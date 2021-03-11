姚子羚

大步走｜姚子羚親妹原來係新聞主播 大家鍾意表哥定阿妹？

東方新地 - 娛聞

姚子羚主演的《大步走》近日熱播中，與好友陳山聰三度合作，在新劇《大步走》首次攜手孭飛，拍劇時姚子羚因在劇中日跑夜跑，搞到暴瘦十磅，體重得番九十磅，不過無損其靚樣。姚子羚樣靚身材正就唔需要多介紹啦，今次想講子羚其實有個親生妹饒慧珊，同樣高顏值，仲係新聞主播！

撰文：東方新地｜圖片：姚子羚IG、饒慧珊IG、新傳媒圖庫

《大步走》中，姚子羚擔正女主角，跟陳山聰及胡諾言有感情線，三人同是crazyrunner成員，私底下好老友。
《大步走》中，姚子羚擔正女主角，跟陳山聰及胡諾言有感情線，三人同是crazyrunner成員，私底下好老友。
姚子羚在《大步走》中被指體形暴瘦，陳山聰代為解釋指姚子羚因拍攝時日跑夜跑太辛苦，放工正餐唔食反食零食，令體重暴跌十磅，姚子羚指當時九十磅體重是她人生新低點。
姚子羚在《大步走》中被指體形暴瘦，陳山聰代為解釋指姚子羚因拍攝時日跑夜跑太辛苦，放工正餐唔食反食零食，令體重暴跌十磅，姚子羚指當時九十磅體重是她人生新低點。

姚子羚妹妹饒慧珊係新聞主播

唔講唔知，原來姚子羚有位做主播的妹妹饒慧珊，由於顏值高，早已備受網民關注！話說子羚本名饒慧玲，姚子羚係早年錢國偉為佢改的藝名，子羚家中尚有一姊一妹，妹妹是新聞主播饒慧珊（Sandy）。饒慧珊現為nowTV的新聞主播，主力負責財經新聞，觀眾在nowTV或ViuTV新聞都定會見過其身影。

饒慧珊曾於ViuTV擔任新聞主播，由於顏值高，一早被網民留意。
饒慧珊曾於ViuTV擔任新聞主播，由於顏值高，一早被網民留意。
饒慧珊同家姐姚子羚一樣身材都出眾。
饒慧珊同家姐姚子羚一樣身材都出眾。
眼鏡娘饒慧珊，被網民指有李麗珍影子。
眼鏡娘饒慧珊，被網民指有李麗珍影子。

遺傳媽媽台灣血統

新聞女主播向來都唔少粉絲，饒慧珊有著標緻清純的面孔，亦有人留意到佢身材都絕不失禮～姚子羚同饒慧珊兩姊妹都咁靚女，有人就話因為饒媽媽係台灣人，所以兩姊妹都擁有台灣人的優美五官以及白晳的肌膚。

大步走｜姚子羚親妹原來係新聞主播 大家鍾意表哥定阿妹？

新聞系畢業入行成新聞之花

饒慧珊畢業於樹仁大學新聞與傳播學系， 早在2011年已經出任主播女郎，中途離開一段時間，不過數年前又重回舊崗位。現時大家知道佢係姚子羚妹妹，會唔會令佢大大加分，愈來愈多粉絲呢？

饒慧珊平時打扮樸素，輕輕化個淡妝都依然好省鏡。
饒慧珊平時打扮樸素，輕輕化個淡妝已經好省鏡。
饒慧珊加入成為新聞主播，對與姚子羚的姊妹關係，一直相當低調。
饒慧珊加入成為新聞主播，對與姚子羚的姊妹關係，一直相當低調。
饒慧珊IG內有與姚子羚的愛犬合照。
饒慧珊IG內有與姚子羚的愛犬合照。

姚子羚代妹發言指無意入行

之前子羚都有上載過兩姊妹的合照～大家鍾意家姐定妹妹多啲呢？當兩姊妹關係曝光後，姚子羚代細妹回答指無意入行做藝人，姚子羚更指妹妹有時出街被認到，會感到怕醜，所以甚少公開兩姊妹合照。

有網民指饒慧珊眼比家姐大，臉圓圓更可愛。
有網民指饒慧珊眼比家姐大，臉圓圓更可愛。
一家都是愛狗之人。
一家都是愛狗之人。

幫家姐sell耳環

有眼利網民留意到饒慧珊報財經新聞時戴的飾物，有不少耳環都是出自家姐姚子羚的自家品牌「Dearbell2Ling」，同款耳環姚子羚也曾作生招牌賣廣告。

圖片來源：Dearbell2Ling
圖片來源：Dearbell2Ling
饒慧珊上鏡時戴上家姐的自家品牌。
饒慧珊上鏡時戴上家姐的自家品牌耳環。

40歲姚子羚完勝後生女？

雖然話饒慧珊外表絕對唔差，不過小編都係鍾情表哥多啲！現年40歲的姚子羚出晒名身材索爆，體重100磅、擁23吋纖腰仲有豐滿上圍及長腿，確係唔少女士夢寐以求的魔鬼身材，睇到男士們熱血沸騰！

姚子羚一著上泳衣，效果令人驚艷。
姚子羚一著上泳衣，效果令人驚艷。

瀑布下「中門大開」

之前「胡說八道會」成員姚子羚、李施嬅及胡蓓蔚去咗菲律賓旅行，豹嫂就喺社交網站上載靚相，見到三位靚女身穿泳裝喺瀑布下影相，雖然話豹嫂同林施嬅都著三點式，但其實最性感係一件頭的姚子羚！一身大Deep V泳衣「中門大開」，盡騷其美好身段，性感誘人！

姚子羚
姚子羚雖然身形瘦削，但上圍一啲都唔削。

姚子羚

姚子羚
表哥真係無得輸！

姚子羚 麥明詩 性感登場

姚子羚和麥明詩之前應邀出席內衣品牌開幕禮，二人一黑一白的造型登場外，更少有地以內衣當外衣著，大騷事業線及小蠻腰，姚子羚以低胸谷到盡，而麥明詩則中門大開，相當噴血！

姚子羚
姚子羚和麥明詩齊齊性感打扮出席內衣品牌開幕禮。

姚子羚

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雖然麥明詩比子羚年輕10年有多，不過網民都讚表哥的性感魅力更吸引！

表哥泳衣照放題

身材弗到爆、皮膚又白又滑，睇子羚啲泳衣照真係一件賞心悅事！

姚子羚

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大步走｜姚子羚親妹原來係新聞主播 大家鍾意表哥定阿妹？

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姚子羚大方回應「表哥」改圖

每當姚子羚出現，連帶「表哥」亦會出現！其實大家都知「表哥」係指網民將姚子羚的眼睛擦走妝容，將其改圖至豆豉眼的她。外貌古怪嚇人，但是問到姚子羚會否介意網民此改圖行為，她不但沒有生氣，反之卻完全不介意，非常大方！

姚子羚
姚子羚大方回應「表哥」改圖！
姚子羚
呢張「表哥」改圖，真係樣衰又抵死，難得子羚唔介意！
姚子羚
姚子羚「表哥」改圖仲有呢張

 

 

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