41歲姚子羚飛佛山「千里尋夫」密會爆肌蔡淇俊 張振朗留言：恭喜晒！
姚子羚現身處佛山拍攝TVB新劇，在酒店隔離出關後，她立即出「尋夫」，與前TVB藝人蔡淇俊敍舊。蔡淇俊多年前進軍內地飲食業生意，經營米線連鎖店及Cafe，更密密操肌身形健碩激似韓星崔始源。
姚子羚千里「尋夫」 同蔡淇俊做得最多係呢樣嘢！
姚子羚完成隔離後，立即到跟舊拍檔前TVB藝人蔡淇俊所開的Cafe見面。蔡淇俊近年長駐內地經營飲食業生意，開設Cafe與米線鋪，二人好一段時間沒見面，大家都保養得宜沒甚大變化，不過他積極操肌變男神，激似韓星崖始源。原來姚子羚與蔡淇俊合作最多是影婚紗相，更曾飛到日本拍攝；而網上曾有人誤以為二人是夫妻，就連子羚自己都笑言很多人誤認蔡是自己老公。她寫道；「和這位朋友的相識，源於十年前拍攝的婚紗廣告～阿俊這次告訴我才知道，原來這個婚紗廣告也令我們弄出個笑話.…就是大家以為他真的是我『老公』十年後的我們有變得更魅力嗎？」就連張振朗都留言：「原來你結咗婚㗎喇，學坤哥咁唔聲唔聲咁。恭喜晒呀！」
蔡淇俊變爆肌男神 戲水照激似崔始源
一出道被指有幾分似謝霆鋒的他，有陽光味之餘又帶有一點不覊，近年沉迷健身的他，已操肌成為了大隻仔，見他不時在微博大騷完美身形，樣子更比以前成熟不少，激似韓國男團Super Junior中的崔始源。