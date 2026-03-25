45歲姚子羚夜蒲密會型男富商舉止親暱 姊弟戀恐亮紅燈 急澄清「男波友」身份

45歲TVB當家花旦姚子羚近日被爆撇下緋聞男友徐偉棟，與型男富商陳文俊（Rocky）在銅鑼灣夜蒲打匹克球！兩人舉止親暱頻頻交頭接耳，更一起飲酒慶祝至深夜11時才離開，令外界猜測她與徐少強兒子徐偉棟的姊弟戀是否已亮起紅燈？面對傳聞，姚子羚大呼無辜澄清真相，強調「根本不是事實」！