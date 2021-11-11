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主播離巢潮 姚子羚妹饒慧珊離職nowTV TVB靚仔主播何駿彥都走人

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撰文：東方新地

姚子羚胞妹饒慧珊（Sandy）任職nowTV財經台主播多年，於今年7月升呢做人妻，日前正式離巢nowTV，主播鄭瑩在社交網貼兩人臨別前的合照，並提到有好多人都離開了新聞主播的行業，引來網民猜測饒慧珊不止是離職，而是計劃轉行，或是打算停工備孕，專心做少奶奶！此外TVB的靚仔新聞主播何駿彥亦已在近日宣布離巢。

文：東方新地｜圖：[email protected]_yiu、[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]、ViuTV新聞截圖、nowTV新聞截圖、TVB新聞截圖、[email protected]各位,我係王俊彥

姚子羚妹妹 饒慧珊 為nowTV財經主播

作為新聞女主播的饒慧珊樣貌標緻又清純，向來有不少粉絲，上周五（11月5日）是她在nowTV工作的last day，當日她仍有為nowTV主持財經節目《交易時段》，在離開前，她又分別和各位主播合照，包括她的好姊妹鄭瑩和丘靜雯，其中鄭瑩就在社交網發長文感歎近日有好多人都離開了新聞主播的行業。

饒慧珊已在今年7月嫁作人妻，她和胞姐姚子羚都咁靚女，有人就話因為饒媽媽是台灣人，所以兩姊妹都擁有台灣人的優美五官以及白晳的肌膚。（圖片來源：IG@elaine_yiu）
饒慧珊已在今年7月嫁作人妻，她和胞姐姚子羚都咁靚女，有人就話因為饒媽媽是台灣人，所以兩姊妹都擁有台灣人的優美五官以及白晳的肌膚。（圖片來源：[email protected]_yiu）
姚子羚本名饒慧玲，姚子羚是早年錢國偉為她改的藝名，姚子羚家中有一姊一妹，三姊妹都是愛狗之人。（圖片來源：IG@elaine_yiu）
姚子羚本名饒慧玲，姚子羚是早年錢國偉為她改的藝名，姚子羚家中有一姊一妹，三姊妹都是愛狗之人。（圖片來源：[email protected]_yiu）
饒慧珊畢業於樹仁大學新聞與傳播學系， 早在2011年已經出任主播女郎，中途離開一段時間，不過2016年又重回舊崗位，直到上周五（11月5日）她又再離巢。（圖片來源：nowTV新聞截圖）
饒慧珊畢業於樹仁大學新聞與傳播學系， 早在2011年已經出任主播女郎，中途離開一段時間，不過2016年又重回舊崗位，直到上周五（11月5日）她又再離巢。（圖片來源：nowTV新聞截圖）
饒慧珊曾於ViuTV擔任新聞主播，由於顏值高，一早被網民留意。
饒慧珊在nowTV除了主力負責財經新聞，亦曾報過天氣和ViuTV新聞，由於顏值高，一早被網民留意。（圖片來源：ViuTV新聞截圖）
饒慧珊同家姐姚子羚一樣身材都出眾。
饒慧珊同家姐姚子羚一樣身材都出眾。（圖片來源：nowTV新聞截圖）
眼鏡娘饒慧珊，被網民指有李麗珍影子。
眼鏡娘饒慧珊，被網民指有李麗珍影子。（圖片來源：nowTV新聞截圖）

鄭瑩感歎：好多這一行的人離開了

鄭瑩在發文中感慨表示：「好多這一行的人離開了，當初進了這個行業，我相信大家都沒有後悔吧。……以後，您們過的，就不是幾萬伏特鎂光燈每日照射的日子了，也可以正常吃午飯，不用看通告，也不用心掛掛，但我相信您們會一如既往地拼搏。」她又特別註明：「不止圖中兩位美女呢，還有很多好朋友也踏上征途！」

鄭瑩在社交網貼出她和饒慧珊的合照之餘，又在右邊加上早已離巢NowTV的好友劉雅文。（圖片來源：IG@miranda.cheng1009）
鄭瑩在社交網貼出她和饒慧珊的合照之餘，又在右邊加上早已離巢NowTV的好友劉雅文。（圖片來源：[email protected]
相片左起饒慧珊、韓荃、鄭瑩、劉雅文都先後做過nowTV財經主播，曾被網友封為Now財經四大美人，但現在只得鄭瑩仍在nowTV任職。（圖片來源：IG@miranda.cheng1009）
相片左起饒慧珊、韓荃、鄭瑩、劉雅文都先後做過nowTV財經主播，曾被網友封為Now財經四大美人，但現在只得鄭瑩仍在nowTV任職。（圖片來源：[email protected]
饒慧珊臨別同nowTV新聞主播丘靜雯合照留念。（圖片來源：IG@nicoleyauu）
饒慧珊臨別同nowTV新聞主播丘靜雯合照留念。（圖片來源：[email protected]
仲有依個遮晒樣嘅係鄭瑩。（圖片來源：IG@miranda.cheng1009）
仲有依個遮晒樣嘅係鄭瑩。（圖片來源：[email protected]

nowTV、TVB現主播離巢熱至少六人離巢

除了饒慧珊外，nowTV和TVB近日還有至少5位新聞主播相繼離巢，包括何駿彥、徐俊逸、賴凱靖、陳詠賢和王俊彥等，其中在本月離巢TVB的主播何駿彥更在社交網發文說：「沒有機會與各位正式道別，容我在此感謝大家一直的支持。有幸在這裡經歷過很多全球大事，有過不少開眼界的機會。也經歷了頗長時期的迷失、矛盾，所幸這些疑惑讓我成長，找到曾經迷失的方向。感激每個相遇，令我更了解、認清自己，也讓我成為更好的自己。各位，有緣再會！」

在本月離巢TVB的主播何駿彥話已經找到曾經迷失的方向。（圖片來源：IG@danielhcy）
在本月離巢TVB的主播何駿彥話已經找到曾經迷失的方向。（圖片來源：[email protected]

何駿彥在發文同時附上了數張他在TVB新聞部影的相片作留念，並Hashtag「真的很興奮」、「祝大家成為自己的最大贏家」。之後何駿彥的前主播同事梁凱寧就在他的發文下留言：「走先喇，係咁先喇！」他亦有回應：「下次再玩吖！」

何駿彥在TVB新聞部多個不同位置影相留念。（圖片來源：IG@danielhcy）
何駿彥在TVB新聞部多個不同位置影相留念。（圖片來源：[email protected]
當然唔少得正面坐在新聞台後的靚仔相。（圖片來源：IG@danielhcy）
當然唔少得正面坐在新聞台的靚仔相。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@danielhcy留言截圖）
（圖片來源：[email protected]留言截圖）
已在2019年離巢TVB的梁凱寧，留言叫何駿彥「走先喇，係咁先喇！」（圖片來源：IG@maggieleung0722）
已在2019年離巢TVB的梁凱寧，留言叫何駿彥「走先喇，係咁先喇！」（圖片來源：[email protected]

在TVB工作近4年的賴凱靖已在9月離職，當時她曾開心表示：「蓋不住的興奮 、新聞終於報道完啦，不再留戀。」何駿彥亦有晒出和她的合照，並留言告別說：「Bye bye Ching！#係咁先啦#下次見啦吓」

何駿彥曾晒合照同賴凱靖講Bye bye。（圖片來源：IG@danielhcy）
何駿彥曾晒合照同賴凱靖講Bye bye。（圖片來源：[email protected]

由nowTV過檔TVB的徐俊逸，由於外貌被指似足TVB小生朱敏瀚和男神吳彥祖的混合體，極速引起網民關注，不過他已在10月底離巢TVB。

徐俊逸被指貌似朱敏瀚和吳彥祖的混合體。（圖片來源：TVB新聞截圖）
徐俊逸被指貌似朱敏瀚和吳彥祖的混合體。（圖片來源：TVB新聞截圖）

新聞主播陳詠賢已在nowTV工作近5年，於今年10月離巢，其前主播同事丘靜雯在社交網為她送別之餘，又透露近日已有多個nowTV主播離職。

丘靜雯晒合照送別陳詠賢。（圖片來源：IG@nicoleyauu）
丘靜雯晒合照送別陳詠賢。（圖片來源：[email protected]
丘靜雯透露近日已有多個nowTV主播離巢。（圖片來源：IG@nicoleyauu）
丘靜雯透露近日已有多個nowTV主播離巢。（圖片來源：[email protected]

而王俊彥就早已在今年3月離巢TVB，當日他在最後一次報新聞時，曾語帶哽咽說：「今次係最後一次為大家報道新聞，香港人珍重，Goodbye！」其後王俊彥已在7月跟太太離港赴英，在倫敦展新生活，現在改為在YouTube頻道上繼續新聞報道工作。

王俊彥每日報新聞的YouTube頻道現時已有6萬多個訂閱者。（圖片來源：YouTube@各位,我係王俊彥 影片截圖）
王俊彥每日報新聞的YouTube頻道現時已有6萬多個訂閱者。（圖片來源：[email protected]各位,我係王俊彥 影片截圖）

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