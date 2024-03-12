姚子羚柬埔寨登台唱歌 出動銀色貼身戰衣好搶眼 大騷S型完美身材！
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現年43歲的姚子羚早前忙於「胡說八道會」的演唱會，早前她在社交網站Po出巡演時穿著性感衣服的照片，獲粉絲激讚索到爆！姚子羚前日（9日）就現身柬埔寨金邊一家酒店，為新春活動登台獻唱，見到她大騷長腿顯S型完美身材，認真搶鏡！
姚子羚靚爆飛柬埔寨登台
拍戲會上癮，上舞台當然也會！姚子羚前日（9日）就現身柬埔寨金邊一家酒店，為新春活動登台獻唱，同場還有阮兆祥、趙永洪及澳門藝人陸翬，十分熱鬧。Elaine雖非歌手出身，但因為本身天賦不錯，加上有早前到美國開騷的經驗，獲觀眾們盛讚。演出如此順利，Elaine心情也大靚，在社交平台po出當地風景，不過不知是否擔心安全問題，似乎並未落車打卡。
性感線條美盡現，姚子羚展露韻美身姿！
姚子羚她近日在社交媒體上發布了一系列性感靚相，完美展現了她的身材之美。其中一張照片中，她穿著一條銀色半開胸及露腰的裙子，將她成熟而優雅的曲線展露無遺，盡顯韻美身姿。這組照片是在與好姊妹「胡說八道會」美國巡演期間拍攝的，展現了她在舞台上的魅力與自信。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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圖片來源：小紅書圖片、TVB、IG@ elaine_yiu