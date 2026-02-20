無綫娛樂新聞台｜姚子羚大馬過年恨拍拖？幽默回應狂蜂浪蝶 畫面勁震撼
多位TVB藝人日前飛赴馬來西亞感受濃厚新春氣氛，姚子羚、陳煒、朱敏瀚及劉穎鏇更入鄉隨俗體驗當地習俗！席間姚子羚自爆買桃花引來狂蜂，被問及感情狀況時更幽默回應，究竟她說了甚麼引爆全場？
陳煒姚子羚現身大馬 體驗懷舊新年村
今個農曆新年，馬來西亞被譽為最具節慶氣氛的國家之一，吸引了陳煒、朱敏瀚、劉穎鏇與姚子羚等TVB藝人到訪。在當地藝人Rax王鄭浚仁與Xair彭詡越的帶領下，他們一同暢遊The Waterfront @ ParkCity的「Prosperous CNY Village」。現場佈置充滿懷舊感，精緻的傳統木屋配上復古零食，瞬間勾起眾人的童年回憶。盛開的櫻花與璀璨的燈籠交織成一片喜慶景象，讓幾位香港藝人完全沉浸在別具一格的大馬新春氛圍中，紛紛拿起手機打卡留念，場面非常熱鬧。
姚子羚挑戰閩南語拜年 眾星學玩撈生嗌「興旺發」
為了入鄉隨俗，Rax與Xair即場化身導師，教四位藝人用馬來文「Selamat Tahun Baru Cina」（新年快樂）向大家拜年，四人極具語言天份，發音標準得令人驚訝。其後挑戰用閩南語說吉祥話，同樣難不倒他們，特別是姚子羚的發音更獲讚相當標準。Rax與Xair亦分享了大馬過年必備的傳統儀式「撈生」，解釋道撈起魚生時要一同高喊「興、旺、發」，象徵來年步步高升、風生水起。眾人隨後親身體驗，齊齊大叫口號，祈求新一年事事順利。
姚子羚自爆桃花運勁 幽默回應「唔介意高質狂蜂浪蝶」
在與主持王鎮泉暢談新年計劃時，眾星大爆趣事。陳煒表示會為家人下廚準備團年飯，盡顯賢慧一面。而姚子羚則分享自己熱愛蘭花，更笑言曾在露台種桃花，結果引來大量蜜蜂，朱敏瀚即笑指：「我仲以為係追求者！」主持追問今年是否不需要「狂蜂浪蝶」時，姚子羚竟幽默回應：「有素質嘅狂蜂浪蝶，我唔介意。」此話一出即時引爆全場笑聲，似乎暗示對新戀情持開放態度。至於朱敏瀚與劉穎鏇則表示家人相當開明，過年拜年時不會追問緋聞，讓他們能輕鬆享受家庭時光。
