盤點7對估唔到離婚藝人！多對「模範夫婦」相繼宣佈離婚
1）姚嘉妮、林祖輝
一直被視為「模範夫婦」的姚嘉妮和林祖輝，日前（17日）姚嘉妮在接受媒體訪問時坦承，她與60歲的林祖輝已經離婚多年。這段婚姻從2006年開始，一直到近日才被公開其結束的消息。姚嘉妮表示，離婚的決定並非因為第三者的介入，而是基於雙方的共同協議。她強調，儘管婚姻結束，但她與林祖輝仍然保持著家人般的關係。
姚嘉妮並透露，兩個孩子都已經接受了父母的決定，並且與父母保持著良好的關係。她與林祖輝都致力於共同撫養孩子，確保他們在一個穩定和諧的環境中成長。
2）郭晉安、歐倩怡
郭晉安與妻子歐倩怡（Cindy）於5月2日在社交平台上宣布結束長達18年的婚姻，雙方均表示這是經過深思熟慮的決定。「自兩年前已經分開生活，作出離婚決定是經過雙方深思熟慮的決定及溝通。」據知，雖然郭晉安現時手持超過9千萬物業，但就因為歐倩怡不喜歡麻煩事，加上他認為應該將財產貢獻給社會，因此沒有將物業登記在家人名下，而歐倩怡也認同他的想法。
3）樂基兒、美籍商人朱智豪
樂基兒於2012年和黎明離婚後，2017年再婚嫁拍拖兩年、從事有機食品生意的美籍商人Ian Chu（朱智豪），婚後定居美國的樂基兒戒酒戒蒲積極造人，終於2019年誕下囝囝Hunter E. Chu。不過最後二人在去年9月宣佈決定離婚。
4）林嘉欣、袁劍偉
44歲的林嘉欣和導演袁劍偉結婚12年先後育有兩名女兒Kayla及Sofie，二人向來恩愛，經常一起出席公開場合。但去年就突然傳出二人離婚消息，兩人先後在社交平台發文，指婚姻已經走到盡頭，但會合力照顧兩女。
5）周國賢、韓籍圈外人
周國賢在2022年首個個人演唱會尾場結束後，突然向傳媒透露和其韓籍太太已分開了超過一年半，他直言好感恩前妻陪伴他走過了21年，現在他們仍然好深愛對方，只是選擇了用另一種方式去愛，因為前妻是圈外人，所以他以後不會再多講，只會用音樂去解釋，而他對3個囡囡亦會繼續履行做爸爸的責任，直到終老，以後他仍會如常和女兒見面，而他愛她們的心亦不會改變。
6）林曉峰、康子妮
林曉峰（阿Lo）和康子妮於於2002年結婚，婚後育有兩子，分別17歲林寶和15歲林熙，婚後不時四人行，是圈中模範夫婦。二人在2020年突然宣佈離婚，叫一班網民感到非常可惜。3年前，林曉峰在內地節目《披荊斬棘的哥哥》成功打入內地市場，之後再喺《聲生不息》做埋歌手，知名度大增，人氣愈升愈勁！
7）何艷娟、澳博高層吳志誠
2014年港姐季軍何艷娟 (Katherine) ，18年7月同年紀相差四十載、當時66歲嘅澳博營運總裁吳志誠入紙申請結婚，大家以為這段爺孫戀修成正果，但19年5月在IG宣布離婚，仲話喺和平氣氛下分開，婚姻只係維持8個月。有指何艷娟袋3億贍養費，離婚後的何艷娟不愁寂寞。