45歲姚子羚夜蒲密會型男富商舉止親暱 姊弟戀恐亮紅燈 急澄清「男波友」身份
姚子羚夜蒲密會富商Rocky 舉止親暱引熱議
日前有報道指出，姚子羚日前與「中國香港大連排匹克球總會」會長陳文俊（Rocky）在銅鑼灣共度夜晚。兩人先在餐廳用膳，其後轉場到樓上進行時下流行的匹克球雙打。身為匹克球初學者的姚子羚獲球技精湛的Rocky親手捉住她的手指導，兩人玩得十分投契，期間頻頻交頭接耳談笑風生。完成運動後，兩人又轉戰酒吧區飲酒慶祝，舉止相當親密，直至晚上11時才一同乘坐的士離開現場。據悉，Rocky正積極推廣匹克球運動，希望建立明星匹克球隊，而姚子羚似乎成為他的重點招攬對象。
姚子羚澄清20年老友重逢 強調報道失實
面對夜蒲富商的傳聞，姚子羚接受訪問時激動澄清事件真相。她表示：「嗰晚我同個朋友食飯，跟住就陪個朋友去嗰度，而Rocky係我廿年前已經識嘅朋友，我哋都係嗰晚先撞見番，咁多年都未見過，我冇同佢食過飯，亦都冇同佢一齊走，只係大家傾吓偈，佢介紹匹克球畀我，咪玩吓囉，我都係逗留咗一陣就走。」她強調報道中的內容「根本不是事實」，對於被指與Rocky有親密舉動感到相當無辜。從報道相片可見，姚子羚確實有落場打波，但她與Rocky都只是一般在人群中傾談，並非如傳聞般親暱。
徐偉棟姊弟戀疑生變 關係降溫至友情
更令人關注的是，姚子羚與現年43歲的徐少強兒子徐偉棟的姊弟戀似乎出現變化。月前兩人被發現頻頻單獨密會，姚子羚更在活動上「笑晒口」承認與對方「了解中」，大讚徐偉棟是「一個好好嘅男仔」和「單純的男孩」。然而，當被問到會否到男方家拜年時，她表示對方沒有邀請她，更將關係從「了解中」降溫至「友情」，言談間似在暗示兩人感情生變。這次被拍到與其他男士夜蒲，更令外界猜測這段姊弟戀是否已告一段落。
姚子羚感情路坎坷 曾與的士邦拍拖三年
回顧姚子羚的感情路相當坎坷，入行多年來甚少有緋聞的她，每次拍拖都會大方公開戀情，愛得認真，無奈至今仍未遇到真命天子。在她的感情路上，最為人熟悉的就是身家逾億的富家公子、有「的士邦」稱號的鄭子邦。兩人於2015年開始拍拖，拍拖三年感情穩定，姚子羚更視對方為結婚對象，不止一次公開盛讚對方。可是有傳鄭子邦並未有結婚的準備，故他不想再浪費姚子羚的青春和時間而選擇了分手，令這位45歲女神至今仍是城中黃金盛女。
網民熱議姚子羚新戀情 期待女神覓得良緣
對於姚子羚被拍到與富商夜蒲的消息，網民反應兩極。有網民留言「子羚姐咁靚，識多啲朋友都正常啦」、「佢澄清咗就信佢啦，唔好亂估」，支持她的解釋。不過也有網民調侃「Rocky咁有錢又識打波，都幾吸引喎」、「徐偉棟要加油啦，唔係就俾人搶咗」。更有粉絲表示「希望子羚姐快啲搵到真愛，佢值得擁有幸福」，期待這位凍齡女神能早日覓得良緣，結束多年的單身生活。