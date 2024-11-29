姚子羚終於成功脫單？獲「胡說八道會」姊妹齊賀壽 因1物惹網民猜測
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「胡說八道會」由胡杏兒、胡定欣、黃智雯、姚子羚、李施嬅、胡蓓蔚組成，早前胡定欣宣布已脫單，只剩下姚子羚感情仍未有著落，連網民都替她心急。在姚子羚最近分享的慶生照中，就有一物惹來網民揣測她已成功脫單！
姚子羚 生日收鮮花蛋糕
姚子羚最近踏入44歲生日，獲幾位「胡說八道會」好姊妹一齊為她慶祝，在其生日派對上，她收到了許多精心準備的禮物，包括兩束鮮花和一個生日蛋糕。她分別感謝Nan（Nancy胡定欣）一大早去菜市場買菜準備hotpot，也感謝老豹（豹嫂胡蓓蔚）和wong chi man（黃智雯）送上的鮮花，以及感謝Myo（Myolie胡杏兒）捐出愛心飯盒給長者作為生日禮物。
姚子羚「一生幸福」有暗示？
姚子羚還感性表示：「珍惜我們的每一個相聚時刻，謝謝妳們和妳們的愛人，大家也要一生幸福呀！」睇真啲，照片中姚子羚正手持著一瓶寫有「一生幸福」的清酒，引起了網民的熱烈討論，許多人推測這可能意味著姚子羚已經脫單，也有不少網民大讚姚子羚保養得宜，散發少女味道，絲毫看不出已44歲。
姚子羚 曾與「的士邦」拍拖3年
自從2018年與被稱為「的士邦」的富貴男友鄭子邦分手後，姚子羚在2020年被爆戀上有米人夫，雖然她之後澄清對方已離婚，並表示兩人已分手，但仍背負上小三之名，之後一直單身至今。然而，這次生日慶祝中「一生幸福」的清酒和她的留言，讓不少網民猜測她可能已經開始新的戀情。
自爆單身 對愛情仍有憧憬
今年5月姚子羚上《香港婚後事》做嘉賓，坦言曾遇到想結婚的對象：「但依家回頭望番，嗰個人並唔係可以同我行落去嘅人，可能我最終會離婚。」並表示目前單身，她坦言對愛情仍然有憧憬，但不會強求，她說：「唔係要搵一個人結婚，而係要遇到一個適合你嘅人，我依家唔係去求職，對我嚟講婚姻係一生一世嘅事。」
撰文：東方新地圖片來源：IG@elaine_yiu、IG@wong_manman