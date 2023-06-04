姚子羚加國探鍾嘉欣掀集體回憶 網民翻出15年前劇照 激讚兩人凍齡有術
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在《一舞傾城》中有亮眼表現的姚子羚早前飛到加拿大，抽空去探好友鐘嘉欣，並且上傳兩人的素顏合照到社交網站。唔少網民一見到兩人合照，都聯想到兩人曾在15年前劇集《金石良緣》中飾演過好姐妹，瞬間掀起了大家的集體回憶。
姚子羚加國探鍾嘉欣 素顏合照依然靚女
早前姚子羚在社交平台上傳在溫哥華跑步的短片，短片中可見姚子羚素顏上陣，背景是一片綠油油的風景，只係睇片都已經覺得好治愈。兩日後，姚子羚再上傳同鐘嘉欣嘅合照，網民都紛紛留言大讚兩人素顏都靚爆鏡，仲話好掛住當年喺《金石良綠》飾演嘉嘉和Hana呢對好姐妹。
網民翻出15年前《金石良緣》劇照 激讚兩人凍齡有術
網民亦翻出兩人在15年前《金石良緣》所拍下嘅劇照，大家都大讚雖然已經時隔多年，但兩人依然冇太大分別，仲要越嚟越靚，令一班網民都非常羨慕，大讚兩人凍齡有術。
《一舞傾城》演臥底媽媽生超打得
姚子羚再《一舞傾城》中飾演性格爽直的臥底媽媽生，其中一集姚子羚所飾演的Michelle為了救「KK」陳星妤，更葉問上身一個打九個， 非常好打。一班女仔打群交，又扯頭髮又摑來摑去又起飛腳，畫面相當震撼。對於這個場口，姚子羚受訪時笑言十分難忘：「平時都係同男演員打多，今次難得同女演員打，仲要一個人打咁多個女仔，覺得都幾得意。」
網民大讚姚子羚身手拍得住宇宙最強
不少網民大讚呢一幕打鬥好精彩，紛紛表示：「姚子羚出場推開魚蛋媽個吓真係好有戲」 、「女版葉問」、 「咁揪得嘅姚子羚, 身手同甄子丹比得過,我鍾意呀」、「打交正呀，笑死我！」、「好打過楊紫瓊」。
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圖片來源：TVB、TVB《金石良緣》截圖、網上截圖、[email protected]、[email protected]_yiu