姚子羚晒群星貴婦打扮合照 劉溫馨青春平民Look被批失色似路人
姚子羚周日(7日)在馬場出席「莎莎婦女銀袋日」活動，並在社交網貼出多張與現場嘉賓合照，當中一眾女星都以各種貴婦Look現身，唯獨劉溫馨一個造型相當「出眾」，被網友指打扮十足十「路人」一樣，原來劉溫馨同日仲去埋好友為她舉行的生日會，而這個生日會其中一個參加者，竟然是早前拍過ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》的Teris！
文：東方新地｜圖：[email protected]_yiu、[email protected]_wanhing
曾志偉同場 劉溫馨 被指平民亂入
姚子羚當日出席的活動是莎莎婦女銀袋日，並在社交網貼出多張與現場嘉賓合照，笑言在活動上遇上了很多型男美女，當中一眾女星都盛裝打扮，以各種貴婦Look現身，其中除了一班TVB藝人和高層外，還有她很喜歡的女歌手Gin Lee。
劉溫馨著白恤衫配百摺裙、漁夫帽
在一班作貴婦打扮的女星中間，唯獨劉溫馨一個造型相當「出眾」，一身白恤衫襯黑色百摺裙的青春打扮，加上頭上一頂漁夫帽，在一眾「貴婦」襯托之下，顯得相當平民化，更被網友指打扮十足十「路人」一樣。
原來同《賭命》人妻Teris係friend？
原來當日劉溫馨除了現身馬場活動外，仲出席好友為她搞的生日會，其中一位來賓，竟然是早前拍過ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》的富太Teris，原來Teris亦是在11月生日的壽星女之一，網友都好意外原來兩人是好友，此外這生日會參加者還有楊埕和吳沚默。