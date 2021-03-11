大步走｜姚子羚親妹原來係新聞主播 大家鍾意表哥定阿妹？

姚子羚主演的《大步走》近日熱播中，與好友陳山聰三度合作，在新劇《大步走》首次攜手孭飛，拍劇時姚子羚因在劇中日跑夜跑，搞到暴瘦十磅，體重得番九十磅，不過無損其靚樣。姚子羚樣靚身材正就唔需要多介紹啦，今次想講子羚其實有個親生妹饒慧珊，同樣高顏值，仲係新聞主播！

撰文：東方新地｜圖片：姚子羚IG、饒慧珊IG、新傳媒圖庫