及「香港石原聰美」等稱號。Maisy自小接受花式溜冰訓練，亦曾獲得香港錦標賽冠軍。
4. Isabella 陳海寧｜193前緋聞女友
Isabella（陳海寧）出道已有7年，同ERROR成員阿Dee（何啟華）太似樣，所以有個外號叫「Dee姐」，兩人更試過「兄妹檔」上陣主持節目，仲同過193（郭嘉駿）傳過緋聞。 Isabella自2015年在電影《哪一天我們會飛》飾演「蝦頭」楊詩敏角色的少女版入行，曾客串演出ViuTV劇集《仇老爺爺》後，又一連參加了兩輯ViuTV烹飪比賽節目《辣伙頭》和《辣伙頭·開火》而為人熟悉。近期即將上映的《深宵閃避球》中擔任女排隊「大佬」，角色的設定完全發揮到她的個人本色！
5. Kaying 嘉盈BB｜超性感熊女郎
擁有33E逼爆上圍的嘉盈BB深受一班宅男粉絲愛戴，在「熊仔頭」和「藍仔頭」主理的YouTube頻道上，其率直的個性吸引大班網友支持，嘉盈BB拍片不時會衝口而出爆粗，以致被封為「MK妹」代表。IG粉絲人數一直有增無減，已成功累積超過18萬Followers，非常厲害！獲封新一代網絡女神。
嘉盈一句激怒港女：我就係最標準嘅香港女仔
嘉盈於《姊妹們的國際市場》第二集繼續低胸貼身上鏡，一向作風大膽的嘉盈更以一句話激怒港女們。在節目中來自牙買加的外國型男Kiva表示覺得香港女生們「有啲嘈」，並且直指嘉盈便是5位女生中最嘈最煩的女生。嘉盈接受訪問時表示：「我畀人哋嘅印象係好嘈好冇禮貌，因為我就係好標準嘅香港女仔，我比起Maisy佢哋係更加貼地，但係呢我其實好尊重人，所以我唔會撻著到人哋嘅地雷嘅﹗」
嘉盈以「標準嘅香港女仔」自居，引起港女們不滿，紛紛衝到ViuTV的FB專頁留言狂轟：「唔好講自己係代表香港女仔啦，你只係得個嘈字，成日插嘴無禮貌」、「綁架全香港女仔」、「影衰晒香港女性，唔係個個都係你咁成個八婆咁」、「可唔可以Cut走佢？」、「MK妹扮港女」、「過咗火啦，令人討厭」、「對佢好反感，填表寫特徵寫大波，真係睇到O咗嘴」等。
預告片暗藏配對玄機
睇吓佢哋有幾多對配對成功？
常見問題
五位港女都是單身嗎？
ViuTV推出戀愛配對節目《姊妹們的國際市場》，由阿正（黃正宜）、余德丞擔住主持，節目組邀請5位國際型男與5位港女進行配對，包括⋯⋯詳見：5位港女介紹
五位型男來自咩國家？是香港人嗎？
節目組邀請5位來自不同國籍的型男與5位港女進行配對，當中有足球員，有演員，有咖啡師⋯⋯詳見：5位國際型男起底
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