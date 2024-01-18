姚子羚 性感

43歲姚子羚新相晒性感線條美盡展韻美身姿 缺席TVB頒獎禮失落獎項網民替可惜

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現年43歲的姚子羚早前忙於「胡說八道會」的演唱會，近日她在社交網站Po出巡演時穿著性感衣服的照片，引起網民熱烈討論…

性感線條美盡現，姚子羚展露韻美身姿！

姚子羚她近日在社交媒體上發布了一系列性感靚相，完美展現了她的身材之美。其中一張照片中，她穿著一條銀色半開胸及露腰的裙子，將她成熟而優雅的曲線展露無遺，盡顯韻美身姿。這組照片是在與好姊妹「胡說八道會」美國巡演期間拍攝的，展現了她在舞台上的魅力與自信。

姚子羚 性感 姚子羚呢輯相盡展線條美。
姚子羚呢輯相盡展線條美。（圖片來源：IG@ elaine_yiu）
姚子羚 性感 同「胡說八道會」一班好姊妹早前於巡演。
同「胡說八道會」一班好姊妹早前於巡演。（圖片來源：IG@ elaine_yiu）

《一舞傾城》中的「媽媽生」角色演繹出色，姚子羚無緣獎項網民感兼遺憾可惜

然而，在此之前，姚子羚亦被網民發現未有出席《萬千星輝頒獎典禮2023》的舞台，引起了大家的討論。網民憶起她在去年的劇集《一舞傾城》中扮演「媽媽生」的出色演出備受觀眾喜愛。雖然未能獲得獎項肯定，但她的演出無疑是令人讚賞的。

網民紛紛寫道：「子羚好可惜呀」、「點解會入唔到5強」、「明明就喺《一舞傾城》演得好出色」。

姚子羚 性感 姚子羚有份提名「最佳女主角」及「大灣區最喜愛TVB女主角」，可惜冇緣入圍5強。
姚子羚有份提名「最佳女主角」及「大灣區最喜愛TVB女主角」，可惜冇緣入圍5強。（圖片來源：TVB畫面截圖）
姚子羚 性感
（圖片來源：《一舞傾城》畫面截圖）

姚子羚再度挑戰古裝劇！與視帝王浩信攜手演出

下周一《狀王之王》便會播出，姚子羚在新的一年中再次展現她的演藝魅力。她將與視帝王浩信攜手合作，共同演出。這次姚子羚將擔綱女主角，飾演名為「玲瓏」的角色。這個消息令人振奮不已，相信觀眾們迫不及待地期待著她的精彩演出。

姚子羚 性感
（圖片來源：YouTube@TVB Anywhere）
姚子羚 性感
（圖片來源：YouTube@TVB Anywhere）

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圖片來源：IG@ elaine_yiu、YouTube@TVB Anywhere

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