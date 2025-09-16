姚子羚火紅戰袍性感爆燈！側身S曲線震撼網民 留言激讚：簡直是顏值封神
廣告
近期工作滿檔的藝人姚子羚，除了與張振朗合作開音樂會外，亦已投入新劇《玫瑰戰爭》的拍攝工作，事業發展勢頭強勁。日前（10日）她獲邀飛往新加坡出席晚宴，在社交平台分享當晚的火辣戰袍，其弗爆身形震撼網民眼球，引發網民熱烈討論。
親民女神現身新加坡
姚子羚在社群網站上分享，表示自己已經有一段時間沒有到訪新加坡，這次非常感謝品牌的邀請。從照片中可見，當日有不少新加坡粉絲特地到場支持，更準備了應援手幅熱情接機，而向來愛錫粉絲的姚子羚亦非常親民，與粉絲們逐一合照，盡顯貼地一面。
火紅戰袍盡顯完美曲線
當晚姚子羚身穿一襲火紅色的貼身晚裝，設計簡約卻極具氣質，完美勾勒出她的身體線條，舉手投足間都散發著濃厚的女人味。她在貼文中寫道：「期待下次能和馬明@kennethmkm 一起再和大家見面」，看來對這次新加坡之行感到相當愉快。
S級身材震撼網民眼球
在一系列的美照中，其中一張她側身大擺甫士的照片最為吸睛。從側面角度看，姚子羚的S形曲線表露無遺，零贅肉的Fit爆身材令人驚艷，完全看不出歲月痕跡，狀態極佳，性感指數爆燈，讓一眾網民為之瘋狂。
網民留言一面倒激讚
照片發布後，立即引來大批網民湧入留言區，紛紛送上心心眼表情符號，並一面倒地激讚她火辣性感。有網民留言大讚「hot hot」，更有粉絲激動表示「顏值封神」，盛讚她是心目中永遠的「女神」，人氣可見一斑。
新劇挑戰雙重身分引期待
除了亮麗的外觀備受關注，姚子羚的演藝事業同樣備受期待。她早前透露，在新劇《玫瑰戰爭》中將挑戰「雙重身分」的角色，加上同劇演員陣容鼎盛，有陳豪、楊茜堯、馬國明等視帝視後，讓觀眾對新劇的期待值推至最高點。
圖片來源：IG@elaine_yiu資料或影片來源：原文刊於新假期