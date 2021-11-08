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姚子羚晒群星貴婦打扮合照 劉溫馨青春平民Look被批失色似路人

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撰文：東方新地

姚子羚周日(7日)在馬場出席「莎莎婦女銀袋日」活動，並在社交網貼出多張與現場嘉賓合照，當中一眾女星都以各種貴婦Look現身，唯獨劉溫馨一個造型相當「出眾」，被網友指打扮十足十「路人」一樣，原來劉溫馨同日仲去埋好友為她舉行的生日會，而這個生日會其中一個參加者，竟然是早前拍過ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》的Teris！

文：東方新地｜圖：[email protected]_yiu、[email protected]_wanhing

曾志偉同場 劉溫馨 被指平民亂入

姚子羚當日出席的活動是莎莎婦女銀袋日，並在社交網貼出多張與現場嘉賓合照，笑言在活動上遇上了很多型男美女，當中一眾女星都盛裝打扮，以各種貴婦Look現身，其中除了一班TVB藝人和高層外，還有她很喜歡的女歌手Gin Lee。

姚子羚同蔣家旻合照，又指自己在席間贏了一隻限量紀念套裝的可愛小馬公仔。（圖片來源：IG@elaine_yiu）
姚子羚同蔣家旻合照，又指自己在席間贏了一隻限量紀念套裝的可愛小馬公仔。（圖片來源：[email protected]_yiu）
當日活動好多TVB藝人出席，同場仲有TVB高層曾志偉。（圖片來源：IG@elaine_yiu）
當日活動好多TVB藝人出席，同場仲有TVB高層曾志偉。（圖片來源：[email protected]_yiu）
仲有另一位TVB高層樂易玲同視帝王浩信亦有盛裝出席今次活動。（圖片來源：IG@elaine_yiu）
仲有另一位TVB高層樂易玲同視帝王浩信亦有盛裝出席今次活動。（圖片來源：[email protected]_yiu）
合照中可見個個女星都一身貴婦打扮，頭上亦戴住一頂禮帽。（圖片來源：IG@elaine_yiu）
合照中可見個個女星都一身貴婦打扮，頭上亦戴住一頂禮帽。（圖片來源：[email protected]_yiu）
包括朱晨麗都化身為一位高貴Pink Lady。（圖片來源：IG@elaine_yiu）
包括朱晨麗都化身為一位高貴Pink Lady。（圖片來源：[email protected]_yiu）
姚子羚很喜歡的女歌手Gin Lee亦穿著白色禮服加黑色禮帽現身。（圖片來源：IG@elaine_yiu）
姚子羚很喜歡的女歌手Gin Lee亦穿著白色禮服加黑色禮帽現身。（圖片來源：[email protected]_yiu）

劉溫馨著白恤衫配百摺裙、漁夫帽

在一班作貴婦打扮的女星中間，唯獨劉溫馨一個造型相當「出眾」，一身白恤衫襯黑色百摺裙的青春打扮，加上頭上一頂漁夫帽，在一眾「貴婦」襯托之下，顯得相當平民化，更被網友指打扮十足十「路人」一樣。

在一眾「貴婦」襯托之下，一身白恤衫襯百摺裙打扮的劉溫馨，青春得來相當平民化，被指變到好似「路人」一樣。（圖片來源：IG@elaine_yiu）
在一眾「貴婦」襯托之下，一身白恤衫襯百摺裙打扮的劉溫馨，青春得來相當平民化，被指變到好似「路人」一樣。（圖片來源：[email protected]_yiu）

原來同《賭命》人妻Teris係friend？

原來當日劉溫馨除了現身馬場活動外，仲出席好友為她搞的生日會，其中一位來賓，竟然是早前拍過ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》的富太Teris，原來Teris亦是在11月生日的壽星女之一，網友都好意外原來兩人是好友，此外這生日會參加者還有楊埕和吳沚默。

2013年選港姐得第四名後入行的劉溫馨，將於本月26日踏入31歲。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
2013年選港姐得第四名後入行的劉溫馨，將於本月26日踏入31歲。（圖片來源：[email protected]_wanhing）
近年劉溫馨在不少劇集中演出的角色都有發揮機會，近日在TVB新劇《換命真相》中，她就飾演蕭徽勇情婦Daisy。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
近年劉溫馨在不少劇集中演出的角色都有發揮機會，近日在TVB新劇《換命真相》中，她就飾演蕭徽勇情婦Daisy。（圖片來源：[email protected]_wanhing）
獲好友們預祝31歲生日的劉溫馨，連環收花收蛋糕，表現得好開心。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
獲好友們預祝31歲生日的劉溫馨，連環收花收蛋糕，表現得好開心。（圖片來源：[email protected]_wanhing）
而生日會參加者中，除了有楊埕（左二）和吳沚默（右一）兩位藝人外，竟然仲有上過ViuTV節目《賭命夫妻》的富太Teris（左一）。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
而生日會參加者中，除了有楊埕（左二）和吳沚默（右一）兩位藝人外，竟然仲有上過ViuTV節目《賭命夫妻》的富太Teris（左一）。（圖片來源：[email protected]_wanhing）
Teris本身從事美容及活髮生意，老公Dennis是室內設計公司老闆，在拍完《賭命夫妻》後，Teris透過改變飲食習慣及做運動，成功踢走12磅，獲網友封為「最索人妻」。（圖片來源：IG@lau_wanhing）
亦是11月壽星女的Teris本身從事美容及活髮生意，老公Dennis是室內設計公司老闆，在拍完《賭命夫妻》後，Teris透過改變飲食習慣及做運動，成功踢走12磅，獲網友封為「最索人妻」。（圖片來源：[email protected]_wanhing）

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