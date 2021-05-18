姚子羚相隔廿幾年再打籃球 波波原來學過花式溜冰 盤點運動員出身的靚仔靚女藝人
文：東方新地｜圖：姚子羚、鄺潔楹、波波IG圖片、TVB娛樂新聞台影片截圖及新傳媒圖片庫
姚子羚 要惡補運動
即將首度擔任奧運主持的姚子羚，表示賽事資料方面有同場專業評述員幫手，所以覺得自己最應該惡補的是運動方面，她說自己打算在東奧前無綫節目《明星運動會》中，參加籃球和乒乓球項目，因為她細個有打過籃球，但她笑言已經係廿幾年前的事，所以參加比賽前真係要操練吓先。
雖然姚子羚向來擅長跑步，但她表示不會參加賽跑，因為太無挑戰性，她又表示想睇《2020東京奧運會》的跳水、女排和單車項目，特別想支持有港隊參與的單車項目，她說知道李慧詩剛奪得了「國家盃場地單車賽」的金牌和銀牌，希望她可以在奧運再下一城，為港隊爭光。
姚子羚透露曾試過與家人買飛入場睇國家隊的女排賽，她指自己的年代佩服的女排選手有郎平、賴亞文，以及後期的惠若琪等，特別欣賞她們那份不怕辛苦、不斷重複去操練的毅力。此外她亦非常佩服國家跳水代表完美無瑕零水花的表現，令她嘆為觀止。
同場的鄺潔楹話想在《明星運動會》中參加跳高比賽，因為覺得大家都好想睇她用這個身高去玩跳高，相信可以製造到話題。而讀書時打過排球的朱智賢，就話可以著泳裝參加泳賽。
波波（黃凱儀）指自己中學時期曾學過兩年花式溜冰，最鍾意的選手係韓國的金妍兒（Yuna Kim），覺得她的舞蹈、動作、感情都好優雅，是她最想學習的對象。不過花式溜冰是冬季奧運才有的項目，所以今次《2020東京奧運會》波波仍無緣參與花式溜冰比賽的旁述。
同場加映：
盤點運動員出身的靚仔靚女藝人：Ian、193都有份！
Ian陳卓賢 香港男排代表隊隊員
人氣男子組合MIRROR成員之一的Ian（陳卓賢），曾經係香港男子排球代表隊隊員以及南華排球隊隊員，18年因為參加ViuTV選秀節目《全民造星》奪得亞軍，決心專注發展演藝事業而退出排球港隊，不過他在入行第一套劇《男排女將》中，都係飾演排球員。
193郭嘉駿 南華籃球少年隊成員
ERROR成員193（郭嘉駿）早前在ViuTV節目《ERROR自肥企劃》中曾大晒半場射籃神技，成功打敗Mike導領軍的幕後製作團隊，原來他中學時期已是一名籃球健將，曾入選校隊，更做過南華籃球少年隊成員！
On仔陳健安 花式足球香港冠軍
組合C All Star成員On仔（陳健安）14歲加入香港青年軍足球隊，21歲踢過兩年甲組足球，除此之外安仔亦係狂熱花式足球愛好者，攞過香港冠軍，又同朋友自組花式足球隊推動花式足球運動。
Stephy鄧麗欣 排球女神
ViuTV劇集《男排女將》之所以有收視又有口碑，好演技仲好好波嘅Stephy（鄧麗欣）可謂功勞最大，皆因Stephy真係識打排球，仲要由細打到大，中學時代更加係港隊青年軍，早兩年亦都自己搞過球隊㖭！
Alex方力申 游泳健將
爸爸爺爺都係游泳健將，方力申因此亦從小習泳，不過方家最高成就肯定係Alex，15歲開始代表香港隊出賽，曾經擁有九項香港紀錄，其在悉尼奧運創出的200米背泳同400米個人混合泳紀錄，在他退役17年後，才在今年3月被人打破。
陳展鵬 曾加入乒乓港隊
原來視帝陳展鵬自細愛打乒乓球，13歲被發掘到銀禧體育學院接受訓練，之後加入香港青年隊再加入港隊，係人人都識嘅乒乓孖寶師兄嚟！
歐鎧淳 飛魚女神
曾參演電影《春嬌救志明》和劇集《守護神之保險調查》的飛魚女神歐鎧淳，現為12項香港紀錄保持者，戰績彪炳，還多次為香港出戰奧運，今屆東京奧運，歐鎧淳亦會代表香港參賽。
胡子彤香港棒球隊隊員
拍攝棒球主題電影《點五步》入行的胡子彤，正正因為是香港棒球隊隊員，才被睇中做電影男主角。自細出身棒球世家，加入港隊前，胡子彤15歲開始已在球會兼任棒球教練。現時胡子彤已是古天樂旗下經理人公司的藝人。
何雁詩 高爾夫球港隊成員
何雁詩六歲就開始玩高爾夫球，因為喜愛又有天份被爸爸重點培訓，曾經係高爾夫球港隊成員，代表過香港出戰亞運，18年復出參加業餘賽時，亦曾奪得女子組冠軍。
余德丞 香港泳隊成員
名校華仁出身的余德丞中學年代已經係泳隊成員，由代表學校出賽到加入港隊代表香港出賽，可惜一直未能圓夢達到亞運要求出戰亞運。
李思雅 職業網球運動員
主持過十年《體育世界》的李思雅出身於運動世家，媽媽曾是香港保齡球代表，父親及胞姐都熱愛網球，自己14歲已經奪得網球賽錦標，是本地職業網球運動員，亦是前香港女子網球代表隊成員，曾連同林寶權和湯家寶代表香港參加協會盃的賽事。