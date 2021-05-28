美女郊遊遊變《姐姐郊遊遊》 TVB被指再抄ViuTV 網友鬧連節目名都唔放過

早前TVB YouTube頻道「女神channel」上載張曦雯早年拍攝旅遊節目《3日2夜》並經剪輯成新宣傳的短片，但風格十分像ViuTV節目《ERROR自肥企画》，網友即時鬧爆。日前TVB在其中一條頻道「See See TVB」又上載名為《Honey初體驗︰姐姐郊遊遊》的節目，節目名與ViuTV之前的節目《美女郊遊遊》撞名，連改名都懶！

編輯：東方新地丨圖片：ViuTV、See See TVB影片截圖丨原文：新Monday