美女郊遊遊變《姐姐郊遊遊》 TVB被指再抄ViuTV 網友鬧連節目名都唔放過
早前TVB YouTube頻道「女神channel」上載張曦雯早年拍攝旅遊節目《3日2夜》並經剪輯成新宣傳的短片，但風格十分像ViuTV節目《ERROR自肥企画》，網友即時鬧爆。日前TVB在其中一條頻道「See See TVB」又上載名為《Honey初體驗︰姐姐郊遊遊》的節目，節目名與ViuTV之前的節目《美女郊遊遊》撞名，連改名都懶！
編輯：東方新地丨圖片：ViuTV、See See TVB影片截圖丨原文：新Monday
何泳芍率領菲律賓姐姐行山執垃圾
TVB日前在YouTube其中一條頻道「See See TVB」，上載一個名為《Honey初體驗︰姐姐郊遊遊》節目，主角是吳偉豪的緋聞女友Honey何泳芍，節目拍攝了Honey與幾位菲律賓姐姐一同行山執垃圾。
同《美女郊遊遊》差兩隻字
《Honey初體驗︰姐姐郊遊遊》的節目內容其實十分正面，不過略嫌冇睇頭，全程影住Honey與姐姐們行山執垃圾，娛樂性欠奉，而節目的名稱竟與沈殷怡和陳欣妍早前主持的ViuTV節目《美女郊遊遊》撞名，令人覺得Tvb又抄橋。
網友：連節目名都懶得諗
早前《ERROR自肥企画》引起熱議，節目唔止受觀眾歡迎，連格仔Mike導亦人氣急升，而之前的ViuTV節目《美女郊遊遊》也是格仔Mike導的作品。對於撞名，網友大多數鬧爆TVB缺乏創意，連節目名都懶得諗要抄人橋：「其實TVB班幕後都幾鍾意睇ViuTV喎，部部都睇過晒。」、「咁就放心喇，TxB 來緊一世都唔會贏，因為永遠喺Mike 導後面幾條街。」、「不如抄埋死亡行星… 用榴槤.. 呢個我好想睇架。」
Mike導人氣急升 網友重溫舊作尋足跡
人氣急升的Mike導除了拍節目好睇，外形亦十分討好，身形健碩為人又愛運動，吸引死一眾女網友。《ERROR自肥企画》播完後，網友重溫Mike有份拍攝的作品，包括《美女郊遊遊》、《真PK》、《大海男兒》、《胸X計》、《花姐ERROR遊》系列等。