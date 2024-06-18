再有「模範夫妻」分開！姚嘉妮林祖輝宣布離婚 強調沒有第三者的介入
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再有「模範夫妻」分開！姚嘉妮與林祖輝宣布離婚，強調沒有第三者的介入，兩人關係依然良好，並會共同撫養孩子。
婚前大鑼大鼓會大宴親朋的林祖輝與姚嘉妮，於「四條煙」11月11日結束七年愛情長跑，完成世紀掠水婚宴。辦妥註冊手續後，姚嘉妮即撇下老公，突然熊抱戥穿石陳山聰，又不斷咀對方，除令山聰不知所措，更令祖輝嬲到爆！註冊官為二人多年好友，就連到會律師費都慳番，真正至抵精明眼。隨著林祖輝一聲：「非常願意娶姚嘉妮為妻！」兩人正式結為夫婦，禮成後兩夫婦各有各忙「招呼」人客，新娘子姚嘉妮忽然high爆，見男人就攬攬錫錫，攬實老公好兄弟陳山聰咀到唔願停，新郎見此即黑晒面衝上前阻止。
2人相識於亞視 相戀7年結婚18年兩人年齡相差15年
林祖輝和姚嘉妮的愛情故事始於亞視，兩人相戀七年後於2006年11月在酒店註冊結婚。他們的大女兒Kyra於2009年出生，次子Kyros則於2012年加入這個家庭。儘管兩人年齡相差15年，姚嘉妮經常讚賞林祖輝的成熟穩重和良好人品。
林祖輝同姚嘉妮搞童裝代理公司
除了家庭生活，林祖輝於2012年與姚嘉妮一同創辦了一家童裝代理公司開多間分店，近年更投身珠寶生意。此外，他偶爾在ViuTV的劇集如《IT狗》和《理想國》中客串演出。林祖輝與著名演員黃子華是多年好友，兩人曾與歐陽應霽共同創造「棟篤笑」這一概念，深受觀眾喜愛。
圖片來源：新傳媒資料庫、weibo＠姚嘉妮ClaireYiu、IG@yiugaga資料或影片來源：原文刊於NewMonday