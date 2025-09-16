姚子羚火紅戰袍性感爆燈！側身S曲線震撼網民 留言激讚：簡直是顏值封神

近期工作滿檔的藝人姚子羚，除了與張振朗合作開音樂會外，亦已投入新劇《玫瑰戰爭》的拍攝工作，事業發展勢頭強勁。日前（10日）她獲邀飛往新加坡出席晚宴，在社交平台分享當晚的火辣戰袍，其弗爆身形震撼網民眼球，引發網民熱烈討論。