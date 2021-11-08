姚子羚晒群星貴婦打扮合照 劉溫馨青春平民Look被批失色似路人

姚子羚周日(7日)在馬場出席「莎莎婦女銀袋日」活動，並在社交網貼出多張與現場嘉賓合照，當中一眾女星都以各種貴婦Look現身，唯獨劉溫馨一個造型相當「出眾」，被網友指打扮十足十「路人」一樣，原來劉溫馨同日仲去埋好友為她舉行的生日會，而這個生日會其中一個參加者，竟然是早前拍過ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》的Teris！

文：東方新地｜圖：[email protected]_yiu、[email protected]_wanhing