《新聞女王》男星去日本觀戰美斯 貼小紅書惹爭議 本尊忍唔住做1舉動

36歲的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）於周日（2月4日）的「Tatler XFEST: 香港隊 vs 國際邁阿密」表演賽中，全場只坐在後備席未有上場獻技引起滿城風雨。然而，3日後他卻在日本對陣神戶勝利船的比賽中，在59分鐘替換上場，而且還活動自如，再度令部分香港球迷感到激心。不過，有位TVB男藝人赴日睇美斯，仲喺小紅書「興奮曬命」結果畀內地網友鬧爆……