姊妹淘｜無聲被腰斬 元老莊思敏北上搵食 陳詩欣 蔡嘉欣各有出路 吳若希黯然失業
文：東方新地｜圖：《姊妹淘》節目截圖、吳若希IG、陳詩欣IG、莊思敏IG
《姊妹淘》全面瓦解
共4輯過千集的《姊妹淘》日前已正式煞停，一個多廣告又受歡迎的節目突然無聲被腰斬，令《姊妹淘》多位主持都大感不捨，而未播出的集數會安排於J2台其他節目內播出。
陳詩欣澄清冇不和
對於《姊妹淘》被腰斬，陳詩欣坦言最不捨得是一眾拍檔：「大家感情好好，閒時會約出嚟。我哋完全冇不和，係啲人以為我哋不和咋！依家我拍緊古裝劇，主持我都好鍾意，希望兩邊一齊發展。」
吳若希加入失業大軍
產後復出不久的吳若希，歸隊無耐節目就被cut感到非常無奈，她更自嘲加入「失業大軍」，她說：「冇辦法啦！希望之後可以有新節目，有啲新衝擊。」而蔡嘉欣則表示前幾日收到消息，非常突然，身為網店老闆百足咁多爪的她，不愁出路：「不過舊嘅唔去，新嘅又好難嚟嘅！希望遲啲會有其他節目可以參與，或者有劇拍。」
「女神櫈」出晒名
《姊妹淘》由11年開始播出，至今歷時10年，主打大談美容、打扮等話題，更請來不同專家講解及分享，主持全部以「靚女」為主，由首輯的楊秀惠、莊思敏與葉翠翠，第2輯的張名雅、吳若希，至第3、4輯的張寶兒、蔡嘉欣、陳詩欣及曾淑雅等，位位都是長腿美人，她們主持時坐的，是網民封為「女神櫈」的高腳櫈，她們的修長美腿，更是節目的一大亮點。身為「哈比人」的黃美棋曾經坐過這張「女神櫈」，但因身高問題，出現「腳踭唔到地」的「凌空」尷尬狀態，就連小儀都中過招！
傅嘉莉晒私伙特別版手袋
傅嘉莉、張寶兒和莊思敏主持的《姊妹淘》早前以《手袋的故事》為主題，帶來私伙名牌手袋，分別帶來Hermes、Chanel和Dior。傅嘉莉雖然只帶來三個手袋，但帶來的都是特別款，反而富貴千金張寶兒和拿督女莊思敏帶來的是大熱普通款式，竟然輸畀傅嘉莉﹗
莊思敏帶來Hermes及Chanel手袋，她一再強調這只是她部分珍藏，又表示下次再帶其他上節目介紹，明顯不甘心輸給傅嘉莉。
莊思敏不甘心輸畀傅嘉莉
莊思敏身為拿督女，家住山頂獨立屋，帶來三個Hermes分別是Birkin、Kelly 40及Kelly to go，都是大熱款式、不是特別版，三個合共炒價約36萬不過莊思敏話自己其實鍾意最小的銀包款，因為平時出外，不用化妝，帶個電話便可出外。莊思敏強調這只是她「部分」珍藏，連講幾次「呢度係部分咋」，似乎不甘心呢次輸畀傅嘉莉。
張寶兒最愛嫲嫲送贈Chanel手袋
張寶兒跟莊思敏一樣偏愛大熱優閒款式，雖然有個富爸爸，自己也投資買樓，是圈中隱形小富婆，她帶來兩個Hermes Birkin及一個Kelly，都是普通款，三個炒價共約40萬，而張寶兒又指大size的黑色Birkin太重，現時只會用比較細size的，另外，張寶兒特別鍾意深紅色的Chanel，因為是嫲嫲送贈的，別具意義。張寶兒和莊思明同樣表示鍾意「causal款，因為最緊要易襯」。
傅嘉莉人生第一個入手Kelly款
傅嘉莉雖然只帶來三個手袋，兩個是Hermes手袋，是罕有款式，分別是Kelly Ghillies及Birkin，前者是鴕鳥皮，後者是togo拼鱷魚拼皮，兩個炒價至少共46萬，無論價值定升值度、珍藏度都完勝兩位富千金張寶兒和莊思敏。傅嘉莉解釋因為英文名叫Kelly，所以人生第一個入手的名牌手袋就是Hermes的Kelly款。第三個是全黑Chanel手袋也是特別版，據知已極難搵到，現時已大大升值。