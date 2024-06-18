盤點7對估唔到離婚藝人！多對「模範夫婦」相繼宣佈離婚

繼上月有「模範夫婦」之稱的郭晉安和歐倩怡離婚後，另一「模範夫婦」姚嘉妮和林祖輝宣佈二人已離婚多年，令一眾網民都感到非常驚訝，曾經被視為登對戀人，轉身變成陌路人。以下就為大家盤點近年7對「估唔到會離婚」藝人！

