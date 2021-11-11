主播離巢潮 姚子羚妹饒慧珊離職nowTV TVB靚仔主播何駿彥都走人

姚子羚胞妹饒慧珊（Sandy）任職nowTV財經台主播多年，於今年7月升呢做人妻，日前正式離巢nowTV，主播鄭瑩在社交網貼兩人臨別前的合照，並提到有好多人都離開了新聞主播的行業，引來網民猜測饒慧珊不止是離職，而是計劃轉行，或是打算停工備孕，專心做少奶奶！此外TVB的靚仔新聞主播何駿彥亦已在近日宣布離巢。

文：東方新地｜圖：[email protected]_yiu、[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]、ViuTV新聞截圖、nowTV新聞截圖、TVB新聞截圖、[email protected]各位,我係王俊彥