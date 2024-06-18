姚嘉妮14歲大女顏值爆燈網民激讚 獲封隱藏版「最美星二代」
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近日宣佈離婚的姚嘉妮與老公林祖輝育一對仔女，14歲的大女林煦錡（Kyra）和10歲細仔林璟豪（Kyros）。一直甚少曝光的大女Kyra，原來顏值高到爆燈，更獲網民大讚為最美星二代：「仲靚過沈月」。
姚嘉妮大女獲封隱藏版「最美星二代」
去年姚嘉妮和兩位仔女一起到日本旅遊時，罕有地在社交平台大曬打女Kyra的美照：「我真係要特別鳴謝囡囡Kyra做我嘅臨時童工模特兒，一兩年前佢真係唔鍾意畀我影相，今次佢肯畀我影，巧感動！」Kyra五官精致、皮膚白哲，獲網民大讚有仙氣又有氣質，更封她為隱藏版「最美星二代」。
母女檔拍廣告超可愛：靚過沈月
除了日本旅遊照之外，姚嘉妮曾經與囝囝囡囡一起拍澳門旅遊局的宣傳片，一家三口齊齊到大三巴、澳門科學館、TeamLab等景點大玩特玩。從宣傳片中可見，雖然Kyra年紀細細，但身形高挑，非常有星味，網民都留言大讚：「囡囡好靚，靚過邱淑貞女兒沈月」、囡囡生得好髙又靚，做model都得」、「你個女好似林嘉欣，好靚女，但係佢好似好cool咁」等。
姚嘉妮林祖輝宣佈已離婚多年
一直被視為「模範夫婦」的姚嘉妮和林祖輝，日前姚嘉妮在接受媒體訪問時坦承，她與60歲的林祖輝已經離婚多年。這段婚姻從2006年開始，一直到近日才被公開其結束的消息。姚嘉妮表示，離婚的決定並非因為第三者的介入，而是基於雙方的共同協議。她強調，儘管婚姻結束，但她與林祖輝仍然保持著家人般的關係。
姚嘉妮並透露，兩個孩子都已經接受了父母的決定，並且與父母保持著良好的關係。她與林祖輝都致力於共同撫養孩子，確保他們在一個穩定和諧的環境中成長。
圖片來源：Facebook@姚嘉妮、廣告截圖