姚子羚撇甩胡說八道姊妹戰鬥格出海 原來呢個先係真閨密

姚子羚（Elaine）感情屢受挫，自與夜場董事Raymond分手後疑似復合，感情近月又再無疾而終﹗ 現年40歲姚子羚冇著落，幸好還有一班好姊妹。近日姚子羚出海為好友慶生，重新上市Elaine戰鬥格出海，超deep V泳衣盡顯美好身段﹗之不過同場竟然唔係胡說八道班姊妹，而係呢位真閨密﹗

文：東方新地｜圖：姚子羚IG、朱庭萱IG