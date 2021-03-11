大步走｜姚子羚親妹原來係新聞主播 大家鍾意表哥定阿妹？
撰文：東方新地｜圖片：姚子羚IG、饒慧珊IG、新傳媒圖庫
姚子羚妹妹饒慧珊係新聞主播
唔講唔知，原來姚子羚有位做主播的妹妹饒慧珊，由於顏值高，早已備受網民關注！話說子羚本名饒慧玲，姚子羚係早年錢國偉為佢改的藝名，子羚家中尚有一姊一妹，妹妹是新聞主播饒慧珊（Sandy）。饒慧珊現為nowTV的新聞主播，主力負責財經新聞，觀眾在nowTV或ViuTV新聞都定會見過其身影。
遺傳媽媽台灣血統
新聞女主播向來都唔少粉絲，饒慧珊有著標緻清純的面孔，亦有人留意到佢身材都絕不失禮～姚子羚同饒慧珊兩姊妹都咁靚女，有人就話因為饒媽媽係台灣人，所以兩姊妹都擁有台灣人的優美五官以及白晳的肌膚。
新聞系畢業入行成新聞之花
饒慧珊畢業於樹仁大學新聞與傳播學系， 早在2011年已經出任主播女郎，中途離開一段時間，不過數年前又重回舊崗位。現時大家知道佢係姚子羚妹妹，會唔會令佢大大加分，愈來愈多粉絲呢？
姚子羚代妹發言指無意入行
之前子羚都有上載過兩姊妹的合照～大家鍾意家姐定妹妹多啲呢？當兩姊妹關係曝光後，姚子羚代細妹回答指無意入行做藝人，姚子羚更指妹妹有時出街被認到，會感到怕醜，所以甚少公開兩姊妹合照。
幫家姐sell耳環
有眼利網民留意到饒慧珊報財經新聞時戴的飾物，有不少耳環都是出自家姐姚子羚的自家品牌「Dearbell2Ling」，同款耳環姚子羚也曾作生招牌賣廣告。
40歲姚子羚完勝後生女？
雖然話饒慧珊外表絕對唔差，不過小編都係鍾情表哥多啲！現年40歲的姚子羚出晒名身材索爆，體重100磅、擁23吋纖腰仲有豐滿上圍及長腿，確係唔少女士夢寐以求的魔鬼身材，睇到男士們熱血沸騰！
瀑布下「中門大開」
之前「胡說八道會」成員姚子羚、李施嬅及胡蓓蔚去咗菲律賓旅行，豹嫂就喺社交網站上載靚相，見到三位靚女身穿泳裝喺瀑布下影相，雖然話豹嫂同林施嬅都著三點式，但其實最性感係一件頭的姚子羚！一身大Deep V泳衣「中門大開」，盡騷其美好身段，性感誘人！
姚子羚大方回應「表哥」改圖
每當姚子羚出現，連帶「表哥」亦會出現！其實大家都知「表哥」係指網民將姚子羚的眼睛擦走妝容，將其改圖至豆豉眼的她。外貌古怪嚇人，但是問到姚子羚會否介意網民此改圖行為，她不但沒有生氣，反之卻完全不介意，非常大方！