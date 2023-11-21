姚子羚43歲生日獲頒20年「老人牌」 原來與「東張女神」吳幸美同年入TVB
姚子羚43歲生日獲TVB頒發20年「老人牌」
TVB在11月21日（周二）舉行「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮」，獲得20年服務獎的有：姚子羚、吳幸美、陳建文，獲得10年服務獎的則有：蔡思貝、張曦雯、譚凱琪、劉佩玥、劉温馨、張詩欣、張彥博、焦浩軒、季蘋蘋、吳珮如、趙冰冰、彭廸安、潘志文、謝可逸、董敬文、蔡國慶、姚宏遠，而傑出員工獎則由朱凱婷、胡楓奪得。
姚子羚做主持入行 拍《四葉草》彈起
姚子羚2002年參加《TVB8全能主持比賽》獲得冠軍入行，翌年簽入TVB，並因主演2003年《當四葉草碰上劍尖時》人氣急升，之後劇集一部接一部，到2015年更憑《張保仔》「炎貴妃」一角奪得最佳女配角獎，但她近年劇產量不高，去年雖在劇集《鐵拳英雄》擔正做女一，不過卻慘被降級只獲提名最佳女配角獎，當時姚子羚即使在港亦缺席記者會。而今年她更只得《一舞傾城》一部劇集播出。
姚子羚入行21年半紅不紫 未受大台重用
入行21年的姚子羚在演藝路上並不平坦。姚子羚曾經在節目《兄弟姊妹去旅行》提及過自己入行之前，姚子羚曾試過兼職啤酒推銷員，不過佢就大爆自己喺兼職時被客人拍打屁股，幸得菲律賓藉同事出手幫助！至2002年她因參加了《TVB8全能主持比賽》奪得冠軍，成為TVB旗下的合約演員，接拍首部電視劇《當四葉草碰上劍尖時》飾演藍雪文一角，雖然戲份不多，但清純四眼儍妹形象令觀眾漸漸留下印象。
直至2005年姚子羚於《酒店風雲》飾演吳卓羲的壞表妹「鄭可兒」，憑著一副神憎鬼厭的嘴臉，面目可憎的模樣開始打開知名度。2006年，姚子羚獲李添勝監製賞識，在黎耀祥及馬浚偉主演的古裝劇《鐵血保鏢》更首次擔當第一女主角「利祥鳳」，本以為自從此平步青雲，但可惜後繼無力，做完一次女一又跌回女配角之列。姚子羚更於2015年意外被愛犬咬傷面部，幾乎毀容，亦因此事陷入低谷，好彩最後成功克服，重新積極投入工作。
姚子羚《棟篤神探》天台戲畢生難忘
姚子羚曾經提過在2003年拍《棟篤神探》時一場天台戲，劇情是郭鋒大力地撳住她的嘴，要灌她食白粉和飲水，姚子羚憶述那場戲被郭鋒灌到「濁親」，又被他推倒跌在地上，老前輩的郭鋒非常入戲，二人更有不少身體接觸，初入行的姚子羚硬食，返家後即情緒大爆發，身體有些瘀傷的她被母問發生什麼事，她不發一言走入浴室洗澡，點知一開花灑就爆喊，完全失控，當時姚子羚非常擔心家人知道她躲在廁所偷喊。
姚子羚去年做「曾女郎」 靚樣被指再進化
去年12月無綫總經理曾志偉飛到新加坡出席活動，同行的「曾女郎」是姚子羚，她以Deep V晚裝陪伴左右，靚樣被指再進化。當日她到新加坡行紅地氈及出席晚會時，大方跟餐廳員工搭膊頭影相，有網民見到小紅書的合照後，留言指姚子羚外貌有再進化之嫌，仲錯認她是蔡思貝，「姚子羚的臉變化好大啊，都快熱（認）不出來了」、「是啊，怎麼要搞成這樣，都沒有自己的個性了。」
姚子羚一度被指搶人老公 形象大受創
向來冇乜花邊新聞嘅姚子羚，在2019年突然爆出大單嘢，指姚子羚疑似捲入四角關係，搭上有婦之夫夜店董事Raymond Yeung，更有指姚子羚與Raymond的妻子為好姐妹。事後姚子羚親身開腔回應緋聞，表示自己與Raymond交往的時，對方已跟前妻分居了年半左右，自己並不是第三者介入對方婚姻。雖然姚子羚親身出面回應闢謠，但奈何「搶人老公」一事太過深入民心，令她的形象一度大受創。
吳幸美03年選港姐入行 IG粉絲數多達1.5萬
現年39歲的吳幸美（Amy）可說是《東張西望》「老臣子」之一，她自19歲預科畢業後就參選2003年港姐競選，並入圍決賽12強，落選後加入TVB，09年開始成為《東張西望》主持，由於表現專業又勇於追問受訪者，獲網民封為「正義女神」，人氣更勝過幾位新晉「東張女神」，IG粉絲數多達1.5萬。早前TVB舉行「東張女神」選舉，吳幸美更獲網民一人一票選出，與李旻芳、何沛珈一同成為最後三甲「東張女神」！
吳幸美參加《好聲好戲》大獲好評 人氣急升
吳幸美除了主持《東張西望》外，亦曾在多部TVB劇中飾演配角。去年參加《好聲好戲》，令她重新受到觀眾的關注，她接受傳媒訪問表示很感恩，指節目中讓觀眾們看到自己除了主持之外，在配音和演戲的範疇都有發展空間，揚言想參與不同類型節目，例如歌唱比賽等等，好讓自己成為一位全能藝人。被問到有甚麼可以令她在演藝路上堅持接近20年，她指一向相信努力堅持下去必定會得到回報，讚TVB好似自己的第二個家一樣，非常享受和投入工作，工作亦帶給她好大滿足感和快樂。
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