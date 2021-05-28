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美女郊遊遊變《姐姐郊遊遊》 TVB被指再抄ViuTV 網友鬧連節目名都唔放過

東方新地

早前TVB YouTube頻道「女神channel」上載張曦雯早年拍攝旅遊節目《3日2夜》並經剪輯成新宣傳的短片，但風格十分像ViuTV節目《ERROR自肥企画》，網友即時鬧爆。日前TVB在其中一條頻道「See See TVB」又上載名為《Honey初體驗︰姐姐郊遊遊》的節目，節目名與ViuTV之前的節目《美女郊遊遊》撞名，連改名都懶！

編輯：東方新地丨圖片：ViuTV、See See TVB影片截圖丨原文：新Monday

何泳芍率領菲律賓姐姐行山執垃圾

TVB日前在YouTube其中一條頻道「See See TVB」，上載一個名為《Honey初體驗︰姐姐郊遊遊》節目，主角是吳偉豪的緋聞女友Honey何泳芍，節目拍攝了Honey與幾位菲律賓姐姐一同行山執垃圾。

美女郊遊遊
Honey帶領住幾位菲律賓姐姐去行山，邊行邊執垃圾。
美女郊遊遊
Honey親手執垃圾。

同《美女郊遊遊》差兩隻字

《Honey初體驗︰姐姐郊遊遊》的節目內容其實十分正面，不過略嫌冇睇頭，全程影住Honey與姐姐們行山執垃圾，娛樂性欠奉，而節目的名稱竟與沈殷怡和陳欣妍早前主持的ViuTV節目《美女郊遊遊》撞名，令人覺得Tvb又抄橋。

美女郊遊遊
全程拍住執垃圾情況，唔係介紹行山景色。
美女郊遊遊
Honey非常欣賞菲律賓姐姐準備的美食。
美女郊遊遊
Honey何泳芍陽光十足身形弗爆，但拍行山節目就好密實。

網友：連節目名都懶得諗

早前《ERROR自肥企画》引起熱議，節目唔止受觀眾歡迎，連格仔Mike導亦人氣急升，而之前的ViuTV節目《美女郊遊遊》也是格仔Mike導的作品。對於撞名，網友大多數鬧爆TVB缺乏創意，連節目名都懶得諗要抄人橋：「其實TVB班幕後都幾鍾意睇ViuTV喎，部部都睇過晒。」、「咁就放心喇，TxB 來緊一世都唔會贏，因為永遠喺Mike 導後面幾條街。」、「不如抄埋死亡行星… 用榴槤.. 呢個我好想睇架。」

美女郊遊遊
ViuTV的《美女郊遊遊》有睇頭得多。
美女郊遊遊
主持之一的陳欣妍在節目中曾以三點式亮相。

「See See TVB」上載《Honey初體驗︰姐姐郊遊遊》被指抄ViuTV《美女郊遊遊》 網友：連節目名都抄人

「See See TVB」上載《Honey初體驗︰姐姐郊遊遊》被指抄ViuTV《美女郊遊遊》 網友：連節目名都抄人

Mike導人氣急升 網友重溫舊作尋足跡

人氣急升的Mike導除了拍節目好睇，外形亦十分討好，身形健碩為人又愛運動，吸引死一眾女網友。《ERROR自肥企画》播完後，網友重溫Mike有份拍攝的作品，包括《美女郊遊遊》、《真PK》、《大海男兒》、《胸X計》、《花姐ERROR遊》系列等。

Mike導人氣急升
Mike導人氣急升
美女郊遊遊
Mike導受歡迎程度直逼ERROR成員，吸納了不少女粉絲。

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