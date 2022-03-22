姚子羚豆豉眼被眼科診所抽水 網民斥唔尊重表哥 刪圖兼道歉
姚子羚（Elaine）近年已攀上女一之位，不過當年在劇集《與敵同行》中的一幕，除了為她帶來多個「表哥」封號，仲被改圖惡搞，把她的眼睛P到如豆豉一樣細，幾年來更無限Loop，不過近日就有一間與無綫關係良好的眼科診所抽錯水，用姚子羚張相出廣告，結果搞出一場公關災難。
姚子羚被打格仔出廣告
姚子羚這張舊相08年出現了，十幾年來當事人一直當得啖笑無介意過，不過日前有一間眼科診所竟利用姚子羚的改圖在Facebook出廣告抽水，在帖文中寫住「眼夠大先可以做矯視？」，並附上該張已打格的「表哥」改圖，但一睇就知相中人是誰，廣告上再加上「擘大眼吖表哥！」、「姚表哥咁樣」、「如有類同」、「實屬巧合」的字句，即引起網民熱烈討論。
有網民認為不尊重姚子羚
該眼科診所在社交網推出廣告後，有網民認為這種做法對姚子羚甚不尊重，不過亦有人覺得係方丈小器，公關災難一觸即發，由於引起極大迴響，眼科診所已把廣告刪除及在Facebook發出道歉聲明：「就較早前帖文中不恰當使用姚子羚小姐的相片和措詞，對姚小姐所造成的不便，以及對公眾造成影響，深表歉意。我們已與姚子羚小姐本人聯絡及表達最深切的歉意，姚小姐亦已接受了我們的道歉。」內容指已獲姚子羚原諒。
與無綫關係良好
據知，這間眼科診所與無綫的關係一直良好，並曾經邀請多位無綫藝人合作，為眼科診所宣傳，包括吳業坤、游嘉欣、曾淑雅、伍樂怡等等，今次玩大咗抽錯水，都肯認錯兼即時做出修補行動，都算有誠意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_yiu、[email protected]希瑪眼科
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