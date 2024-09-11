盤點7對娛樂圈姐弟戀年齡不成問題 Edan大膽認愛似足呢位台星！
盤點7對娛樂圈姐弟戀：
1 /王菲、謝霆鋒 （相差11歲）
現年55歲的王菲和44歲的謝霆鋒相差11年，兩人在2000年曾經高調認愛，之後分手後兩人各自組家庭，再各自離婚。在2014年再二人驚爆世紀復合，復合後雖然多次傳出分手傳聞，但兩人愛得癡纏，經常被影到拍拖外遊，非常幸福。
2 / 賈靜雯、修杰楷（相差8歲）
台灣演員49歲賈靜雯和41歲修杰楷相差8歲，兩人在2015年登記結婚，育有兩位可愛女兒。不過當年兩人的戀情並不被看好，事關賈靜雯曾經奉女成婚，嫁給「豪門」孫志浩，不過二人3年後正式離婚，最後為孩子撫養權對薄公堂，鬧得滿城風雨。不過修杰楷對賈靜雯的過去毫不介意，反而多次在公眾霸氣認愛、力讚並且鼓勵女方，令不少網民都覺得Edan近日的行動都同修杰楷又相似的地方。
3 /林志玲、AKIRA（相差6歲）
台灣第一名模49歲林志玲和日本天團EXILE成員43歲Akira（黑澤良平）在2019年正式結婚，相差6歲的兩人婚後依然非常甜蜜。林志玲在婚後將重心逐漸轉向家庭，減少公開露面。兩人在兩年前誕下兒子，一家三口時不時都會在社交平台大曬天倫樂，非常幸福。
4 / 楊茜堯、 羅子溢（相差5歲）
今年45歲的楊茜堯和老公羅子溢相差5年，二人當年因拍《On Call 36小時》而擦出愛火，譜出姊弟戀。在拍拖五年後，於2016年正式結婚。婚後，楊茜堯一度減產，專心照顧家庭，到近年才開始復出拍劇；而今年40歲的羅子溢獲封為圈內數一數二的「愛妻號」，平時落力搵錢養家，閒時就會帶一家四口外出玩樂，非常幸福。
5 / 楊千嬅、丁子高（相差5歲）
現年50歲的楊千嬅被老公丁子高大5年，二人在2009年於美國拉斯維加斯秘密註冊結婚，並在結婚第三年誕下丁進諾。二人多年來都非常甜蜜，每當老婆楊千嬅嘅演唱會，丁子高都必定會到場支持老婆，令老婆冧爆！
6 /謝安琪、張繼聰（相差3歲）
現年47歲的謝安琪與老公張繼聰相差3年，兩人在2007年結婚，育有一仔一女。二人經常在社交平台Po相兼互相留言，打情罵俏不斷放閃，是圈中的模範夫妻之一。
7 /秦嵐、魏大勛 （相差10歲）
近年在內地憑多套劇集走紅的34歲魏大勛，多年來都被傳出同姐姐級女星拍拖，包括楊冪和秦嵐。魏大勛曾經被拍到同44歲的秦嵐親密同遊三亞，雖然二人一度愛得火熱，但有傳因為兩人在婚姻和生小朋友觀念上未能達到共識，所以秦嵐拒絕了魏大勛的求婚，多次傳出二人分手的消息。