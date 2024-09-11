盤點7對娛樂圈姐弟戀年齡不成問題 Edan大膽認愛似足呢位台星！

日前，MIRROR成員Edan呂爵安在社交平台大方認愛女神林明禎，令不少人都感到非常驚喜。今年27歲的Edan和34歲的林明禎相差7年，其實圈中亦有多對姐弟戀情侶和夫妻檔，以下就為大家盤點其中7對！

