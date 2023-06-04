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姚子羚加國探鍾嘉欣掀集體回憶 網民翻出15年前劇照 激讚兩人凍齡有術

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在《一舞傾城》中有亮眼表現的姚子羚早前飛到加拿大，抽空去探好友鐘嘉欣，並且上傳兩人的素顏合照到社交網站。唔少網民一見到兩人合照，都聯想到兩人曾在15年前劇集《金石良緣》中飾演過好姐妹，瞬間掀起了大家的集體回憶。

姚子羚加國探鍾嘉欣 素顏合照依然靚女

早前姚子羚在社交平台上傳在溫哥華跑步的短片，短片中可見姚子羚素顏上陣，背景是一片綠油油的風景，只係睇片都已經覺得好治愈。兩日後，姚子羚再上傳同鐘嘉欣嘅合照，網民都紛紛留言大讚兩人素顏都靚爆鏡，仲話好掛住當年喺《金石良綠》飾演嘉嘉和Hana呢對好姐妹。

姚子羚 姚子羚早前飛到加拿大，仲素顏跑步超治愈！
姚子羚早前飛到加拿大，仲素顏跑步超治愈！（圖片來源：[email protected]_yiu）
姚子羚 兩人素顏合照都超靚。
兩人素顏合照都超靚。（圖片來源：[email protected]_yiu）
姚子羚 鍾嘉欣近年定居加拿大。
鍾嘉欣近年定居加拿大。（圖片來源：[email protected]

網民翻出15年前《金石良緣》劇照 激讚兩人凍齡有術

網民亦翻出兩人在15年前《金石良緣》所拍下嘅劇照，大家都大讚雖然已經時隔多年，但兩人依然冇太大分別，仲要越嚟越靚，令一班網民都非常羨慕，大讚兩人凍齡有術。

姚子羚 兩人當年一起演MK妹
兩人當年一起演MK妹（圖片來源：TVB《金石良緣》劇照 ）
姚子羚 姚子羚真係冇變過！
姚子羚真係冇變過！（圖片來源：TVB《金石良緣》劇照 ）
姚子羚 鍾嘉欣都係咁靚。
鍾嘉欣都係咁靚。（圖片來源：TVB《金石良緣》劇照 ）

《一舞傾城》演臥底媽媽生超打得

姚子羚再《一舞傾城》中飾演性格爽直的臥底媽媽生，其中一集姚子羚所飾演的Michelle為了救「KK」陳星妤，更葉問上身一個打九個， 非常好打。一班女仔打群交，又扯頭髮又摑來摑去又起飛腳，畫面相當震撼。對於這個場口，姚子羚受訪時笑言十分難忘：「平時都係同男演員打多，今次難得同女演員打，仲要一個人打咁多個女仔，覺得都幾得意。」

一舞傾城 姚子羚 姚子羚挺身為姊妹出頭！
姚子羚挺身為姊妹出頭！（圖片來源：TVB）
一舞傾城 姚子羚 打完莊鍶敏
打完莊鍶敏（圖片來源：TVB）
姚子羚
（圖片來源：TVB）
一舞傾城 姚子羚 再打莊思明！
再打莊思明！（圖片來源：TVB）

網民大讚姚子羚身手拍得住宇宙最強

不少網民大讚呢一幕打鬥好精彩，紛紛表示：「姚子羚出場推開魚蛋媽個吓真係好有戲」 、「女版葉問」、 「咁揪得嘅姚子羚, 身手同甄子丹比得過,我鍾意呀」、「打交正呀，笑死我！」、「好打過楊紫瓊」。

一舞傾城 姚子羚
（圖片來源：網上截圖）
一舞傾城 姚子羚
（圖片來源：網上截圖）
一舞傾城 姚子羚
（圖片來源：網上截圖）
一舞傾城 姚子羚
（圖片來源：網上截圖）

TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？

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圖片來源：TVB、TVB《金石良緣》截圖、網上截圖、[email protected][email protected]_yiu

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