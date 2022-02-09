姚明身家10億一件外套着足8年 新春拜年片被指似流浪漢
姚明日前趁新春送上祝福，錄製了一條短片同大家拜年。不過該段僅有12秒的短片卻掀起一輪熱議，有網民指身家達10億的姚明面容憔悴，頭髮凌亂，似足一名街邊流浪漢！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected] Ming、[email protected]姚明、新傳媒圖片庫
新春拍片送上祝福
前NBA名將、現任中國籃球協會主席姚明日前就趁新春送上祝福，錄製了一條短片同大家拜年。影片中，41歲的姚明面對鏡頭對大家說：「大家好，我是姚明，給大家拜年了。祝大家虎年大吉，虎虎生風，虎躍龍翔，如虎添翼。祝大家新年快樂，工作順利，身體健康，萬事如意。」
10億身家一件外套着足8年
不過該段僅有12秒的短片卻掀起一輪熱議，雖然姚明說祝福語時都尚算有朝氣，不過他身材卻越來越胖、臉上又留有鬍子、加上頭髮凌亂，看起來有些疲憊，狀態真的令人擔憂，更引發網民紛紛留言：「流浪漢笑死」、「感覺像個乞丐老頭」、「以為是農民工上網討薪」等等。不過亦有眼利網民發現，目前身家超過1.6億美元，折合約10億元人民幣的姚明，在短片中的外套是由2014開始穿到現在，足足達8年之久，獲網友大讚他節儉又貼地。
常見問題
姚明新春拜年片被網民發現了什麼?
姚明日前錄製了一段短片向大家拜年, 片段中他對著鏡頭說了一段恭賀說話, 但網民卻發現了他身穿的外套…詳情請看。
姚明現時身家超過了多少美元?
姚明於2011年宣佈退役, 現時身家估計超過了1.6億美元, 折合約…詳情請看。
關鍵詞姚明
圖片來源：[email protected]、[email protected] Ming、[email protected]姚明、新傳媒圖片庫
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