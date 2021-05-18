姚子羚相隔廿幾年再打籃球 波波原來學過花式溜冰 盤點運動員出身的靚仔靚女藝人

姚子羚日前出席無綫《2020東京奧運會》記者會時，表示希望能參加東奧前節目《明星運動會》的籃球和乒乓球項目，因為她在廿幾年前曾經打過籃球！同場的波波（黃凱儀）就話自己識玩花式溜冰，最鍾意的選手係韓國的金妍兒！

文：東方新地｜圖：姚子羚、鄺潔楹、波波IG圖片、TVB娛樂新聞台影片截圖及新傳媒圖片庫