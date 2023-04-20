姚子羚揚威海外洗前恥 奪紐約電視節「最佳女演員」優異獎 無綫嬴到開巷

去年12月無綫總經理曾志偉日前藉著鬆綁即刻飛到新加坡出席活動，同行的「曾女郎」是姚子羚，她以Deep V晚裝陪伴左右，靚樣被指再進化。近年姚子羚劇產量不高，去年雖在劇集《鐵拳英雄》擔正女一，不過卻慘被降級只獲提名女配角，當時姚子羚即使在港亦缺席記者。而近日紐約電視電影節2023（Newyork Festivals TV & Film Awards 2023）在昨天（19日）公布咗獲獎名單，業界龍頭無綫電視揚威海外，合共獲得9個獎項，就連姚子羚都吐氣揚眉，獲頒最佳女演員組別優異獎！