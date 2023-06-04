姚子羚加國探鍾嘉欣掀集體回憶 網民翻出15年前劇照 激讚兩人凍齡有術

在《一舞傾城》中有亮眼表現的姚子羚早前飛到加拿大，抽空去探好友鐘嘉欣，並且上傳兩人的素顏合照到社交網站。唔少網民一見到兩人合照，都聯想到兩人曾在15年前劇集《金石良緣》中飾演過好姐妹，瞬間掀起了大家的集體回憶。