44歲姚子羚成功脫單爆戀42歲星二代型男 以7字形容關係 風騷認有發展空間
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現年44歲的TVB花旦姚子羚已單身多年，近日忽然爆出有新戀情，對象是比她細兩歲的星二代徐偉棟，對於這次緋聞，姚子羚不但未有否認，更以7字形容二人關係！
姚子羚 疑已秘撻徐偉棟3年
姚子羚與徐偉棟最近被傳媒拍到在將軍澳一家酒樓內一齊飲茶，當時姚子羚素顏出現，而徐偉棟則戴著深色的帽子，餐後兩人一同逛超市，接著結伴回到姚子羚的香閨，顯得十分親密。
徐偉棟是徐少強、雪梨兒子
徐偉棟是已故演員徐少強和雪梨的兒子，也是米雪的姨甥，目前和胞妹徐頴堃都是古天樂旗下的藝人，曾拍過電影《掃毒3人在天涯》及劇集《狀王之王》。他和姚子羚就是在2022年拍攝電視劇《狀王之王》時認識，至今疑已秘撻3年。
姚子羚社交網不避嫌曬合照
姚子羚曾多次在社交網上不避嫌地放上與徐偉棟一同參加朋友聚會的合照，相中都見到徐偉棟陪伴在姚子羚身旁。而徐偉棟作為一名攝影愛好者，去年初還曾上分享為姚子羚拍攝的靚相。
姚子羚以7字形二人容關係
姚子羚接受傳媒查問時，除了大讚徐偉棟是好男仔外，更形容二人是「傾得埋嘅好朋友」，指彼此有發展空間，又解釋當日只是有朋友新居入伙，所以一班人一齊去飲茶兼為朋友House warming。而徐偉棟亦同樣讚姚子羚是好女仔，稱二人正在「了解中」。
姚子羚戀情一直未能開花結果
姚子羚曾獲最佳女配角獎及大馬「我最愛TVB電視女角色」等獎項，但情路一直崎嶇，儘管曾多次傳出戀情，但都未能開花結果，她曾與身家過億的「的士邦」鄭子邦拍拖3年，但於2018年分手，後又短暫與人夫Raymond交往，但很快便結束了這段關係，其後姚子羚一直未見有新戀情。
撰文：東方新地圖片來源：IG@elaine_yiu、IG@liveforlive、FB@徐偉棟 Edward Chui、新傳媒圖片庫、TVB、IG@ericacwk資料或影片來源：原文刊於新假期