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姚子羚43歲生日獲頒20年「老人牌」 原來與「東張女神」吳幸美同年入TVB

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11月21日（周二）是姚子羚43歲生日，當日TVB正好頒發俗稱「老人牌」的長期服務獎，其中姚子羚就獲頒20年「老人牌」。而與她同年加入TVB，並一直效力至今的，還有39歲的「東張女神」吳幸美！

姚子羚43歲生日獲TVB頒發20年「老人牌」

TVB在11月21日（周二）舉行「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮」，獲得20年服務獎的有：姚子羚、吳幸美、陳建文，獲得10年服務獎的則有：蔡思貝、張曦雯、譚凱琪、劉佩玥、劉温馨、張詩欣、張彥博、焦浩軒、季蘋蘋、吳珮如、趙冰冰、彭廸安、潘志文、謝可逸、董敬文、蔡國慶、姚宏遠，而傑出員工獎則由朱凱婷、胡楓奪得。

姚子羚 姚子羚日前盛裝出席台慶活動。
姚子羚日前盛裝出席台慶活動。（圖片來源：微博@TVB官方微博）
姚子羚 萬千星輝賀台慶 直擊 莊子璇左）比起吳幸美右）失色得多。
吳幸美（右）與莊子璇（左）在紅地氈上一同現身，更被指靚過港姐冠軍。（圖片來源：TVB）
姚子羚 41歲陳建文亦加入了TVB二十年，09年曾在《天與地》做酒吧結他手，獲監製戚其義睇中，幫劇入面陳豪角色寫歌，之後更為TVB多套劇集創作配樂，2014年《老表，你好Hea！》，他更飾演街頭流浪漢「半紅不黑」樂隊隊長，而開始為觀眾認識。
41歲陳建文亦加入了TVB二十年，09年曾在《天與地》做酒吧結他手，獲監製戚其義睇中，幫劇入面陳豪角色寫歌，之後更為TVB多套劇集創作配樂，2014年《老表，你好Hea！》，他更飾演街頭流浪漢「半紅不黑」樂隊隊長，而開始為觀眾認識。（圖片來源：IG@kelvinchan0214）
姚子羚 32歲蔡思貝在2013年奪得港姐亞軍入行，今次攞TVB十年「老人牌」。
32歲蔡思貝在2013年奪得港姐亞軍入行，今次攞TVB十年「老人牌」。（圖片來源：IG@sisleychoi）
姚子羚 萬千星輝賀台慶 直擊
張曦雯在2012年代表芝加哥來港參加《國際中華小姐競選》，之後又參加《2012年世界小姐競選》，翌年卸任後簽入TVB。日前她以一條吊帶長裙出席台慶夜，不過黑色裙加上超密集的白色波點，卻似足最近人氣公眾恐慌的床蝨。（圖片來源：TVB）

姚子羚做主持入行 拍《四葉草》彈起

姚子羚2002年參加《TVB8全能主持比賽》獲得冠軍入行，翌年簽入TVB，並因主演2003年《當四葉草碰上劍尖時》人氣急升，之後劇集一部接一部，到2015年更憑《張保仔》「炎貴妃」一角奪得最佳女配角獎，但她近年劇產量不高，去年雖在劇集《鐵拳英雄》擔正做女一，不過卻慘被降級只獲提名最佳女配角獎，當時姚子羚即使在港亦缺席記者會。而今年她更只得《一舞傾城》一部劇集播出。

姚子羚 姚子羚自2002年獲得《TVB8全能主持比賽》冠軍入行，翌年簽入TVB開始拍劇至今。
姚子羚自2002年獲得《TVB8全能主持比賽》冠軍入行，翌年簽入TVB開始拍劇至今。（圖片來源：TVB截圖 / IG@elaine_yiu）
當年姚子羚與唐詩詠同樣22歲，在劇中飾演「傻更更」四眼妹的她，初出道時已是「表哥」眼，現在唐詩詠已成視后，姚子羚亦獲得了最佳女配角獎。
03年加入TVB演出《當四葉草碰上劍尖時》的姚子羚已是「表哥」眼。（圖片來源：新傳媒圖片）
TVB劇 一舞傾城 盤點 姚子羚明顯好大氣場！
姚子羚今年只得《一舞傾城》一部劇集播出，飾演臥底媽媽生。（圖片來源：《一舞傾城》劇照）
姚子羚 可惜被生擒！
去年《鐵拳英雄》姚子羚被降呢為女配角，但在今年4月的《紐約電視電影節2023》中，她卻吐氣揚眉，獲頒發最佳女演員組別優異獎！（圖片來源：《鐵拳英雄》劇照）
鐵拳英雄｜姚子羚搣甩「花瓶」稱號 回顧入行20年上位之路
2015年姚子羚在《張保仔》飾演「炎貴妃」一角（圖片來源：TVB《張保仔》截圖）
鐵拳英雄｜姚子羚搣甩「花瓶」稱號 回顧入行20年上位之路
姚子羚付出的努力終於有回報，憑「炎貴妃」一角首奪TVB「最佳女配角」獎。（圖片來源：TVB《萬千星輝頒獎典禮》截圖）

姚子羚入行21年半紅不紫 未受大台重用

入行21年的姚子羚在演藝路上並不平坦。姚子羚曾經在節目《兄弟姊妹去旅行》提及過自己入行之前，姚子羚曾試過兼職啤酒推銷員，不過佢就大爆自己喺兼職時被客人拍打屁股，幸得菲律賓藉同事出手幫助！至2002年她因參加了《TVB8全能主持比賽》奪得冠軍，成為TVB旗下的合約演員，接拍首部電視劇《當四葉草碰上劍尖時》飾演藍雪文一角，雖然戲份不多，但清純四眼儍妹形象令觀眾漸漸留下印象。

鐵拳英雄｜姚子羚搣甩「花瓶」稱號 回顧入行20年上位之路
姚子羚在2003年《當四葉草碰上劍尖時》飾演「傻更更」四眼妹藍雪文一角。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
姚子羚 《撻出愛火花》負責對撼《調教你MIRROR》，6月24日起重播的《當四葉草碰上劍尖時》，就負責對撼ViuTV由6月28日開始首播的BL劇《大叔的愛》。
2021年，無綫曾重播《當四葉草碰上劍尖時》，就負責對撼ViuTV《大叔的愛》。（圖片來源：新傳媒圖片）

直至2005年姚子羚於《酒店風雲》飾演吳卓羲的壞表妹「鄭可兒」，憑著一副神憎鬼厭的嘴臉，面目可憎的模樣開始打開知名度。2006年，姚子羚獲李添勝監製賞識，在黎耀祥及馬浚偉主演的古裝劇《鐵血保鏢》更首次擔當第一女主角「利祥鳳」，本以為自從此平步青雲，但可惜後繼無力，做完一次女一又跌回女配角之列。姚子羚更於2015年意外被愛犬咬傷面部，幾乎毀容，亦因此事陷入低谷，好彩最後成功克服，重新積極投入工作。

鐵拳英雄｜姚子羚搣甩「花瓶」稱號 回顧入行20年上位之路
2005年姚子羚於《酒店風雲》飾演吳卓羲的壞表妹「鄭可兒」，憑著一副神憎鬼厭的嘴臉，開始打開知名度。（圖片來源：TVB《酒店風雲》截圖）
鐵拳英雄｜姚子羚搣甩「花瓶」稱號 回顧入行20年上位之路
2006年姚子羚獲李添勝監製賞識，在古裝劇《鐵血保鏢》首次擔當第一女主角「利祥鳳」。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
鐵拳英雄｜姚子羚搣甩「花瓶」稱號 回顧入行20年上位之路
本以為自此平步青雲，但可惜後繼無力，姚子羚做完一次女一又跌回女配角之列。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
姚子羚 鍾嘉欣 兩人當年一起演MK妹
08年與鍾嘉欣演出《金石良緣》，兩人一起演MK妹。（圖片來源：TVB《金石良緣》劇照 ）
姚子羚 姚子羚真係冇變過！
姚子羚獲讚凍齡有術！（圖片來源：TVB《金石良緣》劇照 ）

姚子羚《棟篤神探》天台戲畢生難忘

姚子羚曾經提過在2003年拍《棟篤神探》時一場天台戲，劇情是郭鋒大力地撳住她的嘴，要灌她食白粉和飲水，姚子羚憶述那場戲被郭鋒灌到「濁親」，又被他推倒跌在地上，老前輩的郭鋒非常入戲，二人更有不少身體接觸，初入行的姚子羚硬食，返家後即情緒大爆發，身體有些瘀傷的她被母問發生什麼事，她不發一言走入浴室洗澡，點知一開花灑就爆喊，完全失控，當時姚子羚非常擔心家人知道她躲在廁所偷喊。

姚子羚被郭峰大力的推跌在地上，郭峰非常肉緊。
姚子羚被郭鋒大力的推跌在地上，非常肉緊。（圖片來源：無綫影片截圖）

姚子羚去年做「曾女郎」 靚樣被指再進化

去年12月無綫總經理曾志偉飛到新加坡出席活動，同行的「曾女郎」是姚子羚，她以Deep V晚裝陪伴左右，靚樣被指再進化。當日她到新加坡行紅地氈及出席晚會時，大方跟餐廳員工搭膊頭影相，有網民見到小紅書的合照後，留言指姚子羚外貌有再進化之嫌，仲錯認她是蔡思貝，「姚子羚的臉變化好大啊，都快熱（認）不出來了」、「是啊，怎麼要搞成這樣，都沒有自己的個性了。」

姚子羚 姚子羚與馬國明貼身跟在無綫高層曾志偉身邊，一同前往新加坡出席活動。
去年尾姚子羚與馬國明貼身跟在無綫高層曾志偉身邊，一同前往新加坡出席活動。（圖片來源：IG@elaine_yiu）
姚子羚 要成為「曾女郎」首要條件當然要又索又正，姚子羚絕對是至啱人選。
要成為「曾女郎」首要條件當然要又索又正，姚子羚絕對是至啱人選。（圖片來源：IG@elaine_yiu）
姚子羚 當日姚子羚到新加坡行紅地氈及出席晚會時，大方跟餐廳員工搭膊頭影相。
當日姚子羚到新加坡行紅地氈及出席晚會時，大方跟餐廳員工搭膊頭影相。（圖片來源：小紅書圖片）
姚子羚曾於2015年意外被愛犬咬傷面部，幾乎毀容，亦因此事陷入低谷。
姚子羚曾於2015年意外被愛犬咬傷面部，幾乎毀容，亦因此事陷入低谷。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
姚子羚 4年前的姚子羚明明面容包滿，下巴亦沒有現在咁尖咁長。
4年前的姚子羚明明面容包滿，下巴亦沒有現在咁尖咁長。（圖片來源：IG@elaine_yiu）
姚子羚 14年前在《與敵同行》中的姚子羚，被指個樣變化甚大，現在五官精緻得多。
08年在《與敵同行》中的姚子羚，被指個樣隨年月增長變化甚大，現在五官精緻得多。（圖片來源：無綫影片截圖）
姚子羚 網民紛紛留言表示姚子羚樣子有明顯變化，更有人認錯她是蔡思貝。
網民紛紛留言表示姚子羚樣子有明顯變化，更有人認錯她是蔡思貝。（圖片來源：網民留言截圖）
姚子羚 近日姚子羚孖蔡思貝一同到澳洲出席活動，亦被指好似樣。
近日姚子羚孖蔡思貝一同到澳洲出席活動，亦被指好似樣。（圖片來源：IG@elaine_yiu）

姚子羚一度被指搶人老公 形象大受創

向來冇乜花邊新聞嘅姚子羚，在2019年突然爆出大單嘢，指姚子羚疑似捲入四角關係，搭上有婦之夫夜店董事Raymond Yeung，更有指姚子羚與Raymond的妻子為好姐妹。事後姚子羚親身開腔回應緋聞，表示自己與Raymond交往的時，對方已跟前妻分居了年半左右，自己並不是第三者介入對方婚姻。雖然姚子羚親身出面回應闢謠，但奈何「搶人老公」一事太過深入民心，令她的形象一度大受創。

姚子羚 姚子羚在2019年突然爆出大單嘢，指姚子羚疑似捲入四角關係，搭上有婦之夫夜店董事Raymond Yeung。
姚子羚在2019年突然爆出大單嘢，指姚子羚疑似捲入四角關係，搭上有婦之夫夜店董事Raymond Yeung。（圖片來源：IG@elaine_yiu）
鄭子邦 AGA 有傳曾離婚的的士邦未有再婚 念頭，與姚子羚在婚姻上產生 分歧，最終讓三年情畫上句 號，去年3月姚在社交網透露與 男方和平分手，令不少粉絲感 到意外。
2018年，姚子羚與男友「的士邦」鄭子邦有傳在婚姻上產生分歧，最終讓三年情畫上句號，到今年7月，AGA在社交網宣告與「的士邦」訂婚。（圖片來源：姚子羚IG@elaine_yiu）

吳幸美03年選港姐入行 IG粉絲數多達1.5萬

現年39歲的吳幸美（Amy）可說是《東張西望》「老臣子」之一，她自19歲預科畢業後就參選2003年港姐競選，並入圍決賽12強，落選後加入TVB，09年開始成為《東張西望》主持，由於表現專業又勇於追問受訪者，獲網民封為「正義女神」，人氣更勝過幾位新晉「東張女神」，IG粉絲數多達1.5萬。早前TVB舉行「東張女神」選舉，吳幸美更獲網民一人一票選出，與李旻芳、何沛珈一同成為最後三甲「東張女神」！

姚子羚 吳幸美日前盛裝出席台慶活動，獲網民大讚高貴又美艷。
吳幸美日前盛裝出席台慶活動，獲網民大讚高貴又美艷。（圖片來源：IG@ng_hang_mei）
姚子羚 東張女神 吳幸美不經不覺已入行20年。
吳幸美不經不覺已入行20年，除做《東張》主持外亦拍過唔少劇集。（圖片來源：IG@ng_hang_mei）
姚子羚 吳幸美獲網民票選為最喜愛的頭三位「東張女神」之一！
吳幸美獲網民票選為最喜愛的頭三位「東張女神」之一！（圖片來源：IG@ng_hang_mei）

吳幸美參加《好聲好戲》大獲好評 人氣急升

吳幸美除了主持《東張西望》外，亦曾在多部TVB劇中飾演配角。去年參加《好聲好戲》，令她重新受到觀眾的關注，她接受傳媒訪問表示很感恩，指節目中讓觀眾們看到自己除了主持之外，在配音和演戲的範疇都有發展空間，揚言想參與不同類型節目，例如歌唱比賽等等，好讓自己成為一位全能藝人。被問到有甚麼可以令她在演藝路上堅持接近20年，她指一向相信努力堅持下去必定會得到回報，讚TVB好似自己的第二個家一樣，非常享受和投入工作，工作亦帶給她好大滿足感和快樂。

姚子羚 吳幸美
去年吳幸美於《好聲好戲》聲演《棟篤神探》中蔡少芬飾演的李慧慧，在短短的一分鐘的口供戲，無論是語調、情感上都七情上面，令各位評判都懷疑「蔡少芬」本尊親臨現場。（圖片來源：TVB《好聲好戲》截圖）
姚子羚 想當年，吳幸美亦曾親身試過「斷片酒」，在鏡頭面前失晒儀態。
2016年，吳幸美亦曾親身試過「斷片酒」，在鏡頭面前失晒儀態。（圖片來源：《東張西望》截圖）
姚子羚 當然唔少得呢次「睇住呀」嘅代表作。
當然唔少得呢次「睇住呀」嘅代表作。（圖片來源：《東張西望》截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@elaine_yiu、TVB截圖、新傳媒圖片、微博@TVB官方微博、IG@ng_hang_mei、IG@kelvinchan0214、IG@sisleychoi

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