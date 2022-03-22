姚子羚豆豉眼被眼科診所抽水 網民斥唔尊重表哥 刪圖兼道歉

姚子羚（Elaine）近年已攀上女一之位，不過當年在劇集《與敵同行》中的一幕，除了為她帶來多個「表哥」封號，仲被改圖惡搞，把她的眼睛P到如豆豉一樣細，幾年來更無限Loop，不過近日就有一間與無綫關係良好的眼科診所抽錯水，用姚子羚張相出廣告，結果搞出一場公關災難。