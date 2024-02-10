《新聞女王》男星去日本觀戰美斯 貼小紅書惹爭議 本尊忍唔住做1舉動
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36歲的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）於周日（2月4日）的「Tatler XFEST: 香港隊 vs 國際邁阿密」表演賽中，全場只坐在後備席未有上場獻技引起滿城風雨。然而，3日後他卻在日本對陣神戶勝利船的比賽中，在59分鐘替換上場，而且還活動自如，再度令部分香港球迷感到激心。不過，有位TVB男藝人赴日睇美斯，仲喺小紅書「興奮曬命」結果畀內地網友鬧爆……
姚宏遠日本觀戰美斯 貼小紅書畀內地網友鬧爆
早前，曾參演TVB劇集《新聞女王》演員姚宏遠，遠赴日本觀看了一場國際足球友誼賽。在這場國際邁阿密對神戶勝利船的比賽中，姚宏遠有幸目睹了阿根廷球王的風采。他感到無比興奮，並在小紅書上分享了自己喜悅。
姚宏遠做1舉動平息事件
姚宏遠上載了自己在日本觀賽的片段，並興奮地展示了美斯球衣。他還拍攝了美斯入場熱身的場面，這一舉動卻意外觸動了近日對美斯持抵制態度的內地網民。
有內地網民在姚宏遠的分享下留言表示失望：「其實你去睇無問題，但你有需要美斯咁樣對待香港球迷時，show啲咁嘅片喺小紅書？演員公眾人物，私下睇無人理你。但放條片出嚟，真心想點？」、「以後不打算演戲了？」、「建議你先睇睇香港新聞，唔好因為追星而追星」等負評。事後，姚宏遠忍唔住刪除相關影片平息事件。
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圖片來源：小紅書圖片、姚宏遠IG、網上圖片、TVB