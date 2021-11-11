主播離巢潮 姚子羚妹饒慧珊離職nowTV TVB靚仔主播何駿彥都走人
文：東方新地｜圖：[email protected]_yiu、[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]、ViuTV新聞截圖、nowTV新聞截圖、TVB新聞截圖、[email protected]各位,我係王俊彥
姚子羚妹妹 饒慧珊 為nowTV財經主播
作為新聞女主播的饒慧珊樣貌標緻又清純，向來有不少粉絲，上周五（11月5日）是她在nowTV工作的last day，當日她仍有為nowTV主持財經節目《交易時段》，在離開前，她又分別和各位主播合照，包括她的好姊妹鄭瑩和丘靜雯，其中鄭瑩就在社交網發長文感歎近日有好多人都離開了新聞主播的行業。
鄭瑩感歎：好多這一行的人離開了
鄭瑩在發文中感慨表示：「好多這一行的人離開了，當初進了這個行業，我相信大家都沒有後悔吧。……以後，您們過的，就不是幾萬伏特鎂光燈每日照射的日子了，也可以正常吃午飯，不用看通告，也不用心掛掛，但我相信您們會一如既往地拼搏。」她又特別註明：「不止圖中兩位美女呢，還有很多好朋友也踏上征途！」
nowTV、TVB現主播離巢熱至少六人離巢
除了饒慧珊外，nowTV和TVB近日還有至少5位新聞主播相繼離巢，包括何駿彥、徐俊逸、賴凱靖、陳詠賢和王俊彥等，其中在本月離巢TVB的主播何駿彥更在社交網發文說：「沒有機會與各位正式道別，容我在此感謝大家一直的支持。有幸在這裡經歷過很多全球大事，有過不少開眼界的機會。也經歷了頗長時期的迷失、矛盾，所幸這些疑惑讓我成長，找到曾經迷失的方向。感激每個相遇，令我更了解、認清自己，也讓我成為更好的自己。各位，有緣再會！」
何駿彥在發文同時附上了數張他在TVB新聞部影的相片作留念，並Hashtag「真的很興奮」、「祝大家成為自己的最大贏家」。之後何駿彥的前主播同事梁凱寧就在他的發文下留言：「走先喇，係咁先喇！」他亦有回應：「下次再玩吖！」
在TVB工作近4年的賴凱靖已在9月離職，當時她曾開心表示：「蓋不住的興奮 、新聞終於報道完啦，不再留戀。」何駿彥亦有晒出和她的合照，並留言告別說：「Bye bye Ching！#係咁先啦#下次見啦吓」
由nowTV過檔TVB的徐俊逸，由於外貌被指似足TVB小生朱敏瀚和男神吳彥祖的混合體，極速引起網民關注，不過他已在10月底離巢TVB。
新聞主播陳詠賢已在nowTV工作近5年，於今年10月離巢，其前主播同事丘靜雯在社交網為她送別之餘，又透露近日已有多個nowTV主播離職。
而王俊彥就早已在今年3月離巢TVB，當日他在最後一次報新聞時，曾語帶哽咽說：「今次係最後一次為大家報道新聞，香港人珍重，Goodbye！」其後王俊彥已在7月跟太太離港赴英，在倫敦展新生活，現在改為在YouTube頻道上繼續新聞報道工作。