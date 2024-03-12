姚子羚柬埔寨登台唱歌 出動銀色貼身戰衣好搶眼 大騷S型完美身材！

現年43歲的姚子羚早前忙於「胡說八道會」的演唱會，早前她在社交網站Po出巡演時穿著性感衣服的照片，獲粉絲激讚索到爆！姚子羚前日（9日）就現身柬埔寨金邊一家酒店，為新春活動登台獻唱，見到她大騷長腿顯S型完美身材，認真搶鏡！