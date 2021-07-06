姊妹淘｜無聲被腰斬 元老莊思敏北上搵食 陳詩欣 蔡嘉欣各有出路 吳若希黯然失業

做了10年的無綫J2長壽節目《姊妹淘》，突然宣布被腰斬，節目元老莊思敏身在內地工作，似乎早已收到風搵定後路，姊妹們大嘆不捨，自求多福，陳詩欣與蔡嘉欣都有新工作安派，吳若希則笑言自己加入「失業大軍」。

文：東方新地｜圖：《姊妹淘》節目截圖、吳若希IG、陳詩欣IG、莊思敏IG